Pacienţii cu diabet zaharat de tip 2: scad complicațiile cardiovasculare, cresc decesele prin demență

Progresele din ultimele două decenii în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 au redus semnificativ riscul de complicaţii cardiovasculare. În acelaşi timp, însă, analiza datelor din mai multe ţări dezvoltate arată o creştere a deceselor cauzate de demenţă în rândul persoanelor cu această boală, arată un studiu de amploare publicat, luni, în revista The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Astfel, în ţările cu venituri ridicate, mortalitatea prin boli cardiovasculare la persoanele cu diabet zaharat de tip 2 este în scădere, în timp ce decesele asociate demenţei sunt în creştere, informează News.ro.

Autorii analizei au evaluat date din zece ţări dezvoltate privind 2,7 milioane de decese înregistrate la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2 în perioada 2000–2023.

Rezultatele indică o reducere globală a mortalităţii prin boli cardiovasculare, cancer şi complicaţii directe ale diabetului. În acelaşi timp, abaliza arată că a crescut atât rata mortalităţii, cât şi proporţia deceselor cauzate de demenţă şi de alte cauze.

Cercetătorii explică faptul că terapiile moderne pentru diabet au contribuit la aceste schimbări. Medicamentele mai noi, precum agoniştii receptorului GLP-1 (peptidul 1 asemănător glucagonului), precum şi inhibitorii SGLT-2 (inhibitorii cotransportorului sodiu-glucoză de tip 2), oferă protecţie cardiovasculară în paralel cu controlul glicemiei.

Potrivit autorilor, complicaţiile cardiovasculare ale diabetului sunt tot mai bine controlate prin aceste tratamente şi prin stabilirea unor obiective terapeutice personalizate.

În schimb, terapiile dezvoltate până în prezent nu au fost concepute pentru a proteja creierul.

Într-un editorial care însoţeşte studiul, autorii subliniază semnificaţia acestei schimbări.

„În ultimele decenii, tratamentul diabetului s-a concentrat pe prevenirea bolilor cardiovasculare. În perioada următoare, o prioritate ar trebui să devină protejarea sănătăţii creierului şi prevenirea declinului cognitiv”, se arată în comentariul publicat odată cu acest studiu.

