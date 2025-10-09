Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmează după capacul care nu se poate desprinde

După introducerea capacului care nu se poate desprinde, urmează noi schimbări în cazul sticlelor de plastic disponibile în comerț, menite să asigure sustenabilitatea, anunță publicația spaniolă AS.

Cea mai relevantă noutate poate fi considerată introducerea unor materiale mai ușor de reciclat și care reduc utilizarea plasticului nou, produs din materii prime nereciclate. Noile sticle vor avea un corp mai subțire și mai ușor, dar fără a compromite rezistența mecanică necesară pentru transport și utilizarea zilnică.

De asemenea, se extinde utilizarea plasticului reciclat în cantități mari, pentru a stimula reglementările care încurajează adoptarea materialelor secundare. Toate acestea urmăresc ca până în 2030 să se atingă un procent semnificativ de plastic reciclat în sticle, realizând astfel un model de economie circulară.

Chiar dacă mulți oameni îl detestă, capacul care nu se poate desprinde a fost un pas esențial pentru îmbunătățirea reciclării, deoarece împiedică separarea și pierderea acestui material, care adesea este fabricat din componente diferite de cele ale sticlei.

Cum se schimbă capacele sticlelor de plastic

Companiile lucrează la dezvoltarea unor capace integrate cu sisteme de închidere mai inovatoare, care să garanteze siguranța produsului, dar și o deschidere și reutilizare mai ușoare.

Printre noutățile propuse se numără capacele fabricate din bioplastice sau materiale biodegradabile, pentru a reduce impactul general asupra mediului.

Asociațiile ecologiste și organismele de gestionare a deșeurilor au primit pozitiv aceste inovații, deoarece ele reprezintă un pas înainte în lupta împotriva poluării cu plastic. Merită menționat faptul că utilizarea materiilor prime secundare ajută la reducerea costurilor de gestionare a materialelor post-consum, oferind astfel beneficii economice de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Editor : B. G.