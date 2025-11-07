Chiar și magia sărbătorilor este atinsă de măsurile de austeritate ale Guvernului. La Timișoara, de exemplu, târgul de Crăciun începe cu o săptămână mai târziu decât era planificat. Autoritățile locale spun că totul este pentru eficientizarea cheltuielilor. Așa se face că în loc să înceapă pe 23 noiembrie, târgul va fi inaugurat de Sfântul Andrei.

„Anul acesta, Târgul de Crăciun a fost imaginat ca o călătorie între Piața Victoriei, Piața Libertății și Piața Sfântu Gheorghe din zona Cetate. Punctul central va fi, însă, aici în Piața Victoriei, unde va fi bradul, roata panoramică, dar și cupola de lumini”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

An de an, centrul Timișoarei se îmbracă în luna decembrie în lumină și culoare. Deși pentru 2025, autoritățile aveau în plan data de 23 noiembrie pentru deschiderea târgului de Crăciun, austeritatea amână inaugurarea cu o săptămână. Motivul: eficientizarea cheltuielilor.

„Suntem datori să le facem cu toții, de la mic la mare, de la instituții până la persoană fizică”, spune directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, Camelia Fetița.

Nu toți sunt încântați, însă, de decizie.

„Păcat că cu o săptămână o să fie... Era o săptămână în plus de bucurie”, spune o doamnă.

„Că durează mai puțin, asta un pic afectează... E mai nașpa, pentru că nu mai ai timp să te mai plimbi”, e de părere un tânăr.

„Nu cred că va afecta foarte mult. Lumea e interesată de partea mai apropiată de Sărbători”, crede altcineva.

Unele târguri de Crăciun din țară se vor deschide chiar de săptămâna viitoare.

„Primele orașe care vor deschide Târgurile de Crăciun sunt Craiova și Sibiu pe 14 noiembrie, urmează pe 21 Cluj-Napoca, pe 28 Oradea, pe 30 noiembrie Timișoara și Iași, iar pe 1 Decembrie Sighișoara”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Târgul de Crăciun din București din acest an, organizat în Piața Constituției, va putea fi vizitat în perioada 29 noiembrie - 28 decembrie.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia