Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma

O echipă italiană specializată în arte a confiscat, marţi, 21 de opere dintr-o expoziţie importantă din Parma dedicată lucrărilor lui Salvador Dali, după ce au suspectat că au fost fals atribuite artistului suprarealist spaniol, scrie The Guardian.

Expoziţia, intitulată „Dali, între artă şi mit”, era deschisă doar de câteva zile la Palazzo Tarasconi, înainte ca poliţia să confiste lucrările despre care s-a bănuit că sunt falsificate, printre care desene, tapiserii şi gravuri.

Îndoielile cu privire la autenticitatea lor au apărut în ianuarie, când ofiţerii de la unitatea din Roma a echipei de artă au efectuat o verificare de rutină a expoziţiei, atunci când aceasta era găzduită la Museo Storico della Fanteria.

„În timpul inspecţiei, de genul celor pe care le efectuăm în mod obişnuit la muzee, ceva părea să nu fie în regulă”, a declarat pentru The Guardian Diego Poglio, ofiţerul superior care a condus ancheta. „Am observat că erau expuse doar litografii, postere şi desene ale lui Dali, împreună cu câteva statui şi alte obiecte, dar niciun tablou sau alt obiect de importanţă. Era greu de înţeles de ce cineva ar fi vrut să organizeze o expoziţie cu opere de o valoare atât de mică”.

Echipa a semnalat suspiciunile sale Fundaţiei Gala-Salvador Dali, cu sediul în Figueres, Catalonia, care a dezvăluit că nu a fost niciodată contactată de organizatorii expoziţiei.

Poglio a declarat: „Am găsit acest lucru absolut ciudat, deoarece dacă doriţi să organizaţi o expoziţie cu lucrările unui artist, mai ales unul atât de important, nu puteţi să nu treceţi prin fundaţia care gestionează colecţia”.

Poliţia a trimis fotografii ale operelor de artă presupuse a fi atribuite în mod fals lui Dali, care a murit în 1989, fundaţiei, care a fost de acord că ceva era în neregulă şi a trimis o echipă de experţi la Roma.

„Şi ei au suspectat existenţa unor ambiguităţi, aşa că procurorii din Roma au dat ordinul de confiscare a celor 21 de opere”, a declarat Poglio. „Acum vom continua cu investigaţiile tehnice şi ştiinţifice necesare pentru a determina dacă operele sunt autentice sau nu”.

Poglio a subliniat că investigaţia se află în faza preliminară şi că nimeni nu este încă suspectat de comiterea unei infracţiuni.

Poliţia italiană specializată în opere de artă se ocupă în mod regulat de cazuri de vânzare sau expunere a reproducerilor operelor unor artişti celebri din întreaga lume.

„Observăm o prezenţă semnificativă a falsurilor pe piaţă, în special în domeniul artei contemporane”, a declarat Poglio. „Este un fenomen global”.

În februarie, poliţia din Roma a descoperit un atelier clandestin unde se produceau falsuri ale picturilor lui Pablo Picasso şi Rembrandt, care erau apoi vândute online.

Descoperirea a avut loc la câteva luni după ce poliţia italiană a destructurat o reţea europeană de falsificatori suspectată de producerea de replici ale operelor unor artişti precum Banksy, Picasso, Andy Warhol şi Gustav Klimt.

Adesea, falsurile ies la iveală doar atunci când sunt expuse în muzee renumite.

„Mulţi dintre cei care se află în spatele expoziţiilor acţionează cu bună-credinţă”, a spus Poglio. „Acestea fiind spuse, trebuie să fim întotdeauna atenţi - cei responsabili de curatorierea ştiinţifică trebuie să efectueze întotdeauna verificări amănunţite ale autenticităţii înainte de a expune operele”.

Editor : Ana Petrescu