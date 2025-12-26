Care au fost cele mai populare destinații de călătorie în 2025. Jumătate dintre ele sunt din Europa

Anul 2025 a fost unul cu adevărat special pentru turism, cu tendințe precum vacanțele axate pe experiențe și nostalgia călătoriilor. Tot mai mulți călători folosesc și instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a-și planifica și rezerva excursiile, relatează Euronews.

Turismul de aventură, cel de wellness și călătoriile în natură au cunoscut o nouă explozie la nivel global, cu accent pe sustenabilitate și locuri cu frumusețe naturală nealterată.

Clasamentul Travellers’ Choice Awards 2025 de la Tripadvisor a evidențiat cele mai apreciate destinații ale anului, pe baza recenziilor comunității în ultimele 12 luni.

Acesta ar fi topul celor mai populare destinații în 2025:

1. Londra – atracții iconice și străzi pline de viață

Londra a ocupat primul loc în topul Tripadvisor, recomandată pentru piețele sale, tururile pietonale și activitățile de Crăciun. Vizitatorii pot bifa obiective turistice precum Big Ben, Westminster Abbey, Madame Tussauds, Tower of London sau British Museum, urmate de plimbări în Hyde Park sau Kyoto Garden.

Plimbările pe Tamisa, piețele Borough, Portobello Road și Camden sau experiențele culinare – de la ceaiul de după-amiază la tradiționalul Sunday roast și curry la Dishoom – fac orașul irezistibil.

2. Bali – plaje cât vezi cu ochii, mâncare și relaxare

Bali este a doua destinație în top, apreciată pentru relaxare, cultură și peisaje spectaculoase. Călătorii pot urca pe vulcanul Mount Batur pentru răsărituri spectaculoase, explora terasele de orez Tegalalang și vizita templele Tirta Empul sau Uluwatu.

Sporturile acvatice și snorkelingul cu manta rays în Nusa Penida sunt activități populare. Pentru relaxare, sunt recomandate masaje tradiționale balineze și plajele Nusa Dua și Sanur.

Foto: Profimedia

3. Dubai – lux și aventuri în deșert

Dubai ocupă locul trei, oferind experiențe de lux, gastronomie și aventuri în deșert. Vizitatorii pot urca în Burj Khalifa, explora Dubai Mall sau souk-urile tradiționale. Aventurierii pot merge în parcuri acvatice, pe plaje sau în safari în deșert.

Experiențele culinare includ shawarma, machboos, camel stuffed și deserturi tradiționale precum knafeh.

Foto: Profimedia Images

4. Sicilia – vulcani, gastronomie și Italia autentică

Sicilia s-a clasat pe locul patru, depășind orașe italiene populare precum Roma sau Veneția. Vizitatorii pot explora Etna, orașele baroce Ragusa și Noto sau arhitectura arab-normandă din Palermo. Plajele din Cefalu și excursiile cu barca către insulele Egadi sunt ideale pentru relaxare.

Bucătăria locală include arancini, cannoli și caponata.

Agrigento, Sicilia. Foto: voyagetips.com

5. Paris – romantism și cultură

Parisul ocupă locul cinci, pentru romantismul său, arhitectură și artă, cu obiective precum Turnul Eiffel, Catedrala Notre Dame, Muzeul Luvru sau chiar o croazieră pe Sena.

Celebrele pains au chocolat, macarons, croissante, crêpes sau duck confit, escargots și steak frites sunt de nelipsit în gastronomia locală.

6. Roma – istorie iconică și gastronomie italiană

Roma se află pe locul șase, cu monumente precum Forumul Roman, Colosseum, Pantheon și Vaticanul.

Cartiere recomandate pentru plimbări autentice sunt: Trastevere pentru viața locală, Centro Storico pentru acces la Trevi și Pantheon, Prati pentru mai puțină aglomerație.

Pastele cacio e pepe, spaghetti alla gricia, spaghetti carbonara, gelato, maritozzi fac experiența culinară una cu adevărat autentică.

Colosseum, Roma. Foto: Shutterstock

7. Hanoi – viață de oraș și street food

Hanoi impresionează prin prețuri accesibile și o atmosferă relaxată, perfectă pentru turiștii care vor să exploreze orașul fără stres. Printre principalele atracții se numără Vietnam Museum of Ethnology, Old Quarter, pagoda Tran Quoc și lacul Hoan Kiem.

Gastronomia locală de stradă este un punct forte: vizitatorii trebuie să încerce pho bo, bun cha, banh mi și faimoasa cafea cu ou.

8. Marrakesh – arhitectură și gastronomie

Marrakesh este singurul oraș african inclus în top, ocupând locul opt în clasamentul Tripadvisor. Orașul fascinează prin Medina, piața Jemaa-el-Fnaa, Bahia Palace și Jardin Majorelle, care oferă o experiență autentică a culturii marocane.

Turiștii pot explora împrejurimile prin excursii în Munții Atlas, în desertul Agafay, sau pot participa la plimbări cu cămile și cine tradiționale în deșert.

Bucătăria locală include preparate tradiționale precum lamb tangia, couscous, tagine, harira, iar ceaiul de mentă este nelipsit de la mesele vizitatorilor.

Editor : C.S.