De ce și-a făcut celebrul dansator Sergei Polunin tatuaj cu Vladimir Putin pe piept. "Văd lumină când mă uit la el"

Dansatorul de origine ucraineană Sergei Polunin, invitat special al Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF), unde a oferit un spectacol joi seară, spune că oamenii ar trebui să fie "mai toleranţi", fiind de părere că în Occident, spre deosebire de Rusia, persoanele "se ofensează aşa de uşor". El însuși o personalitate controversată, Polunin este autorul unor declarații și gesturi care i-au afectat serios cariera, deși este privit ca unul dintre cei mai mari balerini ai tuturor timpurilor. Unul dintre gesturile cele mai șocante ale artistului a fost să și-l tatueze pe Vladimir Putin pe piept. El a explicat ulterior cât de mult îl apreciază pe Putin, care și-ar dori să devină "liderul lumii".

"Simt că oamenii ar trebui să fie mai toleranţi şi să li se permită să spună orice vor. Am auzit într-un interviu, cred, (...) că, dacă expui copiii la mai mulţi germeni, ei devin adulţi mai puternici. (...) În Rusia, auzi uneori pe cineva spunând o nebunie şi eşti uimit. Apoi respectivul zice 'Nu vorbeam serios', iar oamenii sunt ok cu asta. Capeţi o toleranţă şi lucrurile de genul acesta nu te ating", a declarat Sergei Polunin joi seară în fața publicului de la TIFF, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, "în Rusia, profesorii spun uneori lucruri pentru care în Anglia ar fi daţi în judecată, ar fi daţi afară".

"Eşti liber să fii aşa cum eşti. În Anglia sau, de fapt, în Occident, sunt atâtea reguli încât până şi cel mai mic cuvânt... (...) Oamenii se ofensează aşa de uşor, deoarece cuvintele sunt reglementate - să spui asta, să nu spui asta. Eu sunt pentru a spune orice. Te poţi schimba, oamenii se schimbă, pot spune apoi altceva. Nu ai cum să ştii ce simt oamenii, iar unora le place să facă pe victimele, ceea ce, în opinia mea, nu este cel mai bun lucru", a adăugat artistul.

Sergei Polunin a afirmat că îşi asumă complet alegerile. "Dacă fac o greşeală, îmi asum vina. Este responsabilitatea mea, eu am ales. Nu am vrut să mă scuz. E ca şi cum faci ceva şi apoi Vai, scuze!. Atunci de ce ai zis ce ai zis?", a completat el.

Considerat un superstar al baletului, Polunin şi-a exprimat, de-a lungul timpului, părerile politice.

Întrebat de opinia sa faţă de preşedintele Rusiei, artistul a răspuns: "L-am întâlnit pe Vladimir, i-am simţit energia. (...) Cred, în general, că e bine să ai un echilibru în lume şi mulţi oameni respectă asta. E important să avem o Americă puternică, o Rusie puternică, o Europă puternică, o Asie puternică. E bine să avem asta", a susţinut el.

Tatuajul cu Putin

De altfel, unul dintre elementele cele mai controversate în legătură cu Polunin este un tatuaj cu Vladimir Putin, făcut pe piept. Cu atât mai mult cu cât, în spectacolele sale, Polunin dansează adesea la bustul gol. El mai are tatuaje și pe burtă, și pe umeri, și în alte locuri, însă niciunul nu atrage atenția atît de tare ca cel cu președintele Rusiei.

Dansatorul a povestit într-un articol publicat acum doi ani de The Guardian cum și-a făcut tatuajul.

S-a întâmplat la scurt timp după ziua lui de naștere, ocazie cu care a primit foare multe mesaje de la fanii săi, pe rețelele sociale. El a compus inițial un "manifest de dragoste", pe care a vrut să-l posteze pe Instagram, însă, dintr-un motiv necunoscut, mesajul nu s-a publicat, lucru pe care Polunin l-a considerat drept un semn.

Cum urările de la fani continuau să vină, artistul a vrut să le trimită dragostea înapoi într-un mod plin de înțelesuri. Potrivit Guardian, Polunin îl adoră pe Putin încă de când era mic, privindu-l ca pe un erou puternic. "M-am gândit că pot combina iubirea cu acest om pentru a spune că trebuie să iubim pe toată lumea. Și am scris: Toate urările pe care mi le trimiteți de ziua le voi trimite lui Putin, pentru că văd lumină când mă uit la el", a povestit dansatorul.

Mesajul a stârnit o reacție puternică din partea fanilor. "Răspunsul a fost: Să te ia naiba! O să te omorâm. E un dictator. Iar eu mi-am zis Doamne, a ieșit exact pe dos față de cum am vrut eu".

El spune că răspunde atunci când este atacat. "Încăpățânat cum sunt, am decis că o să continui în același fel. Așa că am scris mai multe mesaje și am primit mai multă ură". La un moment dat, a scris pe Instagram că se roagă ca Putin să devină "liderul lumii", pentru că "va fi victoria finală împotriva răului".

După încă câteva zile, și-a descoperit tatuajul de pe piept în fața lumii. "Le mulțumesc lui Vladimir Putin și tuturor celor care sunt de partea binelui", a scris în dreptul pozei cu tatuajul. "Și apoi am primit și mai multă ură".

Deloc surprinzător, guvernul ucrainean s-a numărat printre cei foarte ofensați, mai ales după ce Polunin a ținut un spectacol în Crimeea, pe care Putin a anexat-o în 2014.

"Ucraina mi-a transmis că nu mă mai pot întoarce. Am fost pus pe o listă cu teroriști și criminali de război", a spus Polunin.

Nici din partea Rusiei nu a primit mesaje de dragoste. "Administrația rusă mi-a transmis să nu mai poluez spațiul media din țara lor".

Dat afară pentru comentariile sale

Apoi, Polunin spune că a început să-i placă acest tip de ostilitate, ba chiar a devenit dependent de ea, pentru că îi dă "sentimentul unei conxiuni cu lumea".

Însă gesturile sale i-au adus și multe pagube, pentru că a pierdut contracte mari și a fost dat afară de la teatre importante din cauza comportamentului său.

De exemplu, celebra companie Paris Opera Ballet l-a dat afară după ce a avut o remarcă la adresa persoanelor supraponderale: "Să-i batem pe grași când îi vedem pe stradă. O să-i încurajeze să slăbească. Niciun pic de respect pentru lene!".

De asemenea, el insistă că energia masculină nu are nimic a face cu orientarea sexuală. "Cineva ca (Marlon - n.r.) Brando este eroul meu. Brando e cel mai masculin bărbat posibil. A fost bisexual. Nureev avea energie masculină, Freddie Mercury. Și Elton John are energie masculină. Oamenii ăștia nu sunt slabi. Dacă ești un tip slab, viața te distruge".

Editor : B.P.