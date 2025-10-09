Live TV

Suma pentru care s-a vândut o vioară care i-a aparținut lui Albert Einstein: „A cântat la acest instrument în fiecare zi”

Albert Einstein - vioara
Mulți oameni nu știau că Einstein cânta la vioară. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O vioară care a fost deținută de unul dintre cei mai cunoscuți oameni de știință din istorie a fost vândută la licitație pentru suma de 860.000 de lire sterline, relatează BBC.

Vioara Zunterer din 1894 ar fi fost primul instrument al lui Albert Einstein și se estima inițial că va fi vândută cu circa 300.000 de lire sterline la licitația Dominic Winter Auctioneers din South Cerney, Gloucestershire.

De asemenea, o carte de filosofie dăruită de Einstein unui prieten s-a vândut cu 2.200 de lire sterline.

Pe lângă aceste prețuri, se va adăuga un comision suplimentar de 26,4%, ceea ce înseamnă că prețul final al viorii va depăși 1 milion de lire sterline.

Chris Albury, licitator senior și specialist în suveniruri istorice la Dominic Winter Auctioneers, a descris vânzarea, care s-a încheiat în aproximativ 10 minute, ca fiind un „moment special”.

„Am avut trei licitatori telefonici foarte implicați până la final”, a spus el pentru BBC Radio Gloucestershire.

 Conform lui Albury, mulți oameni nu știau că Einstein cânta la vioară.

„El spunea mereu că, dacă nu ar fi fost om de știință, i-ar fi plăcut să fie muzician. A început să învețe să cânte la vioară la vârsta de aproximativ patru ani și a cântat la acest instrument în fiecare zi, toată viața.”

O vioară rară Stradivarius, la care a cântat profesorul lui Albert Einstein, a fost vândută pentru 15,3 milioane de dolari

Preţ record pentru vioara de pe Titanic vândută la licitaţie: 1.000.000 de euro

