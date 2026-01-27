Live TV

Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”

Data publicării:
Vaccin
Lucrarea nu sugerează că speranța poate vindeca oamenii de boli. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Gândurile pozitive pot stimula sistemul imunitar, potrivit cercetărilor care indică o legătură între minte și apărarea naturală a organismului nostru, relatează The Guardian.

Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au recurs la gândirea pozitivă pentru a stimula activitatea sistemului de recompensă al creierului au răspuns mai bine la vaccinare, sistemul lor imunitar producând mai mulți anticorpi decât al altora după administrarea vaccinului.

Lucrarea nu sugerează că speranța poate vindeca oamenii de boli, ci indică potențialul strategiilor mentale de a ajuta sistemul imunitar să combată infecțiile și chiar să atace tumorile pentru a le ține sub control.

„Este prima demonstrație la oameni, într-un mod care pare a fi cauzal, că dacă înveți cum să-ți activezi sistemul de recompensă din creier, eficacitatea imunizării crește”, a spus Talma Hendler, profesor de psihiatrie și neuroștiințe la Universitatea din Tel Aviv.

Lucrări anterioare au arătat că așteptările pozitive pot fi benefice pentru pacienții cu anumite probleme medicale, așa cum se observă în efectul placebo. Și, deși studiile pe animale sugerează că activarea sistemului de recompensă al creierului poate stimula apărarea imunitară, în cazul oamenilor situația este mai puțin clară.

În cadrul studiului, voluntari sănătoși au participat la sesiuni de antrenament cerebral în care au încercat diferite strategii mentale pentru a stimula activitatea în anumite părți ale creierului. Ei știau cât de bine se descurcau datorită feedback-ului în timp real sub forma unor scoruri care creșteau în funcție de activitatea cerebrală.

După patru sesiuni de antrenament, voluntarii au primit un vaccin împotriva hepatitei B. Apoi, după două și patru săptămâni, au dat sânge, pe care cercetătorii l-au analizat pentru a detecta anticorpii împotriva hepatitei.

Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au stimulat activitatea unei părți a sistemului de recompensă al creierului, numită zona tegmentală ventrală (VTA), au avut cel mai puternic răspuns imun la vaccin. Cei care au stimulat-o cu cel mai mare succes au făcut-o prin așteptări pozitive sau imaginându-și lucruri bune.

Efectul se poate dovedi util în întărirea sistemului imunitar al pacienților, dar sunt necesare studii mai ample pentru a demonstra dacă există vreun beneficiu medical clar. Dr. Tamar Koren, coautor al studiului, a declarat că echipa investighează dacă și alte părți ale sistemului imunitar sunt influențate, cum ar fi cea responsabilă de inflamații.

„Abordarea pe care am testat-o este concepută exclusiv ca un instrument complementar care poate îmbunătăți răspunsul imun la vaccinare”, a declarat dr. Nitzan Lubianiker, autor principal al studiului. „Ea nu poate și nu are scopul de a înlocui vaccinurile sau îngrijirea medicală standard.”

Jonathan Kipnis, profesor de patologie și imunologie la Universitatea Washington din St Louis, a fost de acord. „Probabil este prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la gradul de relevanță clinică”, a declarat acesta. „Dacă astfel de efecte s-ar dovedi a fi relevante din punct de vedere clinic într-un studiu clinic mai amplu, acestea ar completa cel mai probabil tratamentele consacrate.”

Jeremy Howick, profesor de asistență medicală empatică la Universitatea din Leicester, a afirmat că efectul este redus și a avertizat că pacienții bolnavi dintr-o clinică pot reacționa diferit, dar a văzut totuși aspecte pozitive. El a declarat: „Având în vedere că profesioniștii din domeniul sănătății pot spune gratuit lucruri care pot genera așteptări pozitive, fără a exagera, cum ar fi: «Vom face tot posibilul să avem grijă de dumneavoastră» sau «Am văzut că acest tratament funcționează pentru persoane ca dumneavoastră», acesta este un semnal destul de puternic care sugerează că ar trebui să facem mai mult în acest sens.”

Citește și:

Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată

Ce cred românii despre vaccinarea antigripală a copiilor (studiu INSCOP)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
3
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
4
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Beneficiile consumului de scorțișoară și ghimbir. Foto Getty Images
Condimente recomandate de specialiști pentru consum în sezonul rece: „Sprijină sistemul imunitar și ameliorează digestia”
dezbatere open your mind
De ce-și amintesc oamenii mai bine sursa unei opinii decât sursa unui fapt
mana de femeie in varsta
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
vulcanii noroiosi
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani studiază microorganismele de la Vulcanii Noroioși. Care e scopul lor
Coronavirus Vaccination
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
trump golden dome
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu...
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu...
Ultimele știri
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)
Jocurile Olimpice 2026: Unde se vor desfășura competițiile și cine va reprezenta România. Țări care nu pot concura sub drapel național
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”