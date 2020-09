„Show Me the Monet”, tabloul lui Banksy despre excesele societății de consum, scos la licitație. S-ar putea vinde cu o sumă uriașă

Un tablou al artistului stradal Banksy, prin care, cu ajutorul unei picturi a lui Claude Monet, se distanțează critic de excesele societății de consum, va fi scos la licitație luna viitoare și ar putea genera, în mod ironic, un nou puseu pentru ceea ce înseamnă tocmai societatea pe care o satirizează.

Lucrarea „Show Me The Monet” (parafrază după „show me the money” - „arată-mi banii” - expresia din filmul „Jerry Maguire” (1996), devenită simbol al interesului financiar și al lăcomiei) ar putea fi vândută cu cel puțin 3 milioane de lire sterline, dar ar putea ajunge chiar și la 5 milioane de lire sterline, estimează casa Sotheby's.

Compoziția tabloului este facută în jurul cunoscutei opere a lui Monet, „Iazul cu nuferi”. Artistul stradal i-a adaugat un con de trafic și două cărucioare de supermarket aruncate în apă, pentru a atrage atenția asupra nepăsării societății față de mediu, în goana ei după consum. Lucrarea lui Banksy datează din 2005.

Tabloul original al lui Monet, terminat în 1899, este estimat la 50 de milioane de lire.

Licitația va avea loc pe 21 octombrie, a anunțat Sotheby's.

În octombrie anul trecut, o lucrarea a lui Banksy care-i portretizează pe membrii Parlamentului britanic în chip de cimpanzei s-a vândut la licitație cu aproape 10 milioane de lire.

Identitatea lui Banksy rămâne în continuare un mister. Se ştie că artistul este originar din Bristol, sud-vestul Angliei, şi că s-a mutat la Londra la sfârşitul anilor '90. Pe pagina sa de Instagram, cu 5 milioane de urmăritori, îşi prezintă lucrările online, fără alte comentarii. Operele sale vorbesc despre teme contemporane precum consumerism, persoane fără adăpost şi, mai nou, pandemia de coronavirus.

Anul trecut, artistul a ţinut prima pagină ziarelor după ce a premeditat autodistrugerea faimoasei sale lucrări „Fată cu balon”, care fusese achiziţionată cu peste 1 milion de euro la Londra. Imediat după adjudecare, o parte a tabloului, realizat în 2006, a început să se transforme în fâşii, uluindu-i pe colecţionarii prezenţi la licitaţie. După licitaţie, artistul a publicat un videoclip care arată modul în care a construit un mecanism pentru autodistrugere, capabil să transforme lucrarea în fâşii și care fusese amplasat în rama acesteia.

Editor : Luana Pavaluca