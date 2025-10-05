Live TV

Un specialist în longevitate spune că oamenii sunt prea obsedați de viața veșnică, dar are două secrete împotriva îmbătrânirii

Data publicării:
om pe bicicleta
Foto: Profimedia
Din articol
Obiceiuri simple

Dr. Steven Austad, directorul științific al Federației Americane pentru Cercetarea Îmbătrânirii, crede că prea mulți oameni sunt obsedați de longevitate, concentrându-se pe tendințe dubioase. El spune că are două obiceiuri care îl ajută să se mențină sănătos: exerciții fizice intense și mâncare într-un interval limitat de timp.

Austad spune că nu a fost îngrijorat niciodată prea mult de propria longevitate.

„Am dresat lei pentru a-mi câștiga existența. Nu faci asta dacă vrei să trăiești mult timp”, a spus el pentru Business Insider.

Înainte de cariera sa la Federația Americană pentru Cercetarea Îmbătrânirii, Austad a fost biolog și s-a concentrat pe munca pe teren în locuri precum Venezuela și Africa de Est. A devenit interesat de cercetarea îmbătrânirii nu pentru că dorea să descifreze codul vieții veșnice, ci pentru a afla de ce celulele sănătoase îmbătrânesc. Când a intrat în domeniu, a spus că mulți cercetători aveau aceeași întrebare și nu erau neapărat motivați de prelungirea propriei durate de viață.

Lucrurile s-au schimbat între timp, deoarece ce tot mai mulți oameni urmăresc tendințe antiîmbătrânire, adesea îndoielnice și care nu sunt bazate pe dovezi, a spus Austad.

„Nu sunt genul de persoană care petrece o oră pe zi într-o cameră hiperbarică sau face perfuzii cu un cocktail ciudat de proteine ​​și vitamine. Dar, adevărul e că sunt destul de sănătos, în ciuda anilor petrecuți pe teren și a malariei”, spune el.

De exemplu, Austad nu ia suplimente alimentare, invocând lipsa unor dovezi suficient de solide privind beneficiile lor pentru longevitate, și se bucură de un pahar de vin din când în când.

„Dacă îți petreci tot timpul gândindu-te la cât vei trăi, cam uiți să trăiești”, a spus el.

Obiceiuri simple

Austad a împărtășit câteva obiceiuri simple pe care le-a urmat ani de zile, despre care a spus că sunt atât susținute științific, cât și testate de generații întregi.

Când Austad era biolog de teren, a călătorit în Papua Noua Guinee. La aterizare, grupul său a trebuit să urce pe vârful unui munte. Șeful satului i-a dat geanta lui Austad fiicei sale de 12 ani să o care, pentru că Austad „i-ar fi încetinit prea mult”. Ofensat la început, Austad a fost recunoscător după o oră că nu avea bagaje. De asemenea, a fost uimit de nivelul de fitness al fetei.

A aflat apoi că oamenii din zonă nu au avut niciodată osteoporoză sau alte afecțiuni cauzate de stilul de viață sedentar.

Acesta este un motiv important pentru care acordă prioritate exercițiilor fizice serioase aproape în fiecare zi a săptămânii.

Merge cu bicicleta zilnic, între 40 de minute și o oră și jumătate. De asemenea, acordă prioritate antrenamentului de forță, alternând zonele corpului și incluzând întotdeauna câteva exerciții pentru abdomen.

„Petrec o oră sau două pe zi la sală. Practic, îmi epuizez fizic corpul”, a spus el.

Fiind atletic încă din tinerețe, Austad adaugă că i-a plăcut întotdeauna senzația de oboseală extremă la sfârșitul unui antrenament.

Cercetările arată numeroase beneficii ale exercițiilor fizice.

„Înainte credeam că acest exercițiu este bun pentru inimă și plămâni, bun pentru mușchi, menținând oasele puternice. Acum știm că există beneficii cognitive, există beneficii imunitare, există tot felul de beneficii pe care nu le-am apreciat în trecut,” a spus Austad.

Unul dintre cele mai importante beneficii pentru el este somnul de calitate, atât de mult încât stabilește limite stricte în ceea ce privește timpul de antrenament.

„Nu am un somn bun decât dacă mă epuizez fizic și pur și simplu îmi dau seama că trebuie să trăiesc cu asta,” explică el.

Austad practica alimentația într-un interval limitat de timp, o formă de post intermitent, înainte ca aceasta să devină la modă în domeniul longevității. Părea a fi „ritmul său natural” să ia un mic dejun târziu în jurul orei 11:00, să sară peste prânz și să termine ziua cu cina în jurul orei 18:00 sau 19:00.

„Recent a ieșit la iveală că există tot felul de beneficii pentru sănătate asociate cu acest tip de post intermitent și sunt puțin jenat că nu am apreciat asta mai devreme”, a spus el.

Programele de post intermitent variază și pot fi potențial riscante, conform unor studii. Programul lui Austad se aliniază cu ritmul său circadian, despre care cercetătorii cred că poate îmbunătăți sănătatea metabolică.

De asemenea, în general, urmează dieta mediteraneană, mâncând mult pește ca sursă de proteine, reducând consumul de carne roșie și o folosind gamă variată de fructe și legume.

„Dar, din nou, nu sunt obsedat”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
sofer, volan
4
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
profimedia-1029625023
5
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Digi Sport
Nu se mai ascund: ”cea mai frumoasă actriță de la Hollywood”, de mână cu noul partener după ce a anulat nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cristian Păun
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de...
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită...
Cod-rutier-2019.-5-lucruri-esențiale-pe-care-trebuie-să-le-știe-șoferii-înainte-de-a-și-monta-anvelopele-de-iarnă.-Amenzi-usturătoare-dacă-se-omite-acest-detaliu-1-840x500
Cum ar trebui să arate anvelopele pentru iarnă, conform legii...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a...
Ultimele știri
Atac rusesc în Ucraina: un mort şi nouă răniţi la Zaporojie. Polonia e în alertă
Aeroportul din Vilnius a fost închis timp de mai multe ore după o alertă cu „baloane” suspecte
Ziua Mondială a Educației 2025: Ce semnifică data de 5 octombrie pentru profesorii din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mâini batran
Secretul longevității unei supercentenare. Cercetătorii au aflat cum a ajuns o femeie la 117 ani, ferită de bolile bătrâneții
International Day of Older persons in Japan
Record de longevitate în Japonia: Aproape 100.000 de oameni au depășit vârsta de 100 de ani
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a înlocui părți ale corpului „ca pe anvelopele unei mașini”
femeie care vrea sa slabeasca
Dieta 16:8, între slăbit și pericole. Ce este postul intermitent și cum poate afecta sănătatea: „Nu te ții pe picioare, tremuri”
Hands of a very old woman with wrinkled skin. Longevity. Loneliness of old people
Studiu. Secretul longevității: modul misterios în care centenarii reușesc să amâne sau să evite bolile grave
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Cât costă o cină cu mama lui Lamine Yamal. Sheila Ebana organizează un eveniment deosebit, iar sute de oameni...
Adevărul
Jurnalistul Charlie Ottley experimentează „aromele României”. Stă în beznă de trei zile: „În Marea Britanie...
Playtech
Codul Rutier 2025 se schimbă: șoferii cu permis categorie B primesc un drept în plus
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
După super-golul din lovitură liberă, Ianis Hagi a fost iar decisiv în Turcia! Nota primită
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Țările din Balcani, lovite de exodul populației: „Când poți câștiga de trei ori mai mult, de ce ai rămâne...
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich, declarații rare despre legătura cu Michelle Pfeiffer la...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...