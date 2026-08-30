Un vaccin folosit deja pe scară largă ar putea reduce riscul de infarct și AVC: „Efectul ar fi enorm”

Vaccinul împotriva zonei zoster a fost asociat cu o reducere de 12% a riscului cardiovascular în primii trei ani și jumătate după administrare, arată un studiu bazat pe dosarele medicale ale 70.000 de adulți din SUA. Potrivit cercetătorilor, efectul observat este comparabil ca amploare cu beneficiile unor medicamente folosite pentru scăderea tensiunii arteriale, scrie The Guardian.

Cercetarea a arătat că oamenii vaccinați cu Shingrix au avut un risc cu 12% mai mic de a fi diagnosticați cu o afecțiune cardiovasculară în următorii trei ani și jumătate. Dacă rezultatul va fi confirmat, beneficiul ar putea fi comparabil cu cel al administrării zilnice a unui medicament pentru scăderea tensiunii arteriale, au declarat cercetătorii.

Dr. Maxime Taquet, lector clinician la Universitatea Oxford și coordonatorul studiului, a declarat: „Dacă rezultatele vor fi confirmate prin studii clinice, vaccinarea adulților în vârstă împotriva zonei zoster ar putea preveni sute de mii de cazuri de boală coronariană, accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă la nivel mondial. Astfel, ar putea deveni una dintre intervențiile cu cel mai mare impact pe care le putem folosi pentru a proteja atât creierul, cât și inima la vârste înaintate. Efectul ar putea fi enorm.”

Zona zoster este o afecțiune dureroasă și gravă, provocată de reactivarea virusului varicelo-zosterian, care rămâne latent în organism după o infectare anterioară cu varicelă. Boala poate provoca erupții cutanate și dureri ale nervilor care persistă luni sau chiar ani după dispariția erupției, complicație cunoscută sub numele de nevralgie postherpetică.

Primul vaccin împotriva zonei zoster, Zostavax, a devenit disponibil în 2006 și conținea o versiune atenuată a virusului varicelo-zosterian. Acesta a fost urmat de un vaccin mai eficient, Shingrix, care folosește o tehnologie mai nouă și este oferit în Regatul Unit tuturor persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Mai multe studii anterioare au sugerat că persoanele vaccinate ar putea avea un risc mai mic de boli cardiovasculare. Aceste cercetări comparau însă persoanele vaccinate cu cele nevaccinate, ceea ce însemna că rezultatele puteau fi influențate de alți factori.

Noul studiu a încercat să evite această problemă comparând incidența bolilor cardiovasculare în rândul persoanelor vaccinate înainte și după trecerea rapidă de la Zostavax la Shingrix, produsă în Statele Unite în 2017.

Cercetătorii au analizat timp de șapte ani dosarele medicale a 70.000 de adulți cu vârsta de cel puțin 60 de ani care au fost vaccinați printr-o schemă ce a inclus o doză inițială și un rapel.

Administrarea vaccinului Shingrix a fost asociată, în primii trei ani și jumătate, cu o reducere de 12% a riscului de evenimente cardiovasculare, printre care infarctul, insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral. La finalul perioadei de monitorizare, vaccinul era asociat cu un risc de boli cardiovasculare cu 4% mai mic, potrivit studiului publicat în revista Nature Medicine.

Deși această diferență reprezintă o modificare redusă a riscului absolut, impactul general ar putea fi considerabil, având în vedere că bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale se numără printre principalele cauze de deces.

„Dacă va fi confirmat printr-un studiu controlat randomizat, efectul vaccinului Shingrix ar fi echivalent cu cel al medicamentelor antihipertensive”, a spus Taquet.

Mai multe studii clinice sunt în desfășurare și ar putea furniza dovezi mai clare. Cercetătorii încearcă, de asemenea, să afle de ce vaccinul ar putea contribui la protejarea sănătății cardiovasculare.

O posibilă explicație este că zona zoster poate crește riscul bolilor cardiace și vasculare, iar vaccinul mai eficient reduce această amenințare. O altă ipoteză este că vaccinul ar putea avea efecte mai ample asupra sistemului imunitar, limitând producerea proteinelor inflamatorii.

Dr. Hugo Pedder, cercetător în modelare statistică la Universitatea din Bristol, care nu a participat la studiu, a declarat: „Un studiu randomizat ar fi cea mai bună modalitate de a stabili cu certitudine dacă vaccinurile recombinante oferă beneficiile observate aici în comparație cu vaccinurile vii. Până la realizarea unui astfel de studiu, această cercetare oferă unele dintre cele mai solide dovezi observaționale în sprijinul unui efect al vaccinurilor recombinante, comparativ cu cele vii, asupra sănătății cardiovasculare.”

Editor : Ș.A.