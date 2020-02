Adrian Câtu, premiu de excelență la un concurs internațional pentru o fotografie cu un copil operat

Fotojurnalistul român Adrian Câtu a câștigat un premiu de excelență la una dintre categoriile concursului internațional de fotografie „Pictures of the Year International” (POYi), fondat acum 77 de ani în Missouri, Statele Unite.

Fotografia realizată de Adrian Câtu, care a câștigat premiul de excelență la categoria „Portret”, surprinde un copil operat pe inimă care este pe cale să se îmbrace cu un tricou. Eroul fotografiei este un băiat care a suferit o intervenție de corectare a unei malformații cardiace congenitale. Fotografia se intitulează „Patric” și a fost făcută în iunie 2019.

„Sunt diagnosticate aproximativ 1200 noi asemenea cazuri pe an la copii și abia ajung să fie operate în jur de 500, pentru că există prea puțini chirurgi specializați pe așa ceva”, a explicat Adrian Câtu de ce a ales să facă această fotografie.

La ediția din acest an a concursului „Pictures of the Year” au fost înscrise zeci de mii de imagini, care au concurat la 35 categorii.

Juriul internațional este format din editori foto și fotojurnaliști de la cele mai prestigioase publicații, agenții de presă și universități de profil, iar premiile sunt dezvăluite treptat, pe măsură ce se încheie jurizarea.

Imaginile premiate pot fi văzute pe site-ul www.poy.org, iar câștigătorii vor fi onorați în cadrul unei gale în Columbia, Missouri, la 24 aprilie.

Adrian Câtu, fotograf profesionist din 2014, este co-fondator al site-ului Documentaria.ro. Fotografiile sale au fost publicate, printre altele, în The New York Times, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, National Geographic România.

