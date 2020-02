Videoclipul hitului A-ha din 1985, "Take on me", a devenit al doilea clip video din anii '80 care atinge 1 miliard de vizualizări pe YouTube, informează The Independent.

Acesta este al doilea clio video din acei ani care a reușit această performanță, după "Sweet Child O'Mine" a celor de la Guns N' Roses.

Trio-ul norvegian a ajuns pe primul loc în topuri când a lansat melodia, însă videoclipul său a fost încărcat pe YouTube abia în 2010. Potrivit CNN, clipul a fost accesat zilnic de aproape 500.000 de euro începând de atunci.

A-ha a sărbătorit vestea pe Twitter, pe pagina formației apărând un mesaj în acest sens: "Take On Me a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Nu am fi reușit asta fără voi, fanii noștri".

Videoclipul a câștigat șase premii MTV Music Awards în 1986, fiind nominalizat și la categoria Videoclipul Pop/Rock preferat, la American Music Awards.

Editor web: Vlad Mironescu