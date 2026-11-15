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Testul simplu care îți poate indica starea de sănătate: Ai nevoie de 30 de secunde și de un scaun

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femeie pe scaun
Foto: Profimedia
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Din articol
Cum îți poți îmbunătăți performanța?

Un test simplu, în care faci un exercițiu de așezare și ridicare pe un scaun, și care durează doar 30 de secunde, îți poate oferi informații esențiale despre starea ta de sănătate.

Ridicarea de pe un scaun poate părea o sarcină mult prea banală pentru a-i acorda atenție, însă capacitatea de a o executa spune, de fapt, foarte multe despre starea ta de sănătate. Testul de așezare și ridicare, care măsoară de câte ori te poți ridica în picioare din poziția așezat în interval de 30 de secunde, este efectuat frecvent în cabinetele medicilor de familie sau în centre pentru depistarea problemelor de sănătate la persoanele în vârstă, dar poate fi realizat foarte ușor și acasă, scrie BBC.

„Este un test foarte util, deoarece ne dezvăluie multe despre cât de bine funcționează organismul unei persoane”, explică Jugdeep Dhesi, medic geriatru la Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust din Londra și profesor de medicină geriatrică la King's College London, în Marea Britanie. „Ne oferă informații despre forță, echilibru și flexibilitate. Știm din unele studii că acest test poate ajuta la evaluarea riscului de căderi, de probleme cardiovasculare sau chiar a unui risc mai mare de deces.”

Tot ce ai nevoie pentru a face testul acasă este un scaun cu spătar drept și fără brațe, și un cronometru.

Pentru a efectua testul, așază-te pe scaun, încrucișează brațele și pune palmele pe umerii opuși. Ține spatele drept și tălpile lipite de podea. Apoi pornește cronometrul și ridică-te în picioare, după care așază-te din nou. Repetă mișcarea timp de 30 de secunde, numărând de câte ori te poți ridica complet în picioare.

Deși testul este utilizat în principal la adulții de peste 60 de ani, a fost aplicat și la persoane mai tinere.

Agenția publică de sănătate din SUA, (Centers for Disease Control and Prevention), a stabilit valorile medii pentru diferite categorii de vârstă. Scorurile sub medie ar putea indica un risc crescut de probleme de sănătate. De exemplu, pentru o persoană cu vârsta cuprinsă între 60 și 64 de ani, media este de 14 ridicări pentru bărbați și 12 pentru femei. Dacă ai între 85 și 89 de ani, scorul mediu este de 8. Cu toate acestea, aceste scoruri medii nu iau în calcul istoricul medical al unei persoane – de exemplu, dacă a suferit recent o intervenție chirurgicală sau a suferit o accidentare.

Testul poate fi folositor și pentru persoanele mai tinere sau pentru cele fără probleme de sănătate, fiind un indicator excelent al condiției fizice, în special al forței musculare și al rezistenței părții inferioare a corpului. Cercetători din Elveția au cerut la aproape 7.000 de adulți să efectueze testul și au comparat rezultatele. Au descoperit că scorul mediu pentru tinerii de 20–24 de ani a fost de 50 de repetări/minut la bărbați și 47 pentru femei. Cu toate acestea, unii dintre participanți au reușit să efectueze până la 72 de repetări într-un minut.

Cercetările arată că performanța la acest test le poate spune cadrelor medicale foarte multe despre starea generală de sănătate. De exemplu, un scor mic poate indica un risc crescut de complicații după o intervenție chirurgicală sau după tratamentul oncologic.

De asemenea, un scor slab ar putea sugera că inima și plămânii persoanei s-ar putea să nu funcționeze optim, ceea ce crește riscul de evenimente cardiace, cum ar fi infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral și insuficiența cardiacă.

Potrivit CDC, dacă o persoană obține un scor mai mic decât „media” grupei sale de vârstă, aceasta prezintă și un risc mai mare de cădere.

Un studiu din 2012 a descoperit că o variantă a testului era un „predictor semnificativ al mortalității” pentru adulți între 51 și 80 de ani. Cei cu scoruri mici aveau un risc de cinci până la șase ori mai mare de deces în următorii șase ani, comparativ cu cei cu scoruri mari. Totuși, medicul Jugdeep Dhesi subliniază că, deși aceste teste pot indica starea de sănătate, ele nu pot prezice exact cât va trăi o persoană.

Cum îți poți îmbunătăți performanța?

Potrivit medicului, cea mai bună metodă este să rămâi cât mai activ și mobil. Dacă mobilitatea este o problemă, poți începe cu exerciții făcute pe scaun pentru a-ți întări musculatura. De acolo, poți trece la a te ridica de pe scaun de cinci ori la fiecare oră sau două.

Simpla plimbare prin cameră și urcatul scărilor de trei-patru ori pe zi pot face diferența.

Dhesi recomandă și participarea la cursuri de exerciții fizice, dacă este posibil. Multe săli de sport oferă programe speciale pentru seniori.

Editor : A.P.

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