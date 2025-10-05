Un specialist în longevitate spune că oamenii sunt prea obsedați de viața veșnică, dar are două secrete împotriva îmbătrânirii

Dr. Steven Austad, directorul științific al Federației Americane pentru Cercetarea Îmbătrânirii, crede că prea mulți oameni sunt obsedați de longevitate, concentrându-se pe tendințe dubioase. El spune că are două obiceiuri care îl ajută să se mențină sănătos: exerciții fizice intense și mâncare într-un interval limitat de timp.

Austad spune că nu a fost îngrijorat niciodată prea mult de propria longevitate.

„Am dresat lei pentru a-mi câștiga existența. Nu faci asta dacă vrei să trăiești mult timp”, a spus el pentru Business Insider.

Înainte de cariera sa la Federația Americană pentru Cercetarea Îmbătrânirii, Austad a fost biolog și s-a concentrat pe munca pe teren în locuri precum Venezuela și Africa de Est. A devenit interesat de cercetarea îmbătrânirii nu pentru că dorea să descifreze codul vieții veșnice, ci pentru a afla de ce celulele sănătoase îmbătrânesc. Când a intrat în domeniu, a spus că mulți cercetători aveau aceeași întrebare și nu erau neapărat motivați de prelungirea propriei durate de viață.

Lucrurile s-au schimbat între timp, deoarece ce tot mai mulți oameni urmăresc tendințe antiîmbătrânire, adesea îndoielnice și care nu sunt bazate pe dovezi, a spus Austad.

„Nu sunt genul de persoană care petrece o oră pe zi într-o cameră hiperbarică sau face perfuzii cu un cocktail ciudat de proteine ​​și vitamine. Dar, adevărul e că sunt destul de sănătos, în ciuda anilor petrecuți pe teren și a malariei”, spune el.

De exemplu, Austad nu ia suplimente alimentare, invocând lipsa unor dovezi suficient de solide privind beneficiile lor pentru longevitate, și se bucură de un pahar de vin din când în când.

„Dacă îți petreci tot timpul gândindu-te la cât vei trăi, cam uiți să trăiești”, a spus el.

Obiceiuri simple

Austad a împărtășit câteva obiceiuri simple pe care le-a urmat ani de zile, despre care a spus că sunt atât susținute științific, cât și testate de generații întregi.

Când Austad era biolog de teren, a călătorit în Papua Noua Guinee. La aterizare, grupul său a trebuit să urce pe vârful unui munte. Șeful satului i-a dat geanta lui Austad fiicei sale de 12 ani să o care, pentru că Austad „i-ar fi încetinit prea mult”. Ofensat la început, Austad a fost recunoscător după o oră că nu avea bagaje. De asemenea, a fost uimit de nivelul de fitness al fetei.

A aflat apoi că oamenii din zonă nu au avut niciodată osteoporoză sau alte afecțiuni cauzate de stilul de viață sedentar.

Acesta este un motiv important pentru care acordă prioritate exercițiilor fizice serioase aproape în fiecare zi a săptămânii.

Merge cu bicicleta zilnic, între 40 de minute și o oră și jumătate. De asemenea, acordă prioritate antrenamentului de forță, alternând zonele corpului și incluzând întotdeauna câteva exerciții pentru abdomen.

„Petrec o oră sau două pe zi la sală. Practic, îmi epuizez fizic corpul”, a spus el.

Fiind atletic încă din tinerețe, Austad adaugă că i-a plăcut întotdeauna senzația de oboseală extremă la sfârșitul unui antrenament.

Cercetările arată numeroase beneficii ale exercițiilor fizice.

„Înainte credeam că acest exercițiu este bun pentru inimă și plămâni, bun pentru mușchi, menținând oasele puternice. Acum știm că există beneficii cognitive, există beneficii imunitare, există tot felul de beneficii pe care nu le-am apreciat în trecut,” a spus Austad.

Unul dintre cele mai importante beneficii pentru el este somnul de calitate, atât de mult încât stabilește limite stricte în ceea ce privește timpul de antrenament.

„Nu am un somn bun decât dacă mă epuizez fizic și pur și simplu îmi dau seama că trebuie să trăiesc cu asta,” explică el.

Austad practica alimentația într-un interval limitat de timp, o formă de post intermitent, înainte ca aceasta să devină la modă în domeniul longevității. Părea a fi „ritmul său natural” să ia un mic dejun târziu în jurul orei 11:00, să sară peste prânz și să termine ziua cu cina în jurul orei 18:00 sau 19:00.

„Recent a ieșit la iveală că există tot felul de beneficii pentru sănătate asociate cu acest tip de post intermitent și sunt puțin jenat că nu am apreciat asta mai devreme”, a spus el.

Programele de post intermitent variază și pot fi potențial riscante, conform unor studii. Programul lui Austad se aliniază cu ritmul său circadian, despre care cercetătorii cred că poate îmbunătăți sănătatea metabolică.

De asemenea, în general, urmează dieta mediteraneană, mâncând mult pește ca sursă de proteine, reducând consumul de carne roșie și o folosind gamă variată de fructe și legume.

„Dar, din nou, nu sunt obsedat”, a spus el.

