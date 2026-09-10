2,16 milioane de români conectați zilnic pe frecvențele Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM

Toamna aceasta, radioul își face loc, mai sonor ca oricând, în rutina zilnică a milioane de români. Cel mai recent Studiu de Audiență Radio, realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 26 aprilie – 15 august 2026, aduce în prim-plan o comunitate impresionantă de 2,16 milioane de ascultători de toate vârstele care își încep și își petrec fiecare zi alături de cele patru stații din portofoliul Campus Media TV: Digi FM, PRO FM, Dance FM și Digi24 FM.

Digi FM câștigă tot mai mult teren în rândul publicului comercial din București, în timp ce PRO FM și Digi24 FM înregistrează o dinamică spectaculoasă pe paliere diferite. Rezultatele coincid cu un moment important, în care posturile radio tocmai au lansat un nou sezon cu grile reconfigurate, formate inovatoare și o echipă gata să răspândească buna dispoziție ON AIR.

PRO FM bifează un salt notabil la nivel național și adună zilnic 438.300 de români din segmentul 18–54 de ani, un avans de 9% comparativ cu valul al II-lea din 2025 (28 aprilie – 17 august). În București, evoluția este de-a dreptul remarcabilă: stația atrage 36.900 de persoane din publicul comercial în fiecare zi, cu 34,7% mai mult față de anul trecut. Un plus de audiență care se întâlnește perfect cu debutul efervescent al matinalului WTFun. Ela Voineag, Ionuț Bodonea și Bogdan Ciudoiu dau trezirea de luni până vineri, între 07:00 și 10:00, sub cel mai fresh slogan „Dimineața începe cu tine”. Rețeta rămâne recognoscibilă: interacțiune, umor și multă spontaneitate.

La rândul său, Digi FM se impune între preferințele ascultătorilor din întreaga țară, atrăgând zi de zi peste 1.315.600 de fani, dintre care 937.300 aparțin segmentului comercial. În Capitală, postul numără zilnic 64.300 de urmăritori, cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani (o ascensiune de 5,9% față de vara lui 2025), în vreme ce audiența totală urcă la 92.300 de susținători ai stației. Orientarea către conținut de calitate se reflectă în programele NEWSIC Radio. Din 7 septembrie, Digi FM a deschis un nou capitol cu promisiunea Newsic: cea mai tare combinație de știri, muzică și divertisment. Grila din această toamnă reunește vocile și emisiunile deja consacrate: matinalul cu Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, Florin Negruțiu și Theodor Paleologu, „Audiența Națională” cu Andreea Georgescu, Ion M. Ioniță sau tronsoanele semnate de Alex Vidia, Lucian Mîndruță, Alex Mocanu și Antonia Stancu, alături de programele speciale de seară și weekend.

Nici Dance FM nu bate pasul pe loc și se extinde la 50.600 de iubitori de muzică dance, cu 3,5% mai mulți, iar în București, atinge o cotă de piață de 2,6%, întărindu-și identitatea distinctă și selectivă.

Totodată, cel mai alert ritm de creștere îi revine lui Digi24 FM, dovedindu-se opțiunea favorită a 65.000 de români care îi aleg constant frecvențele, cu 28,7% peste măsurătoarea anterioară. Tendința ascendentă se distinge și la categoria demografică 18–54 de ani, cu 38.100 de persoane pe recepție, ceea ce se traduce o majorare de 24,5%.

„Datele acestui val ne arată că deținem un portofoliu puternic, cu branduri care au personalități și publicuri diferite, dar care, împreună, construiesc o prezență relevantă în piața radio. Sezonul care începe aduce energie, colegi proaspăt intrați în echipă și formate care pun ascultătorul în centrul experienței radio. Iar faptul că aceste rezultate se intersectează cu lansarea celor mai recente grile ne dă încredere în direcția pe care o urmăm”, a declarat Iuliana Panache, Directorul Stațiilor Digi FM și PRO FM, completată de Marius Onuc, Director Dance FM: “Publicul nostru e stabil și fidel, iar creșterea raportată în ultimele luni vine din consecvență, nu din reinventare. 2,6% cotă de piață în București înseamnă că muzica dance are în continuare un segment propriu, bine definit… și asta e valoarea pe care o adăugăm Grupului”.

Cifrele încurajatoare obținute de Digi24 FM sunt salutate de redacție: „Evoluția Digi FM confirmă că există o audiență tot mai interesată de un radio construit în jurul informației echidistante și al jurnalismului de calitate, tratat cu responsabilitate. Pentru noi, reprezintă un semnal important că formatul nostru își găsește tot mai bine locul în obiceiurile de consum ale românilor. O astfel de performanță ne bucură și ne motivează să continuăm consolidarea stației ca o voce de referință în peisajul radio autohton”, a încheiat Marius Tian, Redactor-șef Digi24.

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PRO FM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre DANCE FM

Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ-i. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre Digi24 FM

Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.

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Editor : A.D.V.