Aproape două secole de istorie feroviară comprimate în câteva sute de metri pătrați. La Arad, pasionații de trenuri au construit o lume în miniatură, în care locomotivele cu aburi circulă alături de garnituri moderne de mare viteză. Expoziția interactivă „Călătorie cu trenul la Arad” a adus laolaltă zeci de colecționari din patru țări europene, într-un eveniment unic pentru România.

De la fumul locomotivelor cu aburi și până la viteza trenurilor moderne, la Arad poți să faci o călătorie cu trenul fără să urci într-un vagon adevărat. Deși, la prima vedere, par simple jucării, multe dintre aceste machete reproduc fidel locomotive, gări și trasee reale. Unele conțin mii de componente, care permit controlul circulației trenurilor exact ca în realitate.

„Lângă mine se află Gara Buziaș. Este o machetă realizată la scara 1 la 87 și este la starea în care se afla în perioada interbelică”, explică Mircea, unul dintre colecționarii prezenți la expoziție.

Fiecare piesă este realizată cu răbdare, uneori în ani întregi de muncă. Pasiunea lui Mircea a început la 4 ani, când a primit cadou un set cu locomotivă și vagoane.

„Reprezintă mici colțișoare prin care trece calea ferată în realitate, mici dealuri, copaci, zone agricole. Am căutat să reproducem cât mai bine realitatea, pentru a se transpune cel care privește acest peisaj”, spune Mircea Dorobanțu, colecționar.

Peste 50 de colecționari din România, Croația, Ungaria și Austria participă la expoziție.

„Între stații circulăm la cale liberă, adică mă înțeleg cu următorul impegat dacă linia dintre noi este liberă și dacă pot să expediez tren sau să pot să primesc tren de la el”, explică Claudiu Rarāu, colecționar.

Cei mici au fost fascinați de machete.

„Trec trenurile pe șină, mai sunt priveliști când trec prin tuneluri, prin gări, poduri... Asta mi se pare foarte extrem de interesant!”, mărturisește un copil.

„Cel mai mult mi-a plăcut bariera asta, s-o manevrez. Când vine un tren, apăs pe buton și s-a închis”, ne arată mândru un alt băiețel.

Expoziția a ajuns la a cincea ediție.

„Noutatea, anul acesta: avem un circuit de grădină, în care copiii și sperăm că și adulții pot să facă câteva ture cu un tren în miniatură”, spune Bogdan Blaga, director adjunct Complexul Muzeal Arad.

Un bilet de acces la expoziție pentru copii și studenți costă 5 lei, pentru pensionari 11 lei, iar pentru adulți 21 de lei.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia