Caravana „Făurim Destine în Școli” își continuă drumul prin unitățile de învățământ

Caravana Destiny Park își continuă drumul prin unitățile de învățământ, făurind destine în școli. Copiii învață despre primul ajutor, educație financiară, protecția mediului și siguranță rutieră - un demers gratuit care își propune să continue misiunea Destiny de a face educație prin joacă.

Pentru oamenii din educație este un demers mult așteptat, întrucât îi scoate pe copii din rutină.

„Cred că este un proiect minunat. Copiii au fost foarte încântați. Au participat cu entuziasm la activități, au povestit, au făcut tot felul de activități ulterior în clasă, care s-au dovedit benefice și este extrem de util, cred că pentru toți copiii din toate școlile, pentru că este o activitate care nu implică costuri din partea părinților, ceea ce e foarte important în zilele noastre”, spune Cristiana Buțurcă, director Școala Gimnazială Nr. 129, București, după ce instituția de învățământ a primit vizita Caravanei Destiny Park.

„Caravana „Făurim Destine în Școli” a pornit în februarie în acest an și, iată, suntem în luna noiembrie și încă ne întâlnim cu copiii din școlile din București. Am fost în câteva sectoare, vom continua și în anul 2026. Vorbim cu copiii despre educație financiară, despre mediu și sustenabilitate, despre sport, viață sănătoasă și acordarea de prim ajutor, precum și despre siguranță și siguranță rutieră. Ce facem noi aici? Învățare prin joacă”, declară Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

