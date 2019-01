Bonton. Fotografi români de succes

În revistele internaţionale de fotografie, România ocupă un loc de cinste. Şi asta datorită unor tineri talentaţi care ştiu să surprindă imaginile care promovează cel mai bine ţara noastră. Duminică, la Bonton, de la ora 17:30, îi cunoaştem pe câţiva dintre fotografii români de succes.

Gheorghe Popa are 36 de ani şi este de profesie farmacist. Fotografiază acelaşi loc din România de mai bine de 5 ani şi de fiecare dată, îl surprinde altfel. Fotografiile realizate acolo, pot fi admirate în publicaţii din Statele Unite, Franţa, Spania sau Japonia.

Gheorghe Popa, fotograf: Fotografia aceasta este singura fotografie a unui fotograf român şi singura fotografie din România care este publicată în National Geographic Fine Art. Înseamnă că se poate face ceva şi aici.

Felicia Hodoroabă-Simion are doar 25 de ani şi a colaborat deja cu publicaţii ca The Telegraph sau The New York Times. Ingredientul cel mai important al fotografiilor sale este emoţia.

Felicia Hodoroabă-Simion, fotograf: România pe care o descopăr tot urmărind tradiții și obiceiuri prin țară este o Românie pe care eu personal nu vreau să o uit. Și cred că asta mă și împinge să fac fotografii.

Alex Robciuc a făcut din Maramureş subiectul principal al fotografiilor lui. Cele mai frumoase cadre suprinse în judeţul său natal au fost publicate până acum în publicaţii din peste 40 de ţări.

Alex Robciuc, fotograf: Consider că de promovarea turistică sunt responsabili acuma şi fotografii şi vloggerii şi bloggerii şi absolut toţi cei care îşi prezintă lucrările sau sunt prezenţi în mediul online. Pentru că ei pot să aibă un impact foarte mare şi pot să schimbe mentalităţi.

Sorin Onişor a renunţat la cariera de profesor pentru a trăi şi a suprinde lumea de basm din Bucovina. Acum are un doctorat în meşteşugul fierăritului şi ar sări şi în foc pentru cele mai frumoase fotografii.

Duminică, de la 17:30, la emisiunea Bonton, îi pe cunoaşte pe tinerii care pun România într-o lumină bună.

