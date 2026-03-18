Cine este Banksy: Un raport Reuters susține că a descoperit identitatea celebrului artist stradal

După decenii de speculații, un raport Reuters susține că a descoperit identitatea lui Banksy, artistul stradal anonim care a devenit celebru în întreaga lume. Avocații săi contestă însă informațiile.

Dovezile considerate „dincolo de orice îndoială” se bazează pe o călătorie făcută de artist în Ucraina în 2022, fotografii publicate de foști asociați și o notă scrisă de mână dintr-o arestare la New York în anul 2000.

Potrivit raportului jurnaliștilor Reuters, Banksy ar fi de fapt Robin Gunningham, în vârstă de 51 de ani, din Bristol, deși investigația susține că acesta și-ar fi schimbat numele în David Jones în urmă cu câțiva ani pentru a evita identificarea. Cu toate acestea, avocații artistului insistă că identitatea lui Banksy rămâne secretă.

Răspunsul avocaților

Ca răspuns la articolul Reuters, avocatul lui Banksy, Mark Stephens, a scris că clientul său „nu acceptă ca fiind corecte multe dintre detaliile conținute în această investigație”.

Stephens a mai spus că articolul „ar încălca viața privată a artistului, ar interfera cu arta sa și l-ar pune în pericol”, deoarece „a lucra anonim sau sub pseudonim servește interese societale esențiale”.

El a adăugat: „Protejează libertatea de exprimare, permițând creatorilor să spună adevărul în fața puterii fără teama de represalii, cenzură sau persecuție”.

Reuters a concluzionat că „publicul are un interes profund în a înțelege identitatea și cariera unei figuri cu o influență atât de mare și de durată asupra culturii, industriei artei și discursului politic internațional”.

Cum a ajuns Banksy un fenomen global

Unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului nostru a devenit celebru printr-o serie de graffiti-uri apărute pe clădiri din Marea Britanie, marcate de teme satirice și anti-sistem.

Una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale este „Girl With Balloon” (Fata cu balonul), aflată în centrul unui moment notoriu din 2018, când o copie înrămată a lucrării a fost distrusă imediat după ce a fost vândută la licitație, cu ajutorul unui mecanism ascuns de Banksy în ramă. Artistul a redenumit ulterior lucrarea „Love Is In The Bin” (Dragostea e la gunoi).

Banksy a realizat lucrări în numeroase locuri, inclusiv în Ucraina și Cisiordania, arătând simpatie pentru cauza palestiniană. O lucrare recentă, realizată pe zidul Royal Courts of Justice din Marea Britanie, înfățișa un judecător lovind un protestatar cu ciocanul, imagine interpretată de unii ca un semn de susținere pentru activiștii pro-palestinieni arestați pentru sprijinirea grupului Palestine Action, interzis în Marea Britanie.

Speculații legate de identitatea lui Banksy

Banksy a ales întotdeauna să-și păstreze identitatea necunoscută, pentru a putea continua să lucreze fără constrângerile faimei. Anonimatul a servit și ca mijloc de protecție împotriva urmăririi penale.

De-a lungul anilor au existat numeroase speculații privind identitatea artistului. Teoriile sunt variate. Mulți au crezut că Banksy ar putea fi Robert Del Naja, fondatorul Massive Attack, care este și artist graffiti.

Alții au susținut că ar putea fi Jamie Hewlett, cofondatorul trupei Gorillaz; Neil Buchanan, prezentator al unor emisiuni de artă pentru copii din Marea Britanie, care, în timpul pandemiei, a fost nevoit să nege public că ar fi Banksy; sau chiar un colectiv de artiști, nu o singură persoană.

Speculații mai recente sugerau că Banksy ar putea fi un colectiv condus de o femeie, iar în urmă cu trei ani a reapărut un interviu BBC mai vechi, în care se sugera că numele artistului ar fi Robert „Robbie” Banks.

Deși Reuters are dreptate când spune că publicul are un „interes profund” în identitatea artistului, o parte din atractivitate constă tocmai în mister, notează Euronews. Odată rezolvat, acesta diminuează caracterul imprevizibil și greu de definit al artistului și îi poate pune în pericol libertatea de mișcare și de exprimare. Banksy ar putea fi oricine, iar poate acesta este chiar sensul. Speculațiile privind identitatea sa ar putea fi, de fapt, cea mai bună variantă.

