Medic: „Dieta nu este altceva decât temelia kilogramelor în plus”. De ce nu e bine să începi dieta de dimineață

Dietele restrictive duc la mâncatul compulsiv, iar orice kilogram dat jos se pune imediat la loc, spune medicul diabetolog Laura Ene. Ea adaugă că eliminarea unor alimente din dietă după ureche, fără sfatul unui profesionist, provoacă și carențe de vitamine și minerale și ne poate îmbolnăvi.

„Pe măsură ce a avansat toată industria pastilelor, prafurilor de slăbit, inclusiv a mediilor în care se promit rețete, rezultate miraculoase, slăbirea peste noapte, industria asta a crescut exponențial și în paralel cu obezitatea. Cazurile de obezitate nu au scăzut datorită faptului că au apărut aceste lucruri-minune, dimpotrivă, au explodat”, a spus medicul.

„Din punctul meu de vedere, dieta nu este altceva decât temelia kilogramelor în plus. Fiecare dietă – și oamenii care au făcut asta știu – am pierdut 10, 15, 20 de kilograme pe care le-am câștigat la loc. Dietele acestea restrictive stau la baza comportamentelor alimentare deviante, din punctul meu de vedere. În 20 de ani de experiență am avut ocazia să văd foarte multe persoane care au început să mănânce compulsiv, emoțional, să aibă bulimie, să sufere de anorexie tocmai din cauza dietelor extremiste pe care le-au ținut”, a adăugat ea.

„Cel mai grav este că de la vârste cât se poate de tinere, adolescentele pleacă urechea la tot felul de influenceri care promit marea cu sarea și arată pe rețelele sociale cât de mult, de ușor și de repede au slăbit cu diverse soluții așa-zis minune. Dar minunea nu ține decât 3 zile, la fel și kilogramele pierdute. Se întorc, eventual cu întăriri, imediat ce s-a sfârșit dieta”, a mai spus Ene.

Medicul recomandă ca între mese să existe un interval de 4-5 ore și dacă durata este mai lungă, să luăm o gustare.

„Important e să nu ne așezăm la masă flămânzi seara. Toată lumea se apucă de diete dimineața, mănâncă un iaurțel, ronțăie un măr – care face foame, după care mănâncă o sălățică, cu 2-3 fire de piept de pui. Și ajung seara acasă flămânzi, obosiți, mai au și o problemă și s-a terminat dieta pe rafturile hipermarketurilor sau dând telefon la firmele de catering, care oferă mâncare fast food. Și uite așa s-a mai sfârșit o zi de dietă cu multe calorii seara”, a spus Ene.

„Dieta nu se începe de dimineață. Ca să faci un deficit caloric să slăbești e important să mănânci ziua”, a adăugat ea.

Medicul spune că nu trebuie să excludem alimentele care ne satură și ne hrănesc.

„Sigur, e bună salata, dar nu doar ea, pentru că riști să faci gastrită. Nu se întâmplă nimic cu o felie de pâine, două, dimineața, cu o porție de cartofi la prânz. Sigur, nu avem ce să căutăm cu carbohidrați în exces seara, dar dacă dimineața dau combustibil de calitate corpului, la prânz mâncare adevărată - un fel, poate două feluri, dacă sunt porțiile mai mici – astfel încât seara, când ajung acasă, să mi se pară că vreau să mănânc, dar parcă n-ar fi foarte important, hai să nu dorm totuși cu burta goală. Și atunci altfel poți să controlezi senzația de foame”, a explicat Ene.

„Dietele acestea restrictive sunt și primul pas către mâncatul compulsiv și mâncatul emoțional, pentru că sunt pline de restrcții. Pentru că restricția calorică severă, făcută după ureche, fără să știi cum să combini alimentele – făcând acest deficit caloric major, faci și deficit de vitamine și minerale, inevitabil. Iar acolo, în acel deficit, se regăsesc poftele”, a adăugat ea.

Editor : M.B.