Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro

O pictură, cumpărată în urmă cu doi ani pentru 170 de euro, a fost vândută la licitație pentru suma 52.000 de euro, după ce a fost identificată drept lucrarea pierdută „Vecchio Sultano” (Vechiul sultan), realizată de celebrul artist suprarealist, scrie The Guardian.

Lucrarea a fost găsită la un târg din Cambridge, în urmă doi ani, de către un comerciant local de antichități și artă, John Russell. Bărbatul a observat semnătura lui Dali în colțul din dreapta jos al tabloului și autocolante de la Sotheby's pe verso.

A crezut că ilustrația ar putea fi un fals, dar a decis să liciteze pentru el. Doar o singură persoană a licitat împotriva lui, renunțând când Russell a oferit 170 de euro. „A fost un sentiment unic în viață”, a declarat el pentru The Guardian.

Vineri, pictura a fost vândută unui cumpărător din străinătate de către casa de licitații Cheffins din Cambridge, care a autentificat lucrarea ca fiind o operă pierdută dintr-o serie de 500 de picturi reprezentând „O mie și una de nopți”.

„Nu este pe gustul tuturor”, a spus Brett Tryner, director la casa de licitații Cheffins. El a spus că a existat un interes „incredibil” pentru vânzare lui, adăugând: „Operele lui Dalí pur și simplu nu apar atât de des.”

John Russell, care a cheltuit peste 4.500 de euro pentru autentificarea picturii și pentru a cerceta proveniența acesteia, a spus că s-a simțit extraordinar în timpul licitației. „A fost uimitor”, a spus el. „Am fost foarte mulțumit, după toată incertitudinea și îndoiala de la început, dacă este original sau nu, și întreaga călătorie din ultimii doi ani... a fost pur și simplu extraordinar.”

