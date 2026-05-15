Video „Danaida” realizată de Brâncuși e promovată de Nicole Kidman într-un nou videoclip. Sculptura, licitată pentru 100 de milioane dolari

Sculptura intitulată „Danaida”, realizată de Constantin Brâncuși, ar putea rescrie istoria pieței internaționale de artă. Lucrarea realizată în 1913 este estimată la aproape 100 de milioane de dolari și este promovată într-o campanie spectaculoasă a casei Christie's, al cărei personaj principal este, pe lângă lucrarea artistului,  Nicole Kidman.

Actrița Nicole Kidman apare într-un videoclip, fascinată de celebra sculptură considerată un moment-cheie în nașterea artei moderne. 

În noul videoclip, ce are ca fundal muzical cântecul „Golden Years” a regretatului David Bowie, Nicole Kidman, ea însăşi o iubitoare şi susţinătoare a artelor, se apropie de sculptura expusă în galeriile casei de licitații din Rockefeller Center. 

Această operă de artă fundamentală a lui Constantin Brâncuşi face parte dintr-o expoziţie deschisă publicului în perioada 9-18 mai, în cadrul săptămânii dedicate artelor din secolele al XX-lea şi al XXI-lea. 

Povestea „Danaidei” îşi are rădăcinile în Antichitate, de la mitologia greacă, la Ovidiu, până la Auguste Rodin. 

Constantin Brâncuşi (care a fost ucenic al sculptorului Rodin) înfăţişează în această operă de artă o frumoasă tânără artistă maghiară - Margit Pogany -, muza artistului român.  

„Danaida” lui Constantin Brâncuşi va fi propusă spre vânzare în cadrul unei licitaţii pe 18 mai. În aceeaşi licitaţie vor fi puse în vânzare alte 15 opere de artă, inclusiv lucrări de Pablo Picasso, Piet Mondrian, Henri Matisse, Francis Bacon şi Andy Warhol, printre alţii. 

