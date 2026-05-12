Pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales dacă cei mici sunt mofturoși. Introducerea legumelor în alimentație este cea mai mare provocare. Specialiștii spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența.

Copiii au, de la vârste fragede, păreri clare despre alimente, în ciuda insistențelor părinților.

„Îmi plac fructele. Nu îmi place spanacul, deloc nu-mi place!”, mărturisește o fetiță.

„Nu îmi place broccoli”, spune o altă fetiță.

„Eu nu mănânc roșii”, recunoaște o altă micuță.

„Odată cu vârsta de 3-4 ani încep crizele și încep a fi mai selectivi, mai pretențioși și deja nu mai poți să le pui în farfurie și mănâncă la fel cum au mâncat la doi ani. Ce nu mai mănâncă: ardeiul gras sau ciupercile”, spune Carolina.

Aproape 300 de părinți au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la un eveniment organizat la Iași, pentru a afla cum să facă față mofturilor din timpul mesei.

„Să nu căutăm calea ușoară, a distragerii în timpul meselor, a folosirii ecranelor. Să insistăm, cu legumele în primul rând”, sugerează o altă mămică.

„Alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul, am observat, și devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă”, constată o altă doamnă.

„Este foarte important să conectăm medicii și specialiștii dincolo de ce se întâmplă în cabinet și prin astfel de discuții puțin mai informale, în care părintii pot să vină și să spună probleme cu care se confruntă ei concret acasă”, a declarat, pentru Digi24, Valentin Gheorghe, organizatorul evenimentului de la Iași.

Specialiștii spun că este nevoie de multă răbdare.

„Introducerea unei legume poate necesita până la 8-9 astfel de încercări”, spune medicul pediatru Dana Anton-Păduraru.

„Să nu facem presiuni, să acordăm timp și răbdare, astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea. Nu contează atât de mult cantitatea, ci calitatea”, e de părere psihologul Oana Amaziliței.

Alimentația dezechilibrată creează probleme de greutate.

„Am ajuns la 28% suprapondere și aproape de 20% obezitate”, atrage atenția Laura Trandafir, medic gastroenterolog.

„Mai sunt copiii care sunt cu subpondere, acei 'picky eaters'. 'Picky eaters' sunt copiii care își aleg foarte, foarte atent ceea ce mănâncă, în general, de la 3 ani plus”, Alexandra Pompaș, nutriționist.

Implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate fi o strategie eficientă, spun medicii.

