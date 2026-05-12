Live TV

Video Mofturile copiilor la mâncare. Care este cea mai mare provocare pentru părinții din ziua de azi: „Să nu căutăm calea ușoară”

Data publicării:
copil refuza sa manance
Credit foto: Guliver/Getty Images

Pregătirea mesei este o misiune complicată pentru părinți, mai ales dacă cei mici sunt mofturoși. Introducerea legumelor în alimentație este cea mai mare provocare. Specialiștii spun că nu există soluții minune, iar cea mai importantă tactică este perseverența.

Copiii au, de la vârste fragede, păreri clare despre alimente, în ciuda insistențelor părinților.

„Îmi plac fructele. Nu îmi place spanacul, deloc nu-mi place!”, mărturisește o fetiță.

„Nu îmi place broccoli”, spune o altă fetiță.

„Eu nu mănânc roșii”, recunoaște o altă micuță.

„Odată cu vârsta de 3-4 ani încep crizele și încep a fi mai selectivi, mai pretențioși și deja nu mai poți să le pui în farfurie și mănâncă la fel cum au mâncat la doi ani. Ce nu mai mănâncă: ardeiul gras sau ciupercile”, spune Carolina.

Aproape 300 de părinți au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la un eveniment organizat la Iași, pentru a afla cum să facă față mofturilor din timpul mesei.

„Să nu căutăm calea ușoară, a distragerii în timpul meselor, a folosirii ecranelor. Să insistăm, cu legumele în primul rând”, sugerează o altă mămică.

„Alimentația asta rapidă și gustoasă le modifică gustul, am observat, și devin din ce în ce mai reticenți față de mâncarea pe care o gătim în casă”, constată o altă doamnă.

„Este foarte important să conectăm medicii și specialiștii dincolo de ce se întâmplă în cabinet și prin astfel de discuții puțin mai informale, în care părintii pot să vină și să spună probleme cu care se confruntă ei concret acasă”, a declarat, pentru Digi24, Valentin Gheorghe, organizatorul evenimentului de la Iași.

Specialiștii spun că este nevoie de multă răbdare.

„Introducerea unei legume poate necesita până la 8-9 astfel de încercări”, spune medicul pediatru Dana Anton-Păduraru.

„Să nu facem presiuni, să acordăm timp și răbdare, astfel încât să creăm o relație sănătoasă a copilului cu mâncarea. Nu contează atât de mult cantitatea, ci calitatea”, e de părere psihologul Oana Amaziliței.

Alimentația dezechilibrată creează probleme de greutate.

„Am ajuns la 28% suprapondere și aproape de 20% obezitate”, atrage atenția Laura Trandafir, medic gastroenterolog.

„Mai sunt copiii care sunt cu subpondere, acei 'picky eaters'. 'Picky eaters' sunt copiii care își aleg foarte, foarte atent ceea ce mănâncă, în general, de la 3 ani plus”, Alexandra Pompaș, nutriționist.

Implicarea copiilor în pregătirea mâncării poate fi o strategie eficientă, spun medicii.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
deputata
4
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
5
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Digi Sport
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount din România să câștige tot mai mulți clienți de la o lună la alta
femeie care face sport
Sportul, minune pentru creier. Cum poate ajuta mișcarea la curățarea toxinelor și prevenirea unor boli ca Alzheimer sau Parkinson
Adult Man Wearing Electronic Ankle Monitor for House Arrest
O ţară din UE vrea să monitorizeze cu brăţări electronice copiii expuşi recrutării de către bandele criminale
Roasting tasty sausages over bonfire in darkness outdoors, closeup
Cinci copii au fost răniţi în Austria în explozia unei „relicve de război” care se afla sub focul de tabără pe care l-au aprins
grâu pe un câmp cu o centrală electrică care poluează în fundal
Forța invizibilă care face alimentele mai puțin hrănitoare: De ce „foamea ascunsă” este un pericol chiar și pentru cei care au ce mânca
Recomandările redacţiei
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Summitul B9 de la București. Nicușor Dan va avea o cină de lucru cu...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, despre un Executiv minoritar al PSD: PNL nu trebuie să...
profimedia-1086404085
Surse WSJ dezvăluie că Emiratele Arabe Unite au lovit direct Iranul...
soldați ruși la parada de la Moscova
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina...
Ultimele știri
(P) De ce aleg tinerii facultatea în regim dual? Descoperă care sunt beneficiile programelor Kaufland
O săptămână de la căderea Guvernului. Kelemen Hunor, președintele UDMR, vine la Interviurile Digi24.ro
AUR răspunde acuzațiilor că vrea desființarea Institutului Elie Wiesel și a Muzeului de Istorie a Evreilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Un fost magistrat cere 100.000 de euro și rentă viageră de la Cotroceni după ce Nicușor Dan i-a întârziat...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea vorbeşte deschis pentru prima dată despre despărţirea de Ţiriac Jr.: „Lucrurile s-au schimbat...
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A șters totul ”cu buretele”, după 13 ani de relație și doi copii
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...