Live TV

Nu contează doar ce mănânci, ci și când. Studiu: Ora primei mese, asociată cu riscul de deces

Data publicării:
micul dejun wikipedia-1
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Prima masă luată mai târziu, asociată cu un risc mai mare Cina foarte târzie, asociată la rândul ei cu un risc mai mare Cercetătorii avertizează: studiul nu dovedește o relație de cauzalitate Ce rol are ceasul biologic

Un studiu realizat pe peste 31.000 de adulți din Statele Unite sugerează că momentul primei și ultimei mese a zilei ar putea fi asociat cu riscul de deces. Cercetătorii au observat că persoanele care luau prima masă mult mai târziu aveau un risc mai mare de mortalitate, inclusiv cardiovasculară. Specialiștii subliniază însă că rezultatele arată o asociere și nu demonstrează că ora mesei determină în mod direct durata vieții, arată Science Alert.

Majoritatea recomandărilor privind micul dejun se concentrează pe alimentele consumate. Un nou studiu sugerează însă că și momentul în care mâncăm ar putea avea legătură cu starea de sănătate pe termen lung.

Cercetătorii au analizat datele a 31.044 de adulți cu vârsta de cel puțin 40 de ani, participanți la Ancheta Națională de Sănătate și Nutriție din SUA, desfășurată între 1999 și 2018.

Participanții au raportat alimentele și băuturile consumate într-un interval de 24 de ore, inclusiv ora la care au fost consumate. În cadrul studiului, orice aliment sau băutură care conținea calorii și era consumată după ora 4:00 a fost considerată prima masă a zilei.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, ultima masă și au calculat intervalul dintre prima și ultima masă. Ulterior, aceste date au fost corelate cu decesele înregistrate până la sfârșitul anului 2019.

În perioada medie de urmărire, de 8,6 ani, au fost înregistrate 7.129 de decese, dintre care 2.259 au fost provocate de boli cardiovasculare.

Analiza a ținut cont de mai mulți factori care pot influența riscul de deces, printre care vârsta, fumatul, activitatea fizică, calitatea alimentației, indicele de masă corporală, aportul caloric, veniturile și afecțiunile preexistente.

Prima masă luată mai târziu, asociată cu un risc mai mare

Cercetătorii au identificat o asociere între ora primei mese și mortalitate.

În comparație cu persoanele care consumau prima masă între orele 7:00 și 8:00 dimineața, cele care mâncau pentru prima dată între 8:00 și 10:00 aveau un risc cu 10% mai mare de deces din orice cauză.

Riscul asociat a crescut la 19% pentru prima masă consumată între 10:00 și 12:00 și la 29% pentru persoanele care luau prima masă după prânz.

O tendință similară a fost observată în cazul mortalității cardiovasculare. Persoanele care luau prima masă după-amiaza aveau un risc cu 46% mai mare de deces cardiovascular comparativ cu cele care mâncau pentru prima dată între 7:00 și 8:00.

La vârsta de 50 de ani, persoanele din grupul care lua prima masă mai târziu aveau, în medie, o speranță de viață estimată cu 2,46 ani mai mică.

Cina foarte târzie, asociată la rândul ei cu un risc mai mare

În cazul ultimei mese a zilei, rezultatele au fost mai puțin liniare.

Comparativ cu persoanele care își încheiau masa între 19:00 și 20:00, cele care mâncau ultima masă înainte de ora 19:00 aveau un risc cu 13% mai mare de deces din orice cauză.

În cazul celor care consumau alimente după miezul nopții, riscul asociat era cu 27% mai mare. Cel mai scăzut risc estimat în cadrul analizei a fost observat în jurul orei 20:00.

Autorii avertizează însă că acest lucru nu înseamnă că ora 20:00 este ora ideală pentru cină pentru toată lumea.

„Momentul meselor este un indiciu important pentru ritmurile circadiene periferice”, a declarat autorul principal al studiului, Zhilei Shan, de la Universitatea de Știință și Tehnologie Huazhong, pentru ScienceAlert.

Potrivit cercetătorului, mesele consumate foarte târziu pot perturba ritmurile circadiene și procesele metabolice.

Cercetătorii avertizează: studiul nu dovedește o relație de cauzalitate

Rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul este observațional și arată asocieri, nu demonstrează că ora la care o persoană ia micul dejun sau cina determină în mod direct cât va trăi.

Există și posibilitatea unei cauzalități inverse. Cu alte cuvinte, persoanele care mănâncă foarte târziu sau foarte devreme ar putea avea deja probleme de sănătate, un somn insuficient, un program de muncă în ture sau alte circumstanțe care le influențează atât programul meselor, cât și riscul de îmbolnăvire.

Cercetătorii au observat, de exemplu, că persoanele care luau masa foarte devreme erau, în general, mai în vârstă, mâncau mai rar și aveau mai multe probleme medicale.

Prin urmare, ora la care este luată masa ar putea fi, în unele cazuri, un indicator al stării de sănătate, mai degrabă decât cauza acesteia.

„Ora târzie la care se ia masa ar trebui interpretată ca un potențial indicator de risc și, eventual, ca un comportament modificabil, mai degrabă decât ca o dovadă definitivă a unui efect cauzal direct”, a explicat Shan.

Ce rol are ceasul biologic

Cercetătorii consideră că momentul meselor poate influența ritmurile circadiene, inclusiv procesele metabolice care au loc în organele din afara creierului.

Mesele foarte târzii ar putea afecta metabolismul glucozei și al lipidelor, iar studiile pe animale au indicat posibile legături cu acumularea de grăsime în ficat, creșterea în greutate și modificarea ceasurilor biologice ale organismului.

Deocamdată, însă, nu este clar dacă aceste mecanisme explică și asocierea observată în studiul realizat pe oameni.

Concluzia cercetătorilor nu este că o anumită oră a micului dejun sau a cinei poate determina durata vieții, ci că momentul meselor ar putea fi un factor important care merită luat în calcul alături de alimentație, somn și stilul de viață.

Citește și: De ce intri într-o cameră și uiți de ce ai venit: Explicația științifică a „Efectului de prag”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
20260802_144920
2
Experiența a doi neozeelandezi în Sulina, la graniță cu războiul din Ucraina: „Să fiu...
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
3
Cât timp trebuie păstrate taloanele de pensie. Documentele pe care românii nu ar trebui...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
4
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
5
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Digi Sport
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Femeie somnoroasă
Ziua bună se cunoaște de dimineață. Un studiu vine să confirme că și cea proastă, la fel
barbat cu barba alba
Ce și-a dorit la ultima masă un criminal executat joi, în SUA. Înainte de a muri, a avut de transmis un ultim mesaj
presa interbelica - viabucuresti.ro
Cum se descurca presa interbelică și ce teme aborda?
elevi
Specialiști: Școala să nu înceapă mai devreme de ora 08:30
GettyImages-51153930
Șase greșeli pe care le faci dimineața și care îți scad eficiența la locul de muncă
Recomandările redacţiei
electricitate (1)
România se pregătește pentru vârful de consum de vineri. Cristian...
dc8f6a84-a332-4a9b-9cd7-73bb44947457
Rusia testează apărarea României la Marea Neagră. Ce rol ar putea...
drona maritima - neptun deep
Noi imagini cu neutralizarea controlată a resturilor dronei maritime...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Noua Lege a salarizării vine cu o valoare de referință mai mică...
Ultimele știri
Cazul profesorului de la Cambridge găsit mort: cel care l-a acuzat de plagiat este anchetat pentru discriminare și a fost suspendat
Alertă în Finlanda: autoritățile suspectează că un avion rusesc a încălcat spațiul aerian
Primarul general Ciprian Ciucu, după pana de curent din București: „Vom face achiziţie de generatoare. E bine să ai sisteme de backup”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea lor continuă să surprindă. S-a măritat cu fratele ei vitreg și e gravidă din nou: "Nu mai puteam...
Cancan
Apartament de 19.000 de lei, scos la licitație de ANAF. Prețul a fost redus la jumătate
Fanatik.ro
Marius Mitran pune degetul pe rană: Universitatea Craiova, Baiaram, Coelho și “oboseala psihică de dimensiuni...
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el! Avem bulevarde în...
Adevărul
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul...
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
Marian Godină și-a dat demisia din Poliție după 20 de ani. Motivul pentru care renunță la uniformă cu 14 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază
Pro FM
Ringo Starr e însurat de 45 de ani cu o fostă fată Bond. Cum arăta Barbara când juca alături de Roger Moore
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
O platformă a pierdut o roată în mers pe Valea Oltului, dar a mai mers 10 km. Manevra prin care un șofer a...
Newsweek
O lună care schimbă totul. Povestea unei pensionare care a ratat ieșirea la pensie din cauza vechimii
Digi FM
Secretul ascuns timp de 20 de ani! Ce au dezvăluit băieții de la Animal X după concertul de la Untold
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Fiica regretatului Eric Dane își face debutul în actorie alături de mama ei. La 14 ani, Georgia uimește cu...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei