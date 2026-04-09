Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu boala Alzheimer (studiu)

Incapacitatea unei persoane de a-şi aminti visele, la o vârstă mai înaintată, ar putea indica schimbări biologice precoce asociate bolii Alzheimer, conform unui nou studiu australian, transmite miercuri agenţia Xinhua.

Persoanele care nu-şi amintesc visele prezentau, conform studiului, un declin cognitiv de două ori mai rapid comparativ cu cele care şi le aminteau, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) de la Universitatea din Noul Wales de Sud.

Concluziile indică faptul că amintirea viselor poate fi un indicator precoce simplu, dar solid, după cum a declarat Darren Lipnicki, cercetător la CHeBA şi autor principal al studiului publicat în jurnalul ştiinţific Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

„Persoanele vârstnice care nu-şi amintesc visele pot prezenta deja semne precoce ale bolii Alzheimer, chiar dacă memoria lor pare încă normală”, a spus Lipnicki.

„Aceste schimbări par să reflecte o perturbare a reţelei implicite a creierului, acelaşi sistem implicat atât în visare, cât şi în Alzheimer”, a precizat specialistul.

Cercetătorii au descoperit că incapacitatea unei persoane de a-şi aminti visele era puternic asociată genei APOE4, principalul factor de risc genetic pentru boala Alzheimer, şi de nivelurile mai ridicate ale biomarkerului sanguin p-tau217, independent de capacităţile de memorare.

„Creierul ar produce astfel mai puţine vise sau vise mai puţin vii din cauza modificărilor neurodegenerative timpurii”, a spus Lipnicki.

Participanţii care au raportat că nu-şi aminteau visele la începutul studiului erau, de asemenea, mai predispuşi să dezvolte demenţă în deceniul următor, au afirmat cercetătorii.

Din moment ce capacitatea unui individ de a-şi aminti visele poate fi evaluată printr-o simplă întrebare, cercetătorii au afirmat că aceasta ar putea oferi o metodă accesibilă pentru identificarea timpurie a persoanelor cu risc de Alzheimer, mult mai devreme comparativ cu metodele actuale.

 

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
5
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni grasi
Un român din patru suferă de obezitate. Legătura dintre grăsimea abdominală și sănătate. Când devine aceasta periculoasă
laborator epubrete centrifuga
Cum au obținut cercetătorii britanici un medicament pentru Parkinson din deşeuri plastice
Lonely student feeling excluded on campus at the university
A te simți singur poate dăuna mai mult sănătății decât izolarea socială, arată un studiu
Adenocarcinoma cells, illustration
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat senzori subţiri cât un fir de păr pentru a revoluţiona detectarea cancerului
laborator cercetator cercetare stiinta
Inovație în tratamentul melanomului: un plasture inteligent ar putea elimina cancerul fără operație
Recomandările redacţiei
donald trump richard nixon
Trump urmează modelul Nixon: tactica „nebunului” funcționează, dar...
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
Donald Trump meets with Mark Rutte - Washington, United States - 13 Mar 2025
Rutte înțelege dezamăgirea lui Trump privind NATO: Unele țări puse la...
pompa benzina
Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de...
Ultimele știri
Românii, printre cei mai implicați angajați din Europa. Clasamentul global al stresului: diferențe majore între americani și europeni
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Semnificația tradiției respectate de români în fiecare an
The Guardian: Într-un război fără câștigători, Netanyahu pare să fi piedut cel mai mult
Citește mai multe
