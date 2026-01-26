Ziua Unirii Principatelor a fost sărbătorită cum se cuvine și în Destiny Park, locul în care se învață prin joacă, una dintre cele peste 43 de activități desfășurate în cadrul parcului educațional fiind dedicată în mod special evenimentelor istorice care au dus la ceea ce numim în mod popular Mica Unire.

Fiind o zi specială, copiii au primit informații despre evenimentul istoric al Unirii Principatelor Române, despre contextul în care s-a petrecut și despre primul domnitor al Țărilor Române, Alexandru Ioan Cuza.

Ca întotdeauna cei mici s-au bucurat de activitățile desfășurate în parc, manifestând același interes fașă de cunoaștere, fiind atenți la tot ce se întâmplă, dornici să învețe lucuri noi. La rândul lor, părinții au fost bucuroși pentru că cei mici învață să fie responsabili într-un mod mai puțin rigid, distractiv.

„Am învățat că fiecare meserie are rostul ei și ca să ai bani, trebuie să muncești”, concluzionează o fețiță, la finalul experiențelor trăite în Destiny Park.

