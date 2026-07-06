Au început taberele urbane Destiny Park

Copiii între 7 și 14 ani sunt așteptați în taberele Destiny Park, o soluție pentru părinții care nu știu cum să ocupe timpul copiilor.

"Cu siguranță, este o soluție pentru părinții din București și Ilfov, dar vorbim despre copiii care au peste 7 ani. Cei între 7 și 14 ani pot veni în această vară, de miercuri până vineri, să stea la noi. Practic, părinții îi aduc la 8:30 și îi iau seara la șapte. În afară de faptul că fac toate activitățile din parc, ei mai au și niște programe speciale pe care le veți vedea astăzi. Au de toate. Mănâncă, au gustări, sunt hidratați, sunt la adăpost de caniculă sau de vijelii", explică Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

Taberele urbane Destiny Park, fără cazare, în cadrul cărora copiii pot participa și la un atelier de creație, au loc în perioada 24 iunie - 4 septembrie.

Editor : A.D.V.