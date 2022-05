Expoziția World Press Photo poate fi vizitată la București, Cluj și Timișoara. Fotografiile prezintă evenimente din întreaga lume

Expoziția internațională anuală World Press Photo se va putea vizita în piața Universității din București, dar și în Cluj și Timișoara, în perioada 1 mai - 4 iunie. Cele 122 de fotografii surprind evenimente importante din întreaga lume: de la marile incendii din Grecia și mașinăria de fake news din Macedonia, până la defrișările din pădurea Amazoniană și protestele violente din Sudan.

„Într-o lume în care știrile false se răspândesc cu o viteză uluitoare, credem că această expoziție este mai necesară ca oricând. World Press Photo are puterea de a conecta societatea la poveștile globale care contează, prin intermediul imaginilor de înaltă calitate, care prezintă realitatea justă, așa cum este ea. Criza climatică, drepturile civile, accesul la educație - indiferent de subiectul surprins, vrem ca poveștile prezentate să-i facă pe oameni să se oprească, să simtă, să gândească și să acționeze”, a declarat Cristian Movilă, fondatorul fundației Eidos și reprezentantul World Press Photo în România.

Actrița Ada Galeș și jurnalistul George Popescu s-au alăturat expoziției narând în limba română turul audio prin intermediul căruia vizitatorii vor putea asculta, pe propriile device-uri, povestea fiecărei fotografii. Printre fotografiile expuse se vor regăsi și lucrările celor patru câștigători globali:

-Premiul „fotografia anului”: Kamloops Residential School de Amber Bracken, Canada, pentru The New York Times

-Premiul „articolul anului”: Saving Forests with Fire de Matthew Abbott, Australia, pentru National Geographic/ Panos Pictures

-Premiul pentru proiecte pe termen lung: Amazonian Dystopia de Lalo de Almeida, Brazil, pentru Folha de São Paulo/ Panos Pictures

-Premiul pentru proiect multimedia: Blood is a Seed de Isadora Romero, Ecuador

Timp de 35 de zile, 24 de ore din 24, fotografiile vor fi expuse simultan în București, Cluj și Timișoara (1/3/4 mai - 4 iunie), în Brașov, Sibiu și Constanța (10 iunie -14 iulie) și în Iași și Oradea (22 iulie - 25 august). Detaliile fiecărui eveniment vor fi publicate pe pagina de Facebook a expoziției.

Editor : A.P.