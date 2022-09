Timothée Chalamet intră în istorie ca fiind primul bărbat care a apărut pe coperta ediției britanice tipărite a revistei Vogue.

În imaginea de pe coperta celebrei reviste, în ediția din septembrie 2022, actorul american poartă un colier din perle, fotografia fiind realizată de editorul Edward Enninful.

Într-un interviu care poate fi citit în revistă, Timothée dezvăluie că Leonardo DiCaprio i-a dat câteva sfaturi legate de carieră atunci când au lucrat împreună la comedia Netflix „Don’t Look Up” de anul trecut.

„Fără droguri tari și fără filme cu supereroi”, este sfatul primit de la Leo, spune el.

Timothée, starul din „Dune” și „Little Women” este cunoscut și pentru stilul său vestimentar și outfiturile excentrice de pe covorul roșu.

Enninful spune că aștepta să vină momentul ca un bărbat să apară pe coperta revistei de modă, iar asta s-a întâmplat pentru prima dată în istoria ei de 106 ani.

Într-un interviu video pe care i l-a acordat lui Enninful, Timothée spune că este o „onoare” să fii pe coperta Vogue, la fel ca vedete precum Rihanna, Billie Eilish și Lady Gaga.

Timothée este primul bărbat care a apărut pe coperta tipărită în Marea Britanie, dar unii utilizatori Twitter au amintit că Zayn Malik a apărut pe o copertă digitală în 2018.

Iar ediția din SUA a revistei l-a avut pe copertă în 2020 pe Harry Styles îmbrăcat în rochie.

Timothée a devenit un star internațional după ce a apărut în 2017 în filmul „Call Me by Your Name”, care i-a adus și o nominalizare la Oscar.

