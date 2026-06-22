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Caravana „Făurim Destine” revine în toamnă în școli

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Caravana „Făurim Destine” se încheie la final de an școlar, dar va reveni în luna septembrie. Copiii care au venit să descopere caravanele și au asistat la aceste lecții au fost entuziasmați.

„Mi s-au părut educative și distractive în același timp. Înveți în timp ce faci ceea ce-ți place”, ne-a spus unul dintre copiii care au participat la caravană.

„Ceea ce este foarte bine în acest proiect este faptul că elevii învață concret, văd ce este aceea o macara, văd ce înseamnă personalitățile noastre românești și aici mă refer la cele sportive”, ne-a explicat și Adriana Nicolae, director adjunct la Școala Gimnazială „Herăstrău”.

Ana Maria Brânză, vicecampioană olimpică la Jocurile Olimpice de vară din 2008 de la Beijing și 2020 de la Tokyo, campioană olimpică pe echipe la ediție din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioană mondială și de șapte ori campioană europeană, a fost în școli cu copiii și le-a vorbit despre educația olimpică.

„În anul Nadia, am avut ocazia, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Orășelul Magic, să mergem în școlile din București, să ne întâlnim cu elevii, să aduc în fața lor campioni ai României, să vorbim despre valurile olimpice, care sunt valori universale până la urmă. Excelența, prietenia, respectul. Să povestim despre simbolurile olimpice, ce înseamnă Olimpiada și care este diferența dintre Olimpiadă și Jocurile Olimpice”, ne-a declarat Ana Maria Brânză.

Editor : A.D.V.

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