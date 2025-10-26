Live TV

Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro

Data publicării:
salvador dali
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro Foto: Captură video

O pictură, cumpărată în urmă cu doi ani pentru 170 de euro, a fost vândută la licitație pentru suma 52.000 de euro, după ce a fost identificată drept lucrarea pierdută „Vecchio Sultano” (Vechiul sultan), realizată de celebrul artist suprarealist, scrie The Guardian.

Lucrarea a fost găsită la un târg din Cambridge, în urmă doi ani, de către un comerciant local de antichități și artă, John Russell. Bărbatul a observat semnătura lui Dali în colțul din dreapta jos al tabloului și autocolante de la Sotheby's pe verso.

A crezut că ilustrația ar putea fi un fals, dar a decis să liciteze pentru el. Doar o singură persoană a licitat împotriva lui, renunțând când Russell a oferit 170 de euro. „A fost un sentiment unic în viață”, a declarat el pentru The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vineri, pictura a fost vândută unui cumpărător din străinătate de către casa de licitații Cheffins din Cambridge, care a autentificat lucrarea ca fiind o operă pierdută dintr-o serie de 500 de picturi reprezentând „O mie și una de nopți”.

„Nu este pe gustul tuturor”, a spus Brett Tryner, director la casa de licitații Cheffins. El a spus că a existat un interes „incredibil” pentru vânzare lui, adăugând: „Operele lui Dalí pur și simplu nu apar atât de des.”

John Russell, care a cheltuit peste 4.500 de euro pentru autentificarea picturii și pentru a cerceta proveniența acesteia, a spus că s-a simțit extraordinar în timpul licitației. „A fost uimitor”, a spus el. „Am fost foarte mulțumit, după toată incertitudinea și îndoiala de la început, dacă este original sau nu, și întreaga călătorie din ultimii doi ani... a fost pur și simplu extraordinar.”

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cosuri carrefour
1
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
2025-01-10 instant-4635
2
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
3
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Toamnă ploaie umbrelă
4
Cum va fi vremea până spre finalul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
tir
5
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
andrei nistor
Reacția Prefectului Capitalei, după ce Distrigaz a detectat alte...
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
conducta gaze-rusia-ungaria
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a...
Ultimele știri
Donald Trump, avertisment pentru Hamas: „Celelalte țări implicate în acest mare proces de pace vor lua măsuri”
Israelul a lansat un „atac țintit” în centrul Fâșiei Gaza: un membru al Jihadului Islamic a fost vizat
A murit June Lockhart, celebră pentru rolurile din „Lassie” și „Lost in space”. Actrița avea 100 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Albert Einstein - vioara
Suma pentru care s-a vândut o vioară care i-a aparținut lui Albert Einstein: „A cântat la acest instrument în fiecare zi”
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Ministerul de Interne anunţă licitaţie pentru cinci drone. La ce ar trebui să fie folosite acestea
tanc
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România
Salvador Dali
Anchetă în Italia: Poliția a confiscat 21 de lucrări atribuite fals lui Salvador Dali, dintr-o expoziţie din Parma
drum vulcanii noroiosi
Povestea celor 14 kilometri de drum împotmoliți în birocrație. Deși există bani, contestațiile repetate la licitații frânează lucrările
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Războiul civil îl alungă pe Laurențiu Reghecampf din Sudan. Decizia de ultimă oră care îl afectează pe...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă împreună cu...
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
FOTO Soția lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat târcoale casei: ”Tentația este mare”
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...