Live TV

Un vaccin folosit deja pe scară largă ar putea reduce riscul de infarct și AVC: „Efectul ar fi enorm”

Data publicării:
pacient se vaccineaza impotriva gripei
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Vaccinul împotriva zonei zoster a fost asociat cu o reducere de 12% a riscului cardiovascular în primii trei ani și jumătate după administrare, arată un studiu bazat pe dosarele medicale ale 70.000 de adulți din SUA. Potrivit cercetătorilor, efectul observat este comparabil ca amploare cu beneficiile unor medicamente folosite pentru scăderea tensiunii arteriale, scrie The Guardian.

Cercetarea a arătat că oamenii vaccinați cu Shingrix au avut un risc cu 12% mai mic de a fi diagnosticați cu o afecțiune cardiovasculară în următorii trei ani și jumătate. Dacă rezultatul va fi confirmat, beneficiul ar putea fi comparabil cu cel al administrării zilnice a unui medicament pentru scăderea tensiunii arteriale, au declarat cercetătorii.

Dr. Maxime Taquet, lector clinician la Universitatea Oxford și coordonatorul studiului, a declarat: „Dacă rezultatele vor fi confirmate prin studii clinice, vaccinarea adulților în vârstă împotriva zonei zoster ar putea preveni sute de mii de cazuri de boală coronariană, accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă la nivel mondial. Astfel, ar putea deveni una dintre intervențiile cu cel mai mare impact pe care le putem folosi pentru a proteja atât creierul, cât și inima la vârste înaintate. Efectul ar putea fi enorm.”

Zona zoster este o afecțiune dureroasă și gravă, provocată de reactivarea virusului varicelo-zosterian, care rămâne latent în organism după o infectare anterioară cu varicelă. Boala poate provoca erupții cutanate și dureri ale nervilor care persistă luni sau chiar ani după dispariția erupției, complicație cunoscută sub numele de nevralgie postherpetică.

Primul vaccin împotriva zonei zoster, Zostavax, a devenit disponibil în 2006 și conținea o versiune atenuată a virusului varicelo-zosterian. Acesta a fost urmat de un vaccin mai eficient, Shingrix, care folosește o tehnologie mai nouă și este oferit în Regatul Unit tuturor persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani.

Mai multe studii anterioare au sugerat că persoanele vaccinate ar putea avea un risc mai mic de boli cardiovasculare. Aceste cercetări comparau însă persoanele vaccinate cu cele nevaccinate, ceea ce însemna că rezultatele puteau fi influențate de alți factori.

Noul studiu a încercat să evite această problemă comparând incidența bolilor cardiovasculare în rândul persoanelor vaccinate înainte și după trecerea rapidă de la Zostavax la Shingrix, produsă în Statele Unite în 2017.

Cercetătorii au analizat timp de șapte ani dosarele medicale a 70.000 de adulți cu vârsta de cel puțin 60 de ani care au fost vaccinați printr-o schemă ce a inclus o doză inițială și un rapel.

Administrarea vaccinului Shingrix a fost asociată, în primii trei ani și jumătate, cu o reducere de 12% a riscului de evenimente cardiovasculare, printre care infarctul, insuficiența cardiacă și accidentul vascular cerebral. La finalul perioadei de monitorizare, vaccinul era asociat cu un risc de boli cardiovasculare cu 4% mai mic, potrivit studiului publicat în revista Nature Medicine.

Deși această diferență reprezintă o modificare redusă a riscului absolut, impactul general ar putea fi considerabil, având în vedere că bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale se numără printre principalele cauze de deces.

„Dacă va fi confirmat printr-un studiu controlat randomizat, efectul vaccinului Shingrix ar fi echivalent cu cel al medicamentelor antihipertensive”, a spus Taquet.

Mai multe studii clinice sunt în desfășurare și ar putea furniza dovezi mai clare. Cercetătorii încearcă, de asemenea, să afle de ce vaccinul ar putea contribui la protejarea sănătății cardiovasculare.

O posibilă explicație este că zona zoster poate crește riscul bolilor cardiace și vasculare, iar vaccinul mai eficient reduce această amenințare. O altă ipoteză este că vaccinul ar putea avea efecte mai ample asupra sistemului imunitar, limitând producerea proteinelor inflamatorii.

Dr. Hugo Pedder, cercetător în modelare statistică la Universitatea din Bristol, care nu a participat la studiu, a declarat: „Un studiu randomizat ar fi cea mai bună modalitate de a stabili cu certitudine dacă vaccinurile recombinante oferă beneficiile observate aici în comparație cu vaccinurile vii. Până la realizarea unui astfel de studiu, această cercetare oferă unele dintre cele mai solide dovezi observaționale în sprijinul unui efect al vaccinurilor recombinante, comparativ cu cele vii, asupra sănătății cardiovasculare.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
1
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
profimedia-0973430131
3
Politehnica Bucureşti confirmă: Comisia de Etică nu îl poate cerceta pe Călin Georgescu...
Principesa Margareta și Principele Radu
4
Custodele Coroanei, Margareta, şi Principele Radu au transmis scrisori de condoleanţe la...
Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
5
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu...
Până aici: s-a cerut demisia lui Mirel Rădoi, iar turcii au huiduit un român la fiecare atingere!
Digi Sport
Până aici: s-a cerut demisia lui Mirel Rădoi, iar turcii au huiduit un român la fiecare atingere!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ebola
RD Congo a început vaccinarea împotriva Ebola, în încercarea de a opri epidemia cu cea mai rapidă răspândire din istorie
Sick child with red rash spots from measles.
Primele decese cauzate de rujeolă într-un stat american în ultimii 35 de ani
asistenta vaccineaza o persoana
O fetiță de 4 ani a murit de difterie în Italia. Motivul pentru care părinții au refuzat să o vaccineze
vaccin
Speranță pentru bolnavii de cancer de piele: Un vaccin experimental ar putea elimina tumorile. Cum acționează
14 AUG Digi_obezitate
Obezitatea la tineri deschide drumul către diabet, infarct și AVC: „Trebuie văzută ca o boală tratabilă, nu ca un eșec personal”
Recomandările redacţiei
spărgătoare de gheață din Finlanda
Cum a ajuns o superputere ca Statele Unite să depindă atât de mult de...
cumparaturi supermarket
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la...
Tancuri Leopard 2 în Germania
Ce s-a întâmplat cu tancurile occidentale trimise Ucrainei. Dronele...
WhatsApp Image 2026-07-06 at 10.33.12 PM
Oana Țoiu, replică la acuzațiile ambasadorului rus la Chișinău...
Ultimele știri
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cinci ani de regim taliban în Afganistan: restricții, presă controlată și foști luptători ajunși la putere. „Se tem de femeile educate”
Când este echinocțiul de toamnă 2026: De la ce dată nopțile devin mai lungi decât zilele
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zi dificilă pentru 3 zodii pe 30 august 2026. Saturn retrograd scoate la suprafață probleme pe care le-au...
Cancan
A cerut test ADN, dar Patriarhul Daniel i-ar fi dat o casă! Unde a dispărut femeia care spunea că îi este...
Fanatik.ro
Editorial Andrei Vochin: „Corvinul – Dinamo, două rase de câini în cel mai bun meci din SuperLiga”
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Aurel Țicleanu, scandal pe Facebook cu fanii Craiovei. A ales să meargă în concediu în loc să fie la...
Adevărul
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui...
Playtech
Diferența uriașă dintre pensia după 35 și 45 de ani de muncă. Exemple pentru salarii de 4.000 și 7.000 de lei
Digi FM
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul 2026. Ce nu se face pe 29 august și de ce e zi de post
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Bîrligea, debut oficial în Italia la Fiorentina - Frosinone 0-3! Ce a făcut fostul vârf de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, cea mai fițoasă divă de la Hollywood? Cerințele bizare și ieșirile care i-au consolidat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rebecca Ferguson preferă să se descurce fără coordonatorii de intimitate pe platourile de filmare: "Limitele...
Adevarul
Islanda decide azi dacă se apropie de UE. Vot la limită, mize uriașe și frica de a pierde controlul asupra...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
Gestul impresionant făcut de Dolly Parton înainte de a muri. Sora ei a dezvăluit decizia artistei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O substanță din portocale și lămâi ar putea încetini îmbătrânirea unui organ vital. Descoperirea care i-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când stăpâna lui a făcut accident: „A ieșit pe geamul mașinii și a fugit”
Film Now
Matthew McConaughey, apariție rară alături de toți cei 3 copii! Actorul și soția sa au făcut senzație pe...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja