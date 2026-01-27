O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile

O doctoriță specializată în oncologie a fost diagnosticată cu cancer la sân fără să aibă simptome. Experiența a făcut-o să-și regândească prioritățile, pentru a se concentra pe obiceiuri sănătoase. Pentru a reduce riscul de cancer, ea recomandă reducerea consumului de alimente procesate și gestionarea stresului zilnic, relatează Business Insider.

Dr. Sue Hwang știe mai bine decât oricine că cancerul nu ține cont de cine ești sau ce meserie ai.

Când Hwang avea 46 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la sân. Ca oncolog, tratase pacienți cu același cancer timp de peste 10 ani și nu s-a putut abține să se întrebe de ce i s-a întâmplat tocmai ei, chiar și cu toată experiența de medic.

„Când faci această meserie suficient de mult timp, înțelegi că cancerul la sân este nediscriminatoriu”, a spus Hwang pentru Business Insider.

„Am petrecut mult timp gândindu-mă: de ce eu? Dacă aș ști de ce am cancer, atunci aș ști cum să previn reapariția lui”, a spus ea.

Acum în vârstă de 48 de ani, Hwang a scris o carte despre experiența sa, intitulată „De ambele părți ale cortinei: Lecții și reflecții din experiența unui oncolog cu cancerul la sân”, publicată pe 20 ianuarie.

Având în vedere creșterea numărului de cazuri de cancer în rândul persoanelor sub 40 de ani, Hwang a spus că avalanșa de informații despre riscurile emergente poate fi înspăimântătoare.

„Sunt atât de multe informații acum că un lucru sau altul provoacă cancer, atenție la materialele plastice, la orice”, a spus Hwang.

Pentru a evita panica legată de factorii de risc pentru cancer care nu pot fi controlați, ea recomandă obiceiuri consecvente, cum ar fi alimentația sănătoasă, exercițiile fizice frecvente și reducerea stresului, ca modalități bazate pe dovezi de a ajuta la prevenirea cancerului.

„Modificarea stilului de viață este esențială pentru a încerca să schimbăm situația în ceea ce privește creșterea incidenței cancerului la tineri. Nu este un singur lucru care provoacă cancer, ci o combinație a mai multor factori”, a spus Hwang.

Reduceți consumul de alimente procesate

Prevenirea cancerului începe cu ceea ce mâncăm, iar concentrarea pe nutrienți în loc de calorii ne poate ajuta să faceți alegeri mai sănătoase, potrivit lui Hwang.

„În SUA, nu am fost neapărat învățați cum să mâncăm bine. Ne concentrăm pe a fi slabi, nu sănătoși”, a spus ea.

Hwang preferă alimentele integrale, în special fructe și legume. Alimentele integrale, pe bază de plante, sunt bogate în polifenoli, compuși care ajută la prevenirea deteriorării celulare care contribuie la riscul de cancer.

Ea încearcă să evite alimentele ultraprocesate cu zahăr, sare și grăsimi adăugate. Acestea reprezintă mai mult de jumătate din dieta americană medie și au fost asociate cu un risc crescut de cancer și boli de inimă.

Faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi

Poate ați auzit că statul pe scaun este noul fumat, asta pentru că sedentarismul este legat de un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer în timp.

„Trebuie să fie o prioritate pentru oameni să iasă din casă și să facă mișcare”, a spus Hwang.

Ca medic și mamă a trei copii, știe că poate fi dificil să găsești timp pentru sală într-un program încărcat, așa că cheia este să fii proactiv în ceea ce privește exercițiile fizice. Înainte de diagnostic, spunea că exercițiile fizice o dată pe săptămână se simțeau ca o victorie, dar acum sunt o activitate zilnică la care nu renunță.

„Trebuie să ai un plan. Dacă creezi un plan care să maximizeze acele 30 de minute, atunci acele 30 de minute sunt suficiente”, a spus Hwang.

Antrenamentul la sală contează, dar la fel de mult contează și o plimbare în pauza de prânz sau joaca în parc cu copiii.

Gestionați stresul

Anxietatea și presiunea zilnică la locul de muncă sau în viața personală pot contribui, de asemenea, la riscul de cancer, potrivit lui Hwang.

„Stresul este un factor care contribuie enorm. Suntem o societate bazată pe producție, unde trebuie să muncim”, a spus ea.

Cercetările sugerează că stresul este legat de un risc mai mare de a dezvolta cancer, iar stresul poate duce, de asemenea, la obiceiuri nesănătoase, cum ar fi consumul de alcool sau consumul de mâncare nesănătoasă.

„Diagnosticul m-a făcut să muncesc mai puțin, să mă concentrez mai mult pe familie și să mă prioritizez pe mine”, a spus Hwang.

Încercați, de asemenea, obiceiuri simple precum exerciții de respirație, ținerea unui jurnal sau plimbări ușoare și relaxante.

Faceți controale medicale regulate

Controlul de rutină este prima linie de apărare împotriva cancerului, deoarece multe tipuri de cancer sunt foarte ușor de tratat atunci când sunt depistate din timp.

Medicul mai spune că e bine să știm dacă au existat cazuri de cancer la sân în familie. Anumite gene transmise de la părinți ne pot face mai susceptibili la anumite tipuri de cancer.

