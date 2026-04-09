Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu boala Alzheimer (studiu)

Incapacitatea unei persoane de a-şi aminti visele, la o vârstă mai înaintată, ar putea indica schimbări biologice precoce asociate bolii Alzheimer, conform unui nou studiu australian, transmite miercuri agenţia Xinhua.



Persoanele care nu-şi amintesc visele prezentau, conform studiului, un declin cognitiv de două ori mai rapid comparativ cu cele care şi le aminteau, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Centrul pentru Îmbătrânirea Sănătoasă a Creierului (CHeBA) de la Universitatea din Noul Wales de Sud.



Concluziile indică faptul că amintirea viselor poate fi un indicator precoce simplu, dar solid, după cum a declarat Darren Lipnicki, cercetător la CHeBA şi autor principal al studiului publicat în jurnalul ştiinţific Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.



„Persoanele vârstnice care nu-şi amintesc visele pot prezenta deja semne precoce ale bolii Alzheimer, chiar dacă memoria lor pare încă normală”, a spus Lipnicki.



„Aceste schimbări par să reflecte o perturbare a reţelei implicite a creierului, acelaşi sistem implicat atât în visare, cât şi în Alzheimer”, a precizat specialistul.



Cercetătorii au descoperit că incapacitatea unei persoane de a-şi aminti visele era puternic asociată genei APOE4, principalul factor de risc genetic pentru boala Alzheimer, şi de nivelurile mai ridicate ale biomarkerului sanguin p-tau217, independent de capacităţile de memorare.



„Creierul ar produce astfel mai puţine vise sau vise mai puţin vii din cauza modificărilor neurodegenerative timpurii”, a spus Lipnicki.



Participanţii care au raportat că nu-şi aminteau visele la începutul studiului erau, de asemenea, mai predispuşi să dezvolte demenţă în deceniul următor, au afirmat cercetătorii.



Din moment ce capacitatea unui individ de a-şi aminti visele poate fi evaluată printr-o simplă întrebare, cercetătorii au afirmat că aceasta ar putea oferi o metodă accesibilă pentru identificarea timpurie a persoanelor cu risc de Alzheimer, mult mai devreme comparativ cu metodele actuale.

