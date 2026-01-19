Micile schimbări în stilul de viață care te pot ajuta să trăiești mai mult. Doar cinci minute în plus pe zi ar putea fi suficiente

Chiar și schimbări mici în stilul de viață, precum cinci minute în plus de exerciții sau 30 de minute mai puțin petrecute pe scaun în fiecare zi, pot reduce semnificativ mortalitatea și prelungi durata vieții, arată două studii recente publicate în The Lancet și eClinicalMedicine, relatează Euronews.

O analiză a datelor a peste 135.000 de adulți din Norvegia, Suedia, SUA și Marea Britanie arată că doar cinci minute de mers pe jos în plus pe zi, la intensitate moderată, pot reduce riscul de deces cu aproximativ 10% pentru majoritatea adulților, care în mod normal fac circa 17 minute de activitate zilnică. Dacă timpul de exerciții se dublează la zece minute, reducerea mortalității urcă la 15%.

Pentru persoanele mai sedentare, cinci minute de activitate moderată pe zi reduc riscul de deces cu 6%, iar zece minute cu 9%. Reducerea unei ore întregi de stat pe scaun pe zi a fost asociată cu o scădere de 13% a mortalității.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată spre intensă pe săptămână, însă mulți nu ating acest obiectiv. Cercetătorii subliniază că schimbările mici, realiste, precum o scurtă plimbare sau reducerea timpului petrecut pe scaun cu 30 de minute, pot avea efecte semnificative, prevenind peste 7% dintre decese.

Activitățile moderate sunt cele care cresc ritmul respirației și temperatura corpului, precum mersul alert, treburile casnice sau grădinăritul, explică Daniel Bailey, lector la Brunel University din Londra.

Potrivit Eurobarometru, aproximativ 45% dintre europeni nu fac deloc mișcare sau sport, iar aproape 13% nu au mers pe jos timp de 10 minute consecutiv în săptămâna anterioară studiului.

Somnul și alimentația contează la fel de mult

Al doilea studiu, publicat în eClinicalMedicine, arată că și mici schimbări în somn și dietă pot prelungi viața. Persoanele cu cele mai nesănătoase obiceiuri ar putea câștiga aproximativ un an în plus dacă ar adăuga cinci minute de somn și jumătate de porție de legume pe zi.

Analiza, realizată pe aproape 60.000 de participanți din UK Biobank, a arătat că pentru a câștiga, teoretic, un an în plus doar prin somn ar fi nevoie de 25 de minute suplimentare pe zi, cu un maximum de trei ani câștigați.

Adulții care dorm între 7 și 8 ore pe zi, fac peste 40 de minute de activitate fizică moderată-intensă și au o dietă sănătoasă ar putea trăi, teoretic, peste nouă ani în plus și mai sănătoși comparativ cu cei cu obiceiuri nesănătoase.

