Cel mai mare parc de învățare prin joacă a împlinit trei ani

În cei trei ani pe care i-a sărbătorit de la înființare, peste un milion de oameni, copii și părinți, au trecut pragul Destiny Park, cel mai mare parc de educație prin joacă din România.

Cu această ocazie aniversară, pe care Destiny Parc a sărbătorit-o alături de invitații săi în aer liber, copiii au avut parte de câteva surprize foarte plăcute - s-au plimbat cu elicopterul, au făcut echitație și au participat la numere de iluzionism.

„Sunt foarte emoționată și sunt mândră de ce am realizat în acești trei ani. Nu-mi vine să cred că au trecut trei ani de când am deschis Destiny Park”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

„Cu cât un copil se simte mai bine, râde, în momentul în care învață, cu atât informația intră și rămâne. În plus față de asta, ce se întâmplă în parc este că ei pun mâna și fac activități...”, a declarat Urania Cremene, specialist în parenting.

„Oameni mari, vă rog eu frumos, nu uitați niciodată că joaca este esențială! Și dacă se întâmplă să uitați chestia asta, uitați-vă către cei mici”, a îndemnat Ana Maria Brânză.

