„Flori de mai”. Tabără de meșteșuguri în județul Vaslui, ajunsă la a opta ediție

Peste 100 de elevi, profesori, meșteșugari și artişti participă în acest weekend la o tabără de creaţie cu tradiţie în judeţul Vaslui. Atelierele sunt dintre cele mai diverse. Participanţii pictează icoane pe lemn şi sticlă, fac broderie pe pânză, încondeiază ouă, iar la pauze cântă şi dansează pe ritmuri populare. Tabăra are loc la Muzeul Etnografic din localitatea vasluiană Solești şi este deja la cea de-a opta ediţie.

Tabăra de meșteșuguri populare "Flori de Mai", adună an de an elevi de la mai multe școli din Vaslui. În tabără a venit și George. El este elev în clasa a III-a şi a ales atelierul de brodat ii.

„Când am început mi s-a părut un lucru interesant. Și tot am continuat, tot am continuat, până a început să-mi placă foarte mult”, spune băiețelul.

Soții Daniela şi Costel Adam se ocupă an de an de organizarea taberei şi vor să păstreze vie tradiţia meşteşugului românesc.

Costel Adam organizator/ Directorul Centrului Cultural Elena Cuza Solești: „Zicem noi că este unicat în Moldova, pentru că ne-am aplecat către copii, să ia aceste meșteșuguri tradiționale și să le ducă mai departe de la meșterii mai în vârstă, care sunt aici la Solești”.

Participanţii sunt elevi cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, iar ateliere de lucru se desfăşoară în aer liber.

„Eu fac niște decorațiuni cu ouă , cu tehnica quilling, folosim niște fâșii de hârtie colorate și le rotim pe acest obiect și le dăm o formă și le lipim pe ou cu aracet”, explică Laura Mantaroșie.

30 de profesori sunt implicaţi în proiect pentru a le transmite copiilor interesul pentru arta tradițională românească.

„De la pictura pe sticlă, pictură pe pânză, decorațiuni pictate, brățări împletite, cusături, aproape tot ce ține de artă și artă populară”, spune Irina Ureche, profesor de arte plastice.

„Trebuie să o faci cu plăcere, cu dăruire pentru că este o artă până la urmă (...) oricine să își coase o ie că aceea va fi o amintire pe care o va lăsa copiiilor și strănepoților”, îndeamnă Adriana Iloaiei, meșteșugar.

O profesoară de chimie a descoperit în urmă cu trei ani arta împletitului cu sfoară. Acum își învață și elevele această tactică. „O parte din ele au început. Acele mici de acolo sunt împletiturile lor . Suntem europeni, dar în primul rând noi suntem români, să nu uităm asta că suntem români și să fim mîndri că suntem români”, spune Mariana Munteanu, profesor de chimie la Școala Vasile Pârvan din Bârlad.

Tabăra de creație "Flori de Mai", este la cea de-a opta ediție.

„Pe toți cei care sunt interesați noi îi așteptăm aici în aceste două zile pentru a vizita și pentru a-și achiziționa aceste meșteșuguri populare care sunt duse cu mare greutate. Cei care le fac, le fac din pasiune și din plăcere”, spune Mona Bujor, primarul comunei Solești.

De buna dispoziţie a participanţilor se ocupă şi artiştii populari din zonă care cântă în ansambluri folclorice cu tradiţie.