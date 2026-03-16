Video Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan

Chiar dacă prețurile pot ajunge chiar și până la 150 de lei kilogramul, cererea este mare.

Afacerile cu fructe exotice prind avânt și în România. Într-un sat din Iași, o familie a mizat totul pe o afacere inedită. Pe lângă banane sau ananas, în aprozarul rural vând și fructe mai rare, precum cacao, rambutan, jackfruit sau mangustan. Chiar dacă prețurile pot ajunge chiar și până la 150 de lei kilogramul, cererea este mare pentru că, spun clienții, gustul este inegalabil.

Acest aprozar aflat în satul Valea Adâncă, din județul Iași, vinde peste 20 de sortimente de fructe exotice. Cererea e mare, așa că stocul este refăcut săptămânal.

„Avem aici cherimoya, denumit popular și mărul cu solzi care, când se coace și este gata de consum, are gust de măr vanilat”, explică Ana Maria Ignat, proprietara aprozarului.

Ana Maria a reușit să-și salveze afacerea de la faliment pentru că a diversificat marfa cu o varietate de fructe exotice.

„Din Vietman, din Indonezia, din Ecuador, din Chile. Avem foarte multe țări din care aducem marfă”, spune tânăra.

La început vindea cantități mici, acum vinde peste 20 de sortimente de fructe exotice.

„Mangustan. E dulce-acrișor, seamănă cu cireșele de la noi, dar au altă formă”, spune un client.

„Prefer fructul dragonului cu miezul roșu, fructul dragonului cu miezul galben, cherimoya, guava”, spune altcineva.

„Rambutan cred că am mâncat ultima variantă. Îți dă senzația că are gust de castravete cu mango. E un amestec acolo, un amalgam”, explică o femeie.

„Venim săptămânal, chiar de mai multe ori pe săptămână. Luăm fructul dragonului, în mod special. Fructul de cacao, la fel, este genial! Și papaya”, dă asigurări altcineva.

Un jackfruit ajunge să coste până la 1.200 de lei, de aceea se vinde la felie.

„Are un gust foarte interesant. Unii spun că are gust de bubble gum. Eu personal îl asociez cu ananasul”, spune proprietara aprozarului.

Fructele exotice sunt la mare căutare și în Maramureș, iar asta se vede mai ales în vânzările de la raft.

„Vindem 250-300 de kilograme de fructe exotice pe săptămână, aici incluzând ananas, mango, fructul dragonului, toate. Mangustinul, care este regina fructelor. Îl apăsați așa frumos, roată, roată, nu aveți nevoie de cuțit. Uitați, singur se desface. Îi luăm capacul și uitați cât de perfect poate să arate”, spune Daniel Hotca, proprietarul aprozarului din Baia Mare.

Prețurile variază între 60 și 150 de lei kilogramul.

reporter: Ligia Pricopi
operatori: Mihai Boaru, Sebastian Codrean

Editor : Izabela Zaharia

