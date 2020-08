Dr. Mihaela Bilic: Facem burtă de la fructe exact ca băutorii de bere! Că mănânci struguri, că bei vin, tot alcool se numește

Fructele înseamnă apă cu fructoză, iar ficatul procesează fructoza similar alcoolului. Asta, pentru că celulele organismului nostru nu au nevoie de fructoză ca să funcționeze, ci de glucoză, ca urmare, fructoza se va transforma în grăsime de rezervă. De aceea fructele trebuie consumate ca un desert și nu în cantități excesive. Altfel, ne vom îngrășa și este o grăsime urâtă, exact ca a băutorilor de bere, care se depune pe abdomen, avertizează medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ea a atras atenția, într-o intervenție la Digi24, că pepenii sunt „campionii” acestui sezon, dar în curând va veni „artileria grea”: strugurii!

„Fructele nu trebuie consumate în exces. Exces înseamnă cantitatea de fructe ce trece de ce ar intra într-o palmă, așa cum și pâinea trebuie măsurată tot cu palma. Fructele se pot consuma pe post de desert. Fructele nu sunt un aliment de bază, nu pot înlocui niciodată mâncarea clasică, pentru că din apă cu fructoză noi nu putem funcționa. Vitaminele și mineralele pe care le conțin nu au aport caloric, acelea sunt micronutrienți, deci nu au rol de hrănire”, a explicat Mihaela Bilic.

Medicul atrage atenția asupra unor raționamente greșite a multora dintre noi atunci când este vorba despre fructe, mai ales că acum este sezonul pepenilor: „Sunt o mulțime de persoane care spun: haide să nu mai mănânc nimic în seara asta, mănânc doar niște fructe, ca să scap cu o rație calorică mai mică. Decât să mănânc mâncare, mai bine renunț la masa de seară și mănânc fructe”.

Pepenele îngrașă, trebuie mâncat în cantități mici

Nutriționista este conștientă că a declanșat un adevărat val de nemulțumire pe Instagram, atunci când a spus că pepenele îngrașă și face grăsime care se depune pe burtă. „Îmi pare rău, dragii mei, chiar dacă sunteți nemulțumiți, ăsta este adevărul, așa funcționează metabolismul”, este mesajul pe care îl transmite contestatarilor.

Le aduce și un argument: „Gândiți-vă că, dacă suntem onești, la niciun restaurant, în nicio țară, nici măcar în România, când ceri la sfârșit un desert bazat pe fructe, nu-ți aduce nimeni o jumătate de pepene și o lingură ca să mănânci tot pepenele, ci ți se aduc câteva bucățele pe o farfurioară. Așa se mănâncă fructele! Altfel, acest aport mare de apă cu fructoză este procesat de ficat similar procesării alcoolului și din păcate, pentru că mușchii nu pot funcționa cu fructoză și nicio celulă a noastră nu poate funcționa cu fructoză, doar glucoza este combustibil pentru organism, fructoza se va transforma în grăsime de rezervă, pentru că organismul altceva nu are ce să facă cu ea!” - a explicat Mihaela Bilic.

Liber la legume!

Ea spune legumele sunt acele alimente pe care le putem consuma în orice cantitate, la orice oră, pentru că avem vitamine, minerale, urme de fructoză, neimportante, și acolo avem toți nutrienții. În plus, spune Mihaela Bilic, cu cât sunt mai colorate legumele, cu atât mai bine. Ele au rol de protecție anticancer, sunt antioxidante, fac toate minunile din lume! dă asigurări nutriționista.

În schimb, la fructe, atenție, prezența fructozei nu le mai încadrează în această categorie „orice, oricât”.

Că mănânci struguri sau că bei vin, tot alcool se numește!

„Fructele se mănâncă pe post de desert și cu măsură, pentru că altfel ne vom îngrășa și este o grăsime urâtă, exact ca la băutorii de bere, care se pune pe abdomen. Deci, facem burtă de la fructe, n-am niciun fel de veste mai puțin neplăcută. Mi-ar plăcea să vă spun, să zicem răul mai puțin rău, de exemplu despre piersici și caise, că au cea mai puțină fructoză, se absoarbe mai lent. În schimb, pepenii sunt, în acest moment, și de sezon, și campioni. Și va veni „artileria grea”, în toamnă, reprezentantă de struguri. Deci, când vor veni strugurii, cred că nimeni nu mai are niciun dubiu că indiferent dacă bei vin sau că mănânci struguri, tot alcool se numește!” - a conchis nutriționista.

De ce a apărut margarina

Mihaela Bilic a vorbit și despre grăsimile trans, în condițiile în care Parlamentul a adoptat de curând o lege cu impact major în industria alimentară. Producătorii vor fi obligați să limiteze drastic acizii trans din alimente: maximum două grame la suta de grame de grăsime din conținut. Acizii trans sunt cele mai dăunătoare grăsimi și se găsesc în margarină, fast-food, mezeluri, produse coapte precum biscuiții și prăjiturile. Mulți renunță cu greu la astfel de produse deși conștientizează că sunt dăunătoare.

„Margarina, cel mai invocat exemplu atunci când este vorba despre acizii grași trans, dăunători sănătății, a apărut într-o situație de criză, după război, când omenirea nu avea ce să mănânce și nu puteai pune pe pâine un ulei vegetal. Această hidrogenare a lor a avut ca rol transformarea uleiului lichid într-un produs asemănător untului, pe care îl puteai pune pe pâine. Margarina a început să fie folosită apoi pe scară largă și în industria de panificație - cornuri, sticksuri, biscuiți, prăjituri etc - pentru că este ieftină și are stabilitate mare, însă un aluat este mai bun și mai fraged dacă este făcut cu unt. De aceea, când alegem un produs industrializat mai ieftin trebuie să știm că ar fi bine s-o facem cât mai rar și să consumăm cât mai puțin”, spune Mihaela Bilic.

Mai bine un pandișpan făcut în casă decât un pachet de biscuiți cu cremă

„Și cantitatea face diferența, chiar dacă aceste produse sunt comode, sunt la îndemână și sunt ieftine. Sigur că între a face un pandișapan cu fructe acasă și a cumpăra un pachet de biscuiți cu cremă de cacao este mai simplă a doua variantă, dar efortul sau timpul pe care l-am investi pentru prima variantă este pentru sănătatea noastră”, subliniază nutriționista.

Bombe calorice

În plus, astfel de produse ne pot îngrășa foarte ușor, pentru că dincolo de conținutul de acizi grași trans, sunt toate deshidratate, au foarte puțină apă și prin această deshidratare se crește densitatea calorică. „Uitați-vă, de curiozitate, orice pachet de napolitate, biscuiți sau sticksuri, dulce sau sărat, ajunge să aibă peste 450 de calorii pe suta de grame, în condițiile în care ciocolata are 550 de calorii! Mâncăm un produs care este, din punct de vedere calitativ, inferior, iar din punct de vedere caloric, plin de grăsime de proastă calitate și câteodată, și zahăr. Noi avem impresia că mâncăm o cantitate mică, însă acea cantitate aduce multe calorii”, a explicat Mihaela Bilic.

Să ne întoarcem la mâncarea noastră gătită!

Ea își reînnoiește un apel către consumatorii români: „Haideți să ne întoarcem la mâncarea noastră clasică, gătită, să lăsăm un pic toate aceste pachete colorate, ambalate și foarte tentante, pentru că de obicei, cu cât un produs este mai frumos branduit, etichetat și colorat, cu atât calitatea ingredientelor este mai slabă! Este o chestiune de alegere isteață, pentru că tot ce este dulce și gras cu siguranță ne place mult, însă nu și sănătatea noastră se va bucura”.

„Ronțăielile” nu rezolvă nefericirea, dimpotrivă, o sporesc

„Ronțăielile” acestea, pline de acizi grași trans, nici măcar nu se adresează senzației de foame, de obicei le folosim când stăm pe canapea, în fața unui ecran, când ne plictisim sau când suntem triști sau nervoși. Sunt, mai degrabă, un element care ne ajută să trecem peste frustrarea și neplăcerile vieții de zi cu zi, însă cu cât încercăm să ascundem sub covor aceste emoții sau să le acoperim cu mâncare, cu atât ele nu se vor rezolva de la sine. Ne vom trezi cu kilograme în plus sau cu afecțiuni ce ne vor adânci și mai mult această nemulțumire. „Deci, nu cu mâncare se rezolvă lipsa de împăcare cu viața noastră și cu atât mai puțin cu mâncare ambalată și plină de ingrediente de proastă calitate” - atrage atenția nutriționista Mihaela Bilic.

Editor: Luana Păvălucă