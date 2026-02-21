Live TV

Un studiu demontează mitul slăbirii rapide cu postul intermitent. Ce spun experții despre această metodă de a pierde în greutate

Data actualizării: Data publicării:
Ce este postul intermitent. Foto Getty Images
Ce este postul intermitent. Foto Getty Images
Postul intermitent s-ar putea să nu ajute persoanele supraponderale sau obeze să slăbească, sugerează o amplă analiză. Cercetătorii afirmă că practica populară de a posti în anumite zile ale săptămânii și de a mânca normal în celelalte „poate avea un efect nesemnificativ sau chiar nul asupra pierderii în greutate și a calității vieții”. Totuși, ei susțin că postul intermitent ar putea îmbunătăți starea generală de sănătate prin modificări benefice ale anumitor funcții ale organismului, deși sunt necesare mai multe dovezi în acest sens, arată BBC.

Exemple de post intermitent includ dieta 5:2 și restricționarea alimentației la o perioadă scurtă de timp – adesea aproximativ opt ore – în fiecare zi.

Echipa de cercetare a analizat rezultatele a 22 de studii anterioare care au implicat aproape 2.000 de adulți pentru a afla dacă postul intermitent pe termen scurt (n.r. pe o perioadă de până la 12 luni) era mai eficient în a ajuta adulții să slăbească decât sfaturile dietetice standard sau lipsa totală a sfaturilor.

Postul intermitent este o abordare relativ nouă pentru pierderea în greutate și a câștigat popularitate în ultimii ani. Diferitele tipuri includ:

  • consumul de alimente numai într-o perioadă stabilită în fiecare zi
  • postul în anumite zile ale săptămânii
  • alternarea între zile în care se mănâncă normal și zile în care se mănâncă foarte puțin

În comparație cu sfaturile tradiționale privind dieta, cum ar fi reducerea aportului caloric și alimentația mai sănătoasă, studiul a constatat că postul intermitent nu a avut un impact semnificativ asupra pierderii în greutate sau a calității vieții.

De asemenea, nu a existat nicio diferență sau diferența a fost nesemnificativă în comparație cu cei cărora nu li s-au oferit sfaturi sau care așteptau sfaturi privind pierderea în greutate, deși efectul asupra calității vieții nu a fost clar.

femeie la dieta
Postul intermitent a devenit o practică extrem de cunoscută în rândul celor care vor să scape de kilogramele în plus. Credit foto: Guliver/Getty Images

Deși cercetătorii afirmă că sunt „moderat încrezători” în aceste concluzii, ei sunt mai puțin încrezători în ceea ce privește rezultatele comparării dietei standard cu postul intermitent. Majoritatea studiilor pe care le-au analizat nu au utilizat cele mai solide metode și au inclus un număr mic de persoane, ceea ce a făcut dificilă determinarea efectelor reale.

Luis Garegnani, autorul principal al studiului de la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, a declarat că este îngrijorat de entuziasmul online în jurul postului.

„Postul intermitent poate fi o opțiune rezonabilă pentru unele persoane, dar dovezile actuale nu justifică entuziasmul pe care îl vedem pe rețelele sociale”, a spus el.

Cu toate acestea, cercetătorii sunt de acord că fiecare persoană este diferită și că unele persoane ar putea beneficia de acest tip de post. „Medicii vor trebui să adopte o abordare individualizată atunci când sfătuiesc un adult supraponderal să slăbească”, a spus autoarea principală a studiului, Eva Madrid.

Nimeni nu moare de „bătrâneţe”? Ce dezvăluie autopsiile în privința cauzelor de deces la persoanele vârstnice

Revizuirea, publicată în Cochrane Database of Systematic Reviews, afirmă că sunt necesare mai multe cercetări pentru a analiza impactul postului intermitent asupra altor aspecte ale sănătății oamenilor, cum ar fi starea diabetului de tip 2 și a altor afecțiuni medicale subiacente, precum și gradul de satisfacție pe care îl simt.

De asemenea, se menționează că există multe tipuri diferite de post intermitent și că sunt necesare mai multe detalii cu privire la impactul pe care îl pot avea asupra bărbaților și femeilor separat.

Studiile din această analiză au fost realizate în Europa, America de Nord, China, Australia și America de Sud.

Dr. Baptiste Leurent, profesor asociat de statistică medicală la University College London, a afirmat că, luate împreună, studiile individuale „oferă o indicație clară că postul intermitent oferă puține beneficii”.

„Acesta este încă un exemplu de neconcordanță între percepția publică și dovezile științifice”, a adăugat el.

Prof. Keith Frayn, profesor emerit de metabolism uman la Universitatea din Oxford, a afirmat că postul intermitent a fost promovat pe scară largă ca mijloc de slăbire, adesea pe baza afirmațiilor că ar avea „efecte speciale asupra metabolismului”.

Confused Woman Thinking Looking At Sweets In Fridge
Fiecare organism are o greutate pe care creierul o consideră „normală”. Sursa foto: Profimedia Images

„Acest studiu arată că astfel de afirmații pot avea o relevanță redusă”, a spus el, adăugând că nu există „soluții rapide” pentru persoanele supraponderale sau obeze, în afară de reducerea aportului caloric.

Este larg acceptat faptul că multe persoane consideră postul intermitent o modalitate bună de a evita creșterea în greutate, deși acest aspect nu a fost cercetat în cadrul studiului.

Se estimează că aproximativ 1,6 milioane de adulți din Marea Britanie utilizează injecții precum Wegovy și Mounjaro pentru a slăbi, acestea fiind achiziționate în principal pe bază de rețete private.

Un studiu recent a descoperit că persoanele care încetează să mai utilizeze injecțiile pentru slăbit pot să se îngrașe din nou de patru ori mai repede decât cele care renunță la dietele convenționale și la exercițiile fizice.

Editor : C.A.

