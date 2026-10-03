Un sfert dintre români s-au confruntat cu episoade de depresie sau anxietate, spun cele mai recente statistici. Iar acum, cu războiul la graniță și crize suprapuse, stările de oboseală și tristețe se amplifică. În plus, vremea de toamnă ne modifică somnul și comportamentul. „E din ce în ce mai greu”, mărturisesc mulți dintre oameni.

Diferențele de temperatură, lumina puțină, vremea schimbătoare și ploile ne modifică substanțial starea de spirit, spun medicii.

„E un anotimp mai cu anxietăți. Da, ca și schimbatul orei pentru că, dacă ai un ritm și peste nu știu cât timp îl dai peste cap...”, e de părere o doamnă.

„A intervenit și astenia și intervin și greutățile, clar”, completează o altă doamnă.

Specialiștii cred că exercițiile fizice ne ajută corpul să se adapteze mai ușor la aceste modificări. În plus, ar trebui să avem grijă la alimentație și să dormim, pe cât posibil, opt ore în fiecare noapte.

„Chiar și formele moderate de mișcare practicate constant pot îmbunătăți somnul, concentrarea și echilibrul emoțional”, explică psihologul Mihaela Avrămescu.

Simptomele asteniei de toamnă se suprapun cu situația deja tensionată: războiul de la graniță, scumpiri pe bandă rulantă și conflicte politice fără sfârșit.

„La asta mă gândesc: 'Ce fac?!'. Ne e frică de așa ceva... Să te pomenești cu o dronă că îți cade...”, mărturisește îngrozită o femeie.

„E greu, e din ce în ce mai greu”, concluzionează altcineva.

„Vremurile au devenit atât de psihogene, de traumatizante, că nu mai poate (n. red. omul) să doarmă, că nu mai simte nicio bucurie a vieții cotidiene, că la serviciu nu mai face față”, explică Maria Cristache, medic primar psihiatru.

Potrivit unei analize a Asociației Române de Psihiatrie, trei români din 100 suferă de depresie.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia