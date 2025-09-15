Live TV

Cel mai mare parc de învățare prin joacă a împlinit trei ani

Data publicării:
edu

În cei trei ani pe care i-a sărbătorit de la înființare, peste un milion de oameni, copii și părinți,  au trecut pragul Destiny Park, cel mai mare parc de educație prin joacă din România.

Cu această ocazie aniversară, pe care Destiny Parc a sărbătorit-o alături de invitații săi  în aer liber, copiii au avut parte de câteva surprize foarte plăcute - s-au plimbat cu elicopterul, au făcut echitație și au participat la numere de iluzionism. 

„Sunt foarte emoționată și sunt mândră de ce am realizat în acești trei ani. Nu-mi vine să cred că au trecut trei ani de când am deschis Destiny Park”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

„Cu cât un copil se simte mai bine, râde, în momentul în care învață, cu atât informația intră și rămâne. În plus față de asta, ce se întâmplă în parc este că ei pun mâna și fac activități...”, a declarat Urania Cremene, specialist în parenting.

„Oameni mari, vă rog eu frumos, nu uitați niciodată că joaca este esențială! Și dacă se întâmplă să uitați chestia asta, uitați-vă către cei mici”, a îndemnat Ana Maria Brânză.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Traian Băsescu
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că...
BUCURESTI - SEMNARE CONTRACT AUTOSTRADA - MINISTERUL TRANSPORTUR
Scandalul plafonării ia amploare. Grindeanu acuză că unii comercianți...
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină...
Ultimele știri
„Cele mai bune locuri”. Vizită surpriză a soldaților SUA care au mers să observe exercițiile Zapad-2025 din Belarus
Ilie Bolojan: Aderarea României la OCDE va fi încă o ancoră pentru modernizarea ţării noastre
Medvedev amenință statele UE: Vom fi cu ochii pe „degenerații de la Bruxelles” care vor să confiște activele Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce reprezintă conjuncția Mercur-Soare în Fecioară și cum vor fi afectate zodiile de acest fenomen rar în...
Cancan
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Tabel cu bolile pentru pensionare pe caz de boală 2025. Afecțiunile acceptate oficial și cum se calculează...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Sharon Osbourne rupe tăcerea după moartea lui Ozzy Osbourne: „Încă îmi este greu”
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Grindeanu mesaj pentru românii aflați la pensie. Ce se întâmplă cu prețul alimentelor la 1 octombrie
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea