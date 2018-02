Ce scrie presa internațională despre filmul „Nu mă atinge-mă”, premiat cu Ursul de Aur

The Hollywood Reporter caracterizează drept „provocator” filmul Adinei Pintilie, "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not", care a fost premiat sâmbătă seară cu Ursul de Aur la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, în timp ce cotidianul spaniol El Pais spune că „este filmat cu răceală estetică şi afecţiune pentru protagonişti”. Le Monde îl vede ca „o excursie în intimitate”, iar The Guardian scrie că marele câştigător al ediţiei a 68-a a Berlinalei a fost „o surpriză”.

Foto: Facebook

Le Monde numeşte filmul Adinei Pintilie "Une excursion dans l’intimité" (O excursie în intimitate). «Touch Me Not» a fost departe de a aduna voturi în unanimitate printre critici şi primii spectatori (Berlinala este un festival deschis publicului). Între manual de dezvoltare personală şi exerciţiu formal, filmul pune în scenă eforturile unei femei (actriţa britanică Laura Benson) pentru a-şi depăşi fobia pe care o are faţă de contactul fizic".

„De la terapia de grup ca experienţă, regizoarea îşi conduce personajele în pură ficţiune iar bărbaţii şi femeile deţin rolul pe care-l au în realitate. Această excursie în intimitate, ghidată de două priviri feminine, cea a actriţei şi cea a regizoarei, uneori prezentă pe ecran, a sedus cel de-al doilea juriu, cel care a atribuit premiul pentru "cel mai bun lungmetraj de debut"”, mai scrie Le Monde.

Cotidianul spaniol El Pais vorbeşte despre „o alegere discutabilă” a preşedintelui juriului care a preferat filmul Adinei Pintilie.

„Într-o decizie destul de discutabilă, «Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not», al româncei Adina Pintilie, a obţinut Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, o ediţie care nu va fi amintită pentru cea mai bună selecţie din competiţie. Juriul, prezidat de regzorul german Tom Tykwer, a preferat să evidenţieze o realizare care se află la graniţa dintre realitate şi ficţiune, în care se aud conversaţii în limba engleză şi în germană, şi care se încadrează perfect în secţiunea "pelicula din festival cu caracteristici de experiment".

"Pintilie intră în dialog direct cu una dintre protagonistele sale, Laura, o femeie care nu suportă ca cineva să o atingă, şi care-şi investighează în sexualitatea sa propriile limite, de la intimitate la atracţie. Spectatorul asistă şi la un curs de yoga într-un spaţiu laborator cu elevi foarte diferiţi (...)". "Totul este filmat cu răceală estetică şi afecţiune pentru protagonişti", concluzionează criticii de la El Pais.

The Guardian spune că "filmul "Nu mă atinge-mă/ Touch Me Not», un film românesc despre frica de intimitate şi realizarea eliberării sexuale a fost câştigătorul neaşteptat al Ursului de Aur".

Filmul Adinei Pintilie, care apare în propriu rol, „impresionează prin inteligenţă, încredere în sine şi originalitate”, anunţa înaintea galei The Hollywood Reporter.

Publicaţia americană declară "Touch Me Not", "un film provocator despre sexualitate şi intimitate".

"Alegând «Touch Me Not» în faţa altor filme preferate de public la Berlin - precum filmul lui Wes Anderson «Isle of Dogs» sau drama romantică a lui Thomas Stuber «The Aisles» - juriul transmite un mesaj despre noţiunile de frumuseţe şi diversitate, apropiate festivalului care a fost dominat de mişcarea #MeToo, de discuţiile despre structurile de putere de pe ecran şi din afara industriei de film", mai scriu cei de la The Hollywood Reporter.

Jurnaliştii Variety au fost de părere că, "dacă cineva este şocat de «Nu mă atinge-mă», nu a înţeles ideea”. Această explorare "nonlineară a intimităţii caută să conteste noţiuni de frumuseţe". În lungmetrajul său, Pintilie foloseşte trupuri de toate felurile "pentru a explora graniţele initimităţii”. "Adina face un eseu video despre intimitate şi o foloseşte pe Laura (Laura Benson), o femeie de peste 50 de ani, ca un fel de muză".

Preşedintele juriului a motivat alegerea câştigătorului pe scena de la Berlinale Palast: "Am văzut filme extrem de diferite, care au spus multe, dar am reuşit să descoperim că ne-ar plăcea să premiem ceea ce poate cinematografia să facă astăzi, dar şi pentru ce va putea face în viitor”, a spus Tom Tykwer.

După ce a fost recompensată şi cu trofeul pentru "cel mai bun lungmetraj de debut" cu "Nu mă atinge-mă", Adina Pintilie, vădit emoţionată, a spus pe scena galei că nu se aştepta la acest trofeu (Ursuld e Aur, n.r) şi că i-ar plăcea ca dialogul pe care îl propune filmul să ajungă peste tot în lume.

"Au fost câteva zile foarte interesante. Am fost curioasă să văd cum vor reacţiona presa şi spectatorii, pentru că filmul este o invitaţie la dialog. Provocăm privitorul să îşi reconsidere ideea despre intimitate, frumuseţe. Reacţiile au fost împărţite, iar asta spune multe despre... Filmul va fi perceput foarte subiectiv. Depinde de ce va atinge în fiecare. Pentru mulţi nu va fi confortabil, dar îi provocăm să facă o introspecţie. ne bucurăm mult pentru acest premiu. Are sens, pentru că filmul este necesar, mai ales în zilele acestea, când frica faţă de celălalt creşte şi există atât de multe conflicte în lume. Este o invitaţie la empatie. Să îl accepţi pe celălalt care este diferit de tine", a declarat Adina Pintilie în conferinţa de presă organizată după încheierea ceremoniei de decernare a premiilor.

Filmul prezintă oameni care tânjesc după intimitate, dar se tem de ea în acelaşi timp. "Este o luptă interioară. Titlul este o contradicţie între nevoia de intimitate şi frica de ea. Este o imposibilitate gramaticală, dar asta este ideea".

Lungmetrajul, o producţie România-Germania-Cehia-Bulgaria-Franţa, cu un buget de aproximativ 1 milion de euro, îi are în distribuţie pe Laura Benson („Someone Else in the Evening”), Tómas Lemarquis („X-Men: Apocalypse”) , Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Hanna Hofmann, Seani Love, Irmena Chichikova, Rainer Steffen, Georgi Naldzhiev şi Dirk Lange.

Este al doilea trofeu Ursul de Aur obţinut de un lungmetraj românesc, după performanţa realizată de "Poziţia copilului", de Călin Peter Netzer, în 2013.

Sursa: News.ro