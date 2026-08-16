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Patru opere ale unui mare pictor renascentist, furate dintr-un muzeu. Trei făceau parte din Polipticul San Gregorio

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Madonna Rozariului, pictată de Antonello da Messina pentru Biserica San Gregorio, se afla în Muzeul Regional din Messina. Polipticul San Gregorio. Secolul al XV-lea / Profimedia Images
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Din articol
A patra operă, furată dintr-o vitrină securizată Furtul, la două zile după recuperarea unor tablouri celebre

Patru opere semnate de pictorul italian Antonello da Messina, unul dintre cei mai importanți artiști ai Renașterii, au fost furate în noaptea de 15 august de la Muzeul Regional din Messina, orașul natal al artistului, potrivit presei italiene, care citează conducerea instituției, notează Reuters.

Hoții au pătruns în muzeu în noaptea de 15 august, zi de sărbătoare națională în Italia și una dintre cele mai aglomerate perioade ale sezonului estival.

Trei dintre operele furate sunt panouri care făceau parte din Polipticul San Gregorio, singura lucrare a lui Antonello da Messina păstrată permanent în orașul său natal.

Ansamblul era format inițial din șase panouri și a fost realizat pentru Mănăstirea San Gregorio, distrusă în urma cutremurului devastator care a lovit Messina în 1908. Dintre cele cinci panouri care mai existau, hoții au sustras trei.

A patra operă, furată dintr-o vitrină securizată

Cea de-a patra lucrare a fost furată dintr-o vitrină securizată. Este o pictură de mici dimensiuni, realizată pe ambele fețe, care îi înfățișează pe Fecioara Maria cu Pruncul și un călugăr franciscan pe una dintre părți, iar pe cealaltă, pe Hristos.

Lucrarea a făcut parte din colecția Wilhelm Soldan și a fost cumpărată de regiunea Sicilia de la casa de licitații Christie's în 2003, anul în care a fost atribuită lui Antonello da Messina.

Furtul, la două zile după recuperarea unor tablouri celebre

Furtul are loc la doar două zile după ce poliția italiană a recuperat trei tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse. Operele fuseseră furate în luna martie dintr-un muzeu din apropierea orașului Parma.

Antonello da Messina s-a născut în jurul anului 1430 și s-a format la Napoli, unde a intrat în contact cu operele artiștilor provensali și flamanzi.

Pictorul s-a întors la Messina în 1457 și a lucrat în oraș până în 1474.

Editor : Ana Petrescu

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