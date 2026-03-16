Live TV

Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și record pentru Sean Penn. Lista completă a câştigătorilor

Data actualizării: Data publicării:
castigatori oscar pe scena
Filmul One Battle After Another a fost marele câștigător al galei Oscar 2026.
Din articol
Lista nominalizărilor şi câştigătorilor

„One Battle After Another” a fost ales cel mai bun film la cea de-a 98-a ediţie a Premiilor Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, câştigând şase statuete în total. „Sinners”, filmul cu cele mai multe nominalizări, a câştigat patru premii, inclusiv pentru cel mai bun actor - Michael B. Jordan, iar „Frankenstein” a obţinut trei. Printre cîștigători s-a numărat și o producătoare de origine română, Natalie Musteaţă, care a câştigat una dintre cele două statuete acordate la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action. Conan O'Brien a fost gazda show-ului pentru al doilea an consecutiv.

Cel mai bun film: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another” (câştigător), “The Secret Agent”, “Sentimental Value”, “Sinners”, “Train Dreams”

Cel mai bun regizor: Chloé Zhao - “Hamnet”, Josh Safdie - “Marty Supreme”, Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (câştigător), Joachim Trier - “Sentimental Value”, Ryan Coogler - “Sinners

Cel mai bun actor în rol principal: Timothée Chalamet - “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio - “One Battle After Another”, Ethan Hawke - “Blue Moon”, Michael B. Jordan - “Sinners” (câştigător), Wagner Moura - “The Secret Agent”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessie Buckley - “Hamnet” (câştigătoare), Rose Byrne - “If I Had Legs I’d Kick You”, Kate Hudson - “Song Sung Blue”, Renate Reinsve - “Sentimental Value”, Emma Stone - “Bugonia” 

Cel mai bun actor în rol secundar: Benicio Del Toro - “One Battle After Another”, Jacob Elordi - “Frankenstein”, Delroy Lindo - “Sinners”, Sean Penn - “One Battle After Another” (câştigător), Stellan Skarsgård - “Sentimental Value”

După ce a câştigat deja Oscarul pentru cel mai bun actor pentru „Mystic River” în 2004 şi „Milk” în 2009, actorul american de 65 de ani a fost de data aceasta încoronat la categoria Cel mai bun actor în rol secundar. El devine astfel a opta persoană din istorie care a câştigat cel puţin trei statuete.

El li se alătură actorilor Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson şi Walter Brennan, care au câştigat fiecare câte trei premii Oscar, şi actriţelor Meryl Streep, Ingrid Bergman, Frances McDormand şi Katharine Hepburn, care au câştigat fiecare câte patru.

Fidel reputaţiei sale, actorul a ignorat cea de-a 98-a ceremonie şi, prin urmare, nu a fost prezent pentru a-şi accepta premiul.

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Elle Fanning - “Sentimental Value”, Inga Ibsdotter Lilleaas - “Sentimental Value”, Amy Madigan - “Weapons” (câştigătoare), Wunmi Mosaku - “Sinners”, Teyana Taylor - “One Battle After Another”  

Scenariu adaptat: “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “One Battle After Another” (câştigător), “Train Dreams”

Scenariu original: “Blue Moon”, “It Was Just an Accident”, “Marty Supreme”, “Sentimental Value”, “Sinners” (câştigător)

Cel mai bun scurtmetraj animat: “Butterfly”, “Forevergreen”, “The Girl Who Cried Pearls” (câştigător), “Retirement Plan”, “The Three Sisters”

Costume: “Avatar: Fire and Ash”, “Frankenstein” (câştigător), “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Sinners”

Casting: "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another" (câştigător), "The Secret Agent", "Sinners"

Scurtmetraj live-action: “Butcher’s Stain”, “A Friend of Dorothy”, “Jane Austen’s Period Drama”, “The Singers” (câştigător)“Two People Exchanging Saliva” (câştigător)

Machiaj şi coafură“Frankenstein” (câştigător), “Kokuho”, “Sinners”, “The Smashing Machine”, “The Ugly Stepsister” 

Coloană sonoră: “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “One Battle After Another”, “Sinners” (câştigător)

Lungmetraj de animaţie: "Arco”, “Elio”, “KPop Demon Hunters” (câştigător), “Little Amélie or the Character of Rain”, “Zootopia 2”

Imagine: “Frankenstein”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “Sinners” (câştigător), “Train Dreams”

Lungmetraj documentar: “The Alabama Solution”, “Come See Me in the Good Light”, “Cutting Through Rocks”, “Mr. Nobody Against Putin” (câştigător), “The Perfect Neighbor” 

Scurtmetraj documentar“All the Empty Rooms” (câştigător), “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, “Children No More: Were and Are Gone”, “The Devil Is Busy”, “Perfectly a Strangeness”

Montaj: “F1”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another” (câştigător), “Sentimental Value”, “Sinners”

Lungmetraj internaţional: “The Secret Agent”, “It Was Just an Accident”, “Sentimental Value” (câştigător), “Sirat”, “The Voice of Hind Rajab”

Cântec original: “Dear Me”, “Golden” (câştigător), “I Lied To You”, “Sweet Dreams Of Joy”, “Train Dreams”

Scenografie“Frankenstein” (câştigător), “Hamnet”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “Sinners”

Sunet: “F1” (câştigător), “Frankenstein”, “One Battle After Another”, “Sinners”, “Sirat”

Efecte vizuale: “Avatar: Fire and Ash” (câştigător), “F1”, “Jurassic World Rebirth”, “The Lost Bus”, “Sinners”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
