Substanțe toxice ascunse în produsele de zi cu zi. Cum să recunoști chimicalele periculoase din alimente și cosmetice

De la parabeni și ftalați din cosmetice, la aditivi și coloranți din alimente sau substanțe toxice din ustensilele de gătit, chimicalele ascunse în produsele de zi cu zi pot avea efecte grave asupra sănătății, informează The Guardian. Specialiștii avertizează că multe dintre aceste substanțe dereglează hormonii, afectează fertilitatea și metabolismul și sunt asociate cu un risc crescut de cancer, motiv pentru care recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea variantelor sigure.

„Cea mai bună metaforă pentru corpul uman este «burete». Suntem permeabili”, scriu Rick Smith și Bruce Lourie în cartea Slow Death By Rubber Duck: The Secret Danger of Everyday Things.

Permeabilitatea celulelor noastre este esențială pentru viață, dar înseamnă și că absorbim mai multe substanțe potențial dăunătoare decât realizăm.

Studiile recente au descoperit o serie de reziduuri chimice în laptele matern, urină și în sistemele de apă. Multe dintre acestea sunt disruptori endocrini, care pot interfera cu hormonii naturali ai organismului.

„Pot imita, bloca sau perturba funcțiile hormonale normale, provocând efecte adverse asupra sănătății”, spune dr. Shanna Swan, profesor de medicină de mediu și sănătate reproductivă la Icahn School of Medicine din Mount Sinai, New York.

De multe ori, le ingerăm, le inhalăm sau le absorbim prin piele fără să știm, iar deși toxicitatea depinde de dozaj, realitatea este că suntem expuși zilnic.

Cosmetice

Ftalati

Această grupă de chimicale se găsește în parfumuri, plastic (inclusiv jucării pentru copii), cosmetice și produse de îngrijire personală precum fixativul sau oja. Unii ftalați sunt considerați disruptori endocrini „legați de nașteri premature, probleme de fertilitate, pubertate precoce și anumite tipuri de cancer”, explică Alexa Friedman, cercetător principal la organizația non-profit Environmental Working Group.

Dr. Swan adaugă că pot scădea nivelul de testosteron și crește răspunsul estrogenic, afectând astfel sănătatea spermatozoizilor și a ovulelor, crescând riscul de avort și de malformații. Chiar dacă unii sunt considerați mai siguri în doze mici, mulți sunt încă asociați cu probleme de sănătate sau insuficient studiați.

Cum reduci expunerea: evită etichetele vagi „fragrance” sau ingredientele care se termină în „phthalate”, precum dibutil ftalat sau dietil ftalat.

Parabeni

Folosiți ca conservanți în machiaj, produse de îngrijire a pielii și părului, dar și în unele alimente procesate, parabeni prelungesc durata de viață și previn dezvoltarea microbiană. Cei cu lanț lung – precum propilparabenul, butilparabenul sau izobutilparabenul – mimează estrogenul și „pot contribui la dezechilibre hormonale, probleme de reproducere, astm, alergii, obezitate și posibil cancere sensibile la hormoni mai târziu în viață”, spune dr. Federica Amati, nutriționist.

Foto. Profimedia

Deși unii susțin că dozele mici sunt sigure, multe branduri oferă deja opțiuni fără parabeni, precum Drunk Elephant, The Ordinary, Paula’s Choice, Tata Harper, Living Proof, dar și majoritatea produselor CeraVe și La Roche-Posay.

Parfumuri

Deși miros plăcut, multe conțin ftalați sau compuși volatili care eliberează gaze în aer. Deseori, nu sunt complet dezvăluite pe etichete. Pot provoca alergii și dereglări hormonale, avertizează Amati. De exemplu, Lilial (butylphenyl methylpropional) a fost interzis în UK și UE în 2022.

„Atenție la etichetele unde apare «fragrance» sau «parfum», pentru că pot ascunde ftalați sau alte chimicale”, spune Amati. Optează pentru produse „fragrance-free”.

Formaldehidă și eliberatori de formaldehidă

„Folosită în produse pentru unghii și păr, formaldehida este cancerigenă și poate cauza iritații respiratorii și alergii cutanate, iar conservanții care o eliberează sunt legați de reacții adverse asupra pielii”, spune Friedman. Femeile de culoare sau latino, care folosesc frecvent produse pentru îndreptarea părului, sunt expuse la riscuri mai mari.

Opțiuni mai sigure: tratamente de keratină fără formaldehidă (Kerasilk, Cezanne) sau lacuri de unghii fără acest ingredient. De asemenea, atenție la conservanți precum DMDM hydantoin, diazolidinyl urea, quaternium-15, care apar în produse de machiaj, șampoane, balsamuri și autobronzante.

Oxybenzone

Ingredient chimic din unele creme de protecție solară, disruptor endocrin și dăunător pentru recifurile de corali. Este absorbit de piele și transformă razele UVA, dar există temeri privind efectele asupra tiroidei, rinichilor și sistemului imunitar. Alternative: cremele minerale pe bază de oxid de zinc sau dioxid de titan.

Alimente

Îndulcitori artificiali

Sucraloza sau zaharina pot afecta microbiota intestinală și metabolismul glucozei, crescând riscul de diabet. Studiile leagă consumul și de boli cardiovasculare.

Sirop de porumb cu conținut ridicat de fructoză (HFCS)

Folosit pe scară largă în SUA, dar și în băuturi carbogazoase, dulciuri, sosuri, cereale, produse de patiserie. Contribuie la rezistența la insulină, obezitate și diabet de tip 2.

Foto. Profimedia

În Europa poate apărea pe etichete ca „glucoză-fructoză” sau „izoglucoză”.

Emulsificatori

Adăugați în alimente procesate pentru textură și durabilitate (înghețată, pâine, ciocolată, băuturi vegetale). Exemple: polisorbat 80, caragenan.

Studiile pe animale leagă consumul de inflamații intestinale și intoleranță la glucoză.

Nitriți

Conservanți din mezeluri și cârnați. Pot forma nitrozamine cancerigene la temperaturi mari, asociate cu risc crescut de cancer colorectal și gastric.

Coloranți alimentari artificiali

Adăugați pentru aspect vizual, unii (E124, E110, E104, E122, E102) pot provoca hiperactivitate la copii, inflamații neuronale și dereglări hormonale. Produsele trebuie să afișeze avertisment pe etichetă.

Grăsimi trans

Grăsimi artificiale ce cresc colesterolul LDL și scad HDL, crescând riscul de boli cardiovasculare, inflamații și probleme hormonale. Caută etichete cu „uleiuri parțial hidrogenate” sau „shortening”.

Bucătărie

PFAS

„Chimicale eterne” din tigăile cu strat antiaderent, textile impermeabile și cosmetice. Se descompun extrem de greu și se acumulează în corp și mediu, fiind asociate cu cancer, probleme hormonale și scăderea imunității. Alege inox, ceramică sau fontă.

BPA (bisfenol A)

Folosit la fabricarea plasticului dur și în căptușeala unor conserve. Disruptor endocrin legat de boli metabolice și cancere. Deși interzis în UE în 2025, nu este interzis și în UK. Caută recipiente de sticlă sau produse marcate „BPA-free”.

Triclosan

Agent antimicrobian din unele produse de curățenie. Asociat cu stres oxidativ, dereglări hormonale și toxicitate genetică.

COV (compuși organici volatili)

Prezenți în alcool denaturat și parfumuri, legați de cancer și afecțiuni respiratorii. Se recomandă produse de curățenie fără parfumuri.

Foto. Profimedia

Editor : Ș.A.