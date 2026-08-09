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Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu

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Ardei iuti
Foto: Guliver/GettyImages
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Oamenii care mănâncă zilnic ardei iute, fie că e gătit sau în stare naturală, au un risc mai mare să facă un tip de cancer agresiv, spune un studiu recent. De vină ar fi un compus natural, care se găsește și în multe suplimente.

Consumat în cantități mari, beneficiile pe care le are ardeiul iute se pierd, spun autorii cercetării cu peste 11 mii de participanți. În schimb, e posibil să determine apariția unor tumori maligne la nivelul esofagului. Acest tip de cancer, arată statisticile recente, este al șaselea cel mai agresiv în lume.

Deși unele studii spun că reduce inflamația și accelerează metabolismul, capsaicina – acel compus natural care dă senzația de iute – ar provoca o iritație cronică în țesuturi, practic ar crea o cale pentru dezvoltarea celulelor tumorale. Oamenii care consumă cantități mari de ardei iute sunt chiar și de trei ori mai predispuși la cancer esofagian, cred oamenii de știință – și au un risc cu 64% mai mare să dezvolte și alte tumori la nivelul tractului gastrointestinal.

Editor : A.P.

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