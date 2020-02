Ce au descoperit oamenii de știință într-un tablou celebru al lui Leonardo da Vinci când l-au examinat cu lumina infraroșie

Pânza lui Leonardo da Vinci „Fecioara între stânci”, una dintre celebrele sale lucrări, ascunde o altă imagine dedesubt, cea a unei schiţe a lui Iisus copil, cu aripi, conform unei noi examinări cu raze-X, informează vineri Live Science, citată de Agerpres.

Acesta nu este primul semnal că pânza „Fecioara între stânci” ascunde nişte schiţe mai vechi ale maestrului renascentist.

O examinare cu lumină infraroşie realizată în august 2019 a dezvăluit existenţa şi a unei schiţe a Fecioarei Maria în partea superioară a tabloului. Această nouă examinare a pânzei a fost realizată folosind o tehnică denumită macro-fluorescenţă cu raze-X (MA-XRF) - precum şi un nou algoritm de interpretare a datelor - şi a dus la descoperirea capului şi aripilor unui copil Iisus.

„A fost ca şi când am fi căutat acul în carul cu fân, dar sentimentul pe care l-am avut când am văzut aripile şi capul a fost extraordinar”, a comentat Pier Luigi Dragotti, profesor la Departamentul de Inginerie Electrică şi Electronică din cadrul Imperial College of London.

Tehnica MA-XRF funcţionează prin excitarea unor elemente chimice individuale din pictură, care capătă o strălucire slabă ce poate fi identificată de un scanner cu sensibilitatea ridicată. Această tehnică este folosită de mai bine de un deceniu pentru a studia vechi picturi, conform unui articol publicat în martie 2018 de Microchemical Journal.

Chipul lui Iisus copil a fost identificat folosind un algoritm performant pentru a interpreta datele obţinute prin tehnica MA-XRF. Dezvoltat de Pier Luigi Dragotti, acest algoritm a lăsat sarcina de a căuta indicii ale unor eventuale schiţe ascunse sub pânză cu ajutorul computerului.

Elementul cheie pentru descoperirea acestei schiţe a fost zincul. Schiţa copilului Iisus cu aripi a fost realizată folosind o substanţă care conţinea zinc.

„În primă instanţă am recepţionat semnale foarte slabe de la zincul de pe pânză, din cauza suprapunerii sale cu alte elemente chimice, însă algoritmul ne-a dat mai multă încredere în semnalele ce aveau legătură cu desenul de dedesubt”, a susţinut şi Catherine Higgitt, cercetător la Galeria Naţională din Londra, care a participat la descoperirea acestei schiţe.

Nu se ştie de ce Leonardo da Vinci a renunţat la această schiţă şi a pictat peste ea pânza "Fecioara între stânci".