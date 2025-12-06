Live TV

Video Frank Gehry a murit la 96 de ani. Arhitectul a proiectat, printre altele, Muzeul Guggenheim din Bilbao

Data publicării:
Frank Gehry Dies. He Was 96.
Frank Gehry. Foto: Profimedia

Arhitectul americano-canadian Frank Gehry, celebru pentru creaţiile sale îndrăzneţe şi fanteziste cum ar fi Muzeul Guggenheim din Bilbao, Spania, sau Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, a murit vineri la vârsta de 96 de ani, relatează AFP şi Reuters.

Frank Gehry a decedat „în această dimineaţă în locuinţa sa din Santa Monica în urma unei scurte boli respiratorii”, a precizat biroul arhitectului într-un mail transmis AFP, potrivit Agerpres.

Operele emblematice ale lui Gehry sunt mărturia îndrăznelii şi geniului său artistic, care au marcat şi revoluţionat istoria arhitecturii.

Prin proiectele sale, Frank Gehry a estompat graniţa dintre arhitectură şi artă.

Pe numele său real Frank Owen Goldberg s-a născut la Toronto pe 28 februarie 1929 într-o familie de origine evreiască care s-a mutat în Statele Unite la finalul anilor 1940.

Arhitectul, care are propriul personaj într-un episod din serialul The Simpsons, studiază arhitectura în Los Angeles la Universitatea din California de Sud. Îşi dă licenţa în 1954 şi, cam în aceeaşi perioadă, îşi schimbă numele în Gehry pentru a se proteja de antisemitism. Se înrolează apoi în armata americană în timp ce studiază urbanismul la Universitatea Harvard.

Anii 1970-1980 marchează debutul unei lungi serii de realizări arhitecturale îndrăzneţe şi inovatoare. Apropiat de avangarda californiană, inventează noi principii de compoziţie arhitectonică şi explorează tehnici de modelare cu ajutorul computerului, care vor ocupa un loc important în opera sa.

În 1989, a primit cea mai înaltă distincţie din lumea arhitecturii, premiul Pritzker.

Inaugurat în 1997, Muzeul Guggenheim Bilbao din Spania îi aduce consacrarea mondială.

Clădirea, cu o formă ondulată asemenea unui peşte, semnătura arhitectului, este construită din calcar, sticlă şi curbe din titan care reflectă lumina.

Urmează proiecte la fel de spectaculoase şi îndrăzneţe: Walt Disney Concert Hall din Los Angeles (2003), zgârie-norul de pe Spruce Street numărul 8, New York (2011), Fundaşia Louis Vuitton din Paris (2014).

În 2018, a terminat construcţia noului sediu general al companiei Facebook din Silicon Valley.

