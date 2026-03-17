Un studiu sugerează că administrarea zilnică de multivitamine ar putea contribui la încetinirea îmbătrânirii biologice

Administrarea zilnică de multivitamine timp de doi ani pare să încetinească unii markeri ai îmbătrânirii biologice, cu toate că într-o măsură redusă, sugerează rezultatele unui studiu recent, citate de The Guardian.

În timp ce vârsta cronologică se bazează pe durata de viaţă a unei persoane, vârsta biologică reflectă starea organismului său. Estimările acesteia din urmă se bazează adesea pe modificările modelelor de metilare a ADN-ului - modificări ale ADN-ului care se acumulează odată cu vârsta şi afectează funcţionarea genelor.

Încetinirea ritmului de îmbătrânire biologică

Potrivit unei teorii, prin încetinirea ritmului de îmbătrânire biologică, ar putea fi posibilă prevenirea sau atenuarea bolilor asociate vârstei, ceea ce înseamnă că oamenii ar putea trăi mai mulţi ani cu o stare bună de sănătate.

Un studiu realizat de cercetători din Statele Unite şi finanţat de producătorul de dulciuri Mars sugerează că un supliment cu multivitamine administrat zilnic ar putea contribui la încetinirea unor markeri ai îmbătrânirii biologice - cu toate că nu este deocamdată clar ce înseamnă acest lucru în ceea ce priveşte sănătatea.

"În cele din urmă, este esenţial să determinăm relevanţa clinică a descoperirilor noastre", au notat autorii.

Dr. Howard Sesso, epidemiolog la departamentul de medicină de la Mass General Brigham (Boston) şi autor principal al studiului, a declarat că aceste descoperiri nu înseamnă că toţi adulţii în vârstă trebuie să ia multivitamine.

"Nu există riscuri cunoscute pentru administrarea unui supliment cu multivitamine în cele două studii clinice ample pe care le-am realizat. În acelaşi timp, nu ştim cu certitudine cine beneficiază de acesta şi în ce mod", a afirmat el.

În timp ce un studiu amplu publicat anul trecut a constatat că suplimentele cu multivitamine administrate zilnic nu îi ajută pe oameni să trăiască mai mult, putând chiar creşte riscul de deces prematur, Sesso şi colegii săi au afirmat că cercetările lor anterioare sugerau că multivitaminele zilnice erau asociate cu îmbunătăţirea cognitivă şi reducerea incidenţei cancerului pulmonar şi a cataractei.

Cum s-a desfășurat studiul

Sasso şi colegii săi au raportat în jurnalul Nature Medicine că 958 de participanţi sănătoşi, cu o vârstă medie de aproximativ 70 de ani, au fost împărţiţi în patru grupuri. Lor li s-a administrat zilnic fie un extract de cacao şi multivitamine, fie un extract de cacao şi multivitamine placebo, fie un extract de cacao placebo şi multivitamine zilnic, fie două placebo.

Cercetătorii au prelevat probe de sânge de la participanţi la începutul studiului, după un an şi după doi ani. Aceste probe au fost analizate pentru a detecta modificări în cinci măsuri diferite ale metilării ADN-ului, supranumite "ceasuri epigenetice".

După ce au luat în considerare vârsta, sexul şi valorile de referinţă ale participanţilor, cercetătorii au descoperit că, în comparaţie cu cei cărora li s-a administrat un placebo, subiecţii care au luat zilnic multivitamine au prezentat o încetinire a îmbătrânirii biologice pentru două dintre cele cinci ceasuri epigenetice - în special cele utilizate pentru estimarea riscului de mortalitate.

Câștig – patru luni la doi ani

Cercetătorii au afirmat că încetinirea a echivalat cu reducerea cu patru luni a îmbătrânirii biologice în decurs de doi ani.

Echipa a adăugat că efectele păreau să fie mai accentuate în cazul persoanelor cu o îmbătrânire biologică mai rapidă la începutul studiului, analizele ulterioare sugerând că acest lucru s-ar putea datora faptului că aceşti participanţi aveau iniţial deficite nutriţionale mai mari. „Starea nutriţională poate explica parţial rezultatele, însă aceste ceasuri epigenetice pot reflecta, de asemenea, şi alţi factori de risc legaţi de vârstă”, a spus Sesso.

Cercetătorii au afirmat că extractul de cacao nu a încetinit îmbătrânirea biologică pentru niciunul dintre cele cinci „ceasuri” şi nu a interacţionat cu multivitaminele.

Ei au precizat că este nevoie de studii suplimentare pentru a analiza dacă rezultatele modeste observate pentru multivitamine sunt de fapt legate de beneficii clinice semnificative. Într-un articol însoţitor, experţii de la Facultatea de Sănătate Publică din cadrul Columbia University Mailman din New York au fost de acord şi au subliniat că efectele constatate în studiu au fost foarte reduse.

Dr. Marco Di Antonio, expert în îmbătrânirea biologică la Imperial College London, care nu a participat la studiu, a afirmat, de asemenea, că legătura dintre aceste ceasuri epigenetice şi aspectele practice ale îmbătrânirii este încă neclară. „Nu cred că oamenii ar trebui să înceapă (neapărat) să ia multivitamine zilnic, dar aceste rezultate demonstrează că o alimentaţie şi un stil de viaţă sănătos vor avea un efect asupra vârstei biologice, deoarece schimbările directe în dietă pot avea un impact asupra ceasurilor”, a adăugat el.

„Nu aruncați banii pe multivitamine”

„Administrarea zilnică de multivitamine va fi inutilă dacă nu este asociată cu un stil de viaţă sănătos, deoarece obiceiurile proaste vor avea un impact negativ asupra îmbătrânirii, care nu va putea fi inversat de multivitamine”, a precizat specialistul.

Dr. Pilar Guallar Castillón, profesoară la Universitatea Autonomă din Madrid, a adăugat că studiul clinic asociat cu cercetarea nu a constatat niciun efect al consumului de multivitamine asupra principalelor cauze ale mortalităţii şi morbidităţii. ”Sfatul meu personal este să renunţaţi la administrarea de multivitamine, fie pastile, fie jeleuri”, a spus ea. „Consumaţi o dietă sănătoasă şi variată, bogată în fructe şi legume (principala sursă naturală de vitamine şi minerale) şi nu vă irosiţi banii pe suplimente nutritive. Există interese comerciale enorme în consumul acestora şi o lipsă de dovezi clinice”, a precizat ea.

 

Editor : Sebastian Eduard

