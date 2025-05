7 motive să vii în 6-8 iunie, la Jazz in the Park în Cluj. Locul unde te relaxezi, descoperi și te conectezi

Nu e musai să mergi la un festival de jazz, dar Jazz in the Park e acel tip de experiență care îți schimbă părerea despre jazz ce poate fi un festival. Între 6 și 8 iunie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, are loc ediția XIII, cu noroc spun organizatorii.

Ce face Jazz in the Park atât de special? Poate faptul că e un festival unde nu trebuie să te grăbești. Sau poate că e un loc în care fiecare detaliu pare gândit pentru a-ți face bine. Dacă încă ești în dubii, iată 7 motive pentru care merită să-i treci pragul.

1. Relaxare adevărată

Nu e aglomerație, nu e zgomot constant, nu e nevoie să alergi de la o scenă la alta. În schimb, sunt locuri de șezut, livada cu ceai, spații de wellbeing și mult verde. Jazz in the Park nu e despre fugă, ci despre timp bine petrecut. Despre a te așeza pe iarbă, a închide telefonul și a te reconecta cu tine și prietenii tăi.

2. Muzică pe care nu o asculți în altă parte

Jazzul nu e doar un gen muzical, e o invitație la introspecție, emoție și explorare. Festivalul aduce pe scenă artiști internaționali de renume, proiecte unice în România și momente muzicale rare. Ibrahim Maalouf, Kokoroko, Nneka, Seun Kuti sau Biréli Lagrène sunt doar câteva dintre numele de pe afișul din acest an. Și dacă te întrebi ce e cu jam sessions-urile, e simplu: jazzul se trăiește cel mai bine atunci când e liber.

3. Activități care transformă festivalul într-o experiență completă

Între concerte, te așteaptă peste 25 de experiențe, de la lecții de muzică și degustări de vin, la zboruri cu balonul, ateliere de gin sau de cafea, târguri de viniluri și spații expoziționale. Fiecare curte din parc devine o lume în sine, în care poți descoperi, învăța sau pur și simplu să intri în zona de joacă pregătită de DIGI. Totul într-un cadru autentic, într-un muzeu al satului românesc.

4. O locație care pare desprinsă dintr-o poveste

Parcul Etnografic din Cluj este cel mai vechi muzeu în aer liber din România, un loc cu alei umbrite, case tradiționale și povești vechi de sute de ani. Festivalul reușește, ediție după ediție, să-i dea o nouă viață, transformându-l într-un spațiu viu, cu muzică, artă și comunitate. E la doar 15–20 de minute de centrul orașului și ușor accesibil cu autobuzul, taxiul sau chiar pe jos.

5. Oameni frumoși și mult bun-simț

Ce face cel mai bine Jazz in the Park este să atragă un public cald, deschis, atent. Aici, oamenii zâmbesc unii altora, își dau spațiu, nu se înghesuie. Comunitatea care se adună în jurul festivalului e unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poți trăi. Inclusiv aftermovie-ul festivalului include secvențe filmate chiar de participanți, semn că fiecare are o poveste de spus.

6. Un festival cu adevărat prietenos pentru copii

Jazz in the Park este un eveniment și pentru familii. Există o curte dedicată celor mici, cu ateliere creative, spații sigure și personal specializat. În plus, copiii sub 12 ani au acces gratuit, însoțiți de un adult. Așa că, dacă vrei o ieșire relaxată cu familia, e un loc în care toată lumea se simte bine.

7. Da, și animalele de companie sunt binevenite

Nu trebuie să-ți lași patrupedul acasă. Festivalul e pet-friendly, atât timp cât respecți regulile de bun-simț. Atmosfera relaxată și spațiile verzi îl vor face și pe el să se simtă în largul lui. Mulți participanți vin cu cățelul și se bucură împreună de ziua în parc.

BONUS: Luni, 9 iunie, e liber de la stat. ;)

Jazz in the Park nu e doar despre jazz. E despre cum te simți. Despre cum redescoperi ce înseamnă să te bucuri de muzică, de oameni și de liniște, într-un loc care chiar îți rămâne în suflet.

Festivalul are loc între 6-8 iunie, în Cluj-Napoca, iar biletele pot fi cumpărate de pe jazzinthepark.ro.

Editor : A.D.V.