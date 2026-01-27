Live TV

O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile

Data publicării:
Breast cancer diagnosis, conceptual image
Foto: Profimedia
Din articol
Reduceți consumul de alimente procesate Faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi Gestionați stresul Faceți controale medicale regulate

O doctoriță specializată în oncologie a fost diagnosticată cu cancer la sân fără să aibă simptome. Experiența a făcut-o să-și regândească prioritățile, pentru a se concentra pe obiceiuri sănătoase. Pentru a reduce riscul de cancer, ea recomandă reducerea consumului de alimente procesate și gestionarea stresului zilnic, relatează Business Insider.

Dr. Sue Hwang știe mai bine decât oricine că cancerul nu ține cont de cine ești sau ce meserie ai.

Când Hwang avea 46 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ca oncolog, tratase pacienți cu același cancer timp de peste 10 ani și nu s-a putut abține să se întrebe de ce i s-a întâmplat tocmai ei, chiar și cu toată experiența de medic.

„Când faci această meserie suficient de mult timp, înțelegi că cancerul la sân este nediscriminatoriu”, a spus Hwang pentru Business Insider.

„Am petrecut mult timp gândindu-mă: de ce eu? Dacă aș ști de ce am cancer, atunci aș ști cum să previn reapariția lui”, a spus ea.

Acum în vârstă de 48 de ani, Hwang a scris o carte despre experiența sa, intitulată „De ambele părți ale cortinei: Lecții și reflecții din experiența unui oncolog cu cancerul la sân”, publicată pe 20 ianuarie.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de cancer în rândul persoanelor sub 40 de ani, Hwang a spus că avalanșa de informații despre riscurile emergente poate fi înspăimântătoare.

„Sunt atât de multe informații acum că un lucru sau altul provoacă cancer, atenție la materialele plastice, la orice”, a spus Hwang.

Pentru a evita panica legată de factorii de risc pentru cancer care nu pot fi controlați, ea recomandă obiceiuri consecvente, cum ar fi alimentația sănătoasă, exercițiile fizice frecvente și reducerea stresului, ca modalități bazate pe dovezi de a ajuta la prevenirea cancerului.

„Modificarea stilului de viață este esențială pentru a încerca să schimbăm situația în ceea ce privește creșterea incidenței cancerului la tineri. Nu este un singur lucru care provoacă cancer, ci o combinație a mai multor factori”, a spus Hwang.

Reduceți consumul de alimente procesate

Prevenirea cancerului începe cu ceea ce mâncăm, iar concentrarea pe nutrienți în loc de calorii ne poate ajuta să faceți alegeri mai sănătoase, potrivit lui Hwang.

„În SUA, nu am fost neapărat învățați cum să mâncăm bine. Ne concentrăm pe a fi slabi, nu sănătoși”, a spus ea.

Hwang preferă alimentele integrale, în special fructe și legume. Alimentele integrale, pe bază de plante, sunt bogate în polifenoli, compuși care ajută la prevenirea deteriorării celulare care contribuie la riscul de cancer.

Ea încearcă să evite alimentele ultraprocesate cu zahăr, sare și grăsimi adăugate. Acestea reprezintă mai mult de jumătate din dieta americană medie și au fost asociate cu un risc crescut de cancer și boli de inimă.

Faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi

Poate ați auzit că statul pe scaun este noul fumat, asta pentru că sedentarismul este legat de un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer în timp.

„Trebuie să fie o prioritate pentru oameni să iasă din casă și să facă mișcare”, a spus Hwang.

Ca medic și mamă a trei copii, știe că poate fi dificil să găsești timp pentru sală într-un program încărcat, așa că cheia este să fii proactiv în ceea ce privește exercițiile fizice. Înainte de diagnostic, spunea că exercițiile fizice o dată pe săptămână se simțeau ca o victorie, dar acum sunt o activitate zilnică la care nu renunță.

„Trebuie să ai un plan. Dacă creezi un plan care să maximizeze acele 30 de minute, atunci acele 30 de minute sunt suficiente”, a spus Hwang.

Antrenamentul la sală contează, dar la fel de mult contează și o plimbare în pauza de prânz sau joaca în parc cu copiii.

Gestionați stresul

Anxietatea și presiunea zilnică la locul de muncă sau în viața personală pot contribui, de asemenea, la riscul de cancer, potrivit lui Hwang.

„Stresul este un factor care contribuie enorm. Suntem o societate bazată pe producție, unde trebuie să muncim”, a spus ea.

Cercetările sugerează că stresul este legat de un risc mai mare de a dezvolta cancer, iar stresul poate duce, de asemenea, la obiceiuri nesănătoase, cum ar fi consumul de alcool sau consumul de mâncare nesănătoasă.

„Diagnosticul m-a făcut să muncesc mai puțin, să mă concentrez mai mult pe familie și să mă prioritizez pe mine”, a spus Hwang.

Încercați, de asemenea, obiceiuri simple precum exerciții de respirație, ținerea unui jurnal sau plimbări ușoare și relaxante.

Faceți controale medicale regulate

Controlul de rutină este prima linie de apărare împotriva cancerului, deoarece multe tipuri de cancer sunt foarte ușor de tratat atunci când sunt depistate din timp.

Medicul mai spune că e bine să știm dacă au existat cazuri de cancer la sân în familie. Anumite gene transmise de la părinți ne pot face mai susceptibili la anumite tipuri de cancer.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
3
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
4
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
neurochirurgie_sanador
Risca să nu își mai poată mișca picioarele. Cum a fost tratat un bărbat
Biological,Cancer,Cell,And,Disease,,3d,Rendering.,3d,Illustration.
Cercetătorii au descoperit „supercelulele” care grăbesc evoluția cancerului: au „o capacitate excepţională de a-şi schimba identitatea”
Reconstruction of Otzi the Iceman
Un virus periculos circula printre oameni acum 45.000 de ani. Ce arată analiza mumiei Otzi, omul preistoric al ghețurilor
transplant_hepatic
Viața i s-a schimbat complet, la doar 44 de ani. Cum a fost salvat un bărbat
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să plătească o parte din serviciile medicale
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
trump golden dome
„Domul de Aur” al lui Trump, în pericol: SUA se confruntă cu...
alexandru nazare la sediul pnl
Alexandru Nazare: În PNL, nu se pune problema să ai un premier cu...
Ultimele știri
Ce va include pachetul de relansare economică, pentru companii și antreprenori
Aproape 4 miliarde de oameni se vor înfrunta cu temperaturi din ce în ce mai extreme. Care sunt zonele de foc ale planetei (studiu)
Gândirea pozitivă ar putea stimula răspunsul imunitar la vaccinuri, susțin oamenii de știință. „Un instrument complementar”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
El e singurul fan care nu-i cere demisia lui Charalambous, dar vrea să plece antrenorul de portari de la...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”