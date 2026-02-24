Căutându-și sufletul de artist, cei mici au învățat despre opera și viața lui Constantin Brâncuși

2026 a fost declarat Anul Constantin Brâncuși, pentru a marca împlinirea a 150 de ani de la nașterea acestei figuri emblematice ale artei moderne universale. Destiny Park, locul în care cei mici dobândesc cunoștințe prin joacă, s-a alăturat acestei inițiative culturale.

Într-unul dintre atelierele parcului de edutainment copiii ai avut oportunitatea de a cunoaște opera și personalitatea marelui sculptor român.

„În această săptămână îl sărbătorim pe Constantin Brâncuși. De altfel, în tot acest an Constantin Brâncuși va fi pe buzele tuturor. Iar în Destiny Park îi încurajăm pe copii să descopere arta, artiștii români și, de ce nu, poate să-și găsească destinul de artist”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

