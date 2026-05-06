Live TV

Cine jurizează semifinala Campionatului Mondial de Paella de la Bucharest Street Food Festival

Data actualizării: Data publicării:
IMG-20260506-WA0006 Articol susținut de Street Food Festival

Bucureștiul găzduiește pe 9 și 10 mai una dintre semifinalele europene ale World Paella Day Cup, competiție internațională care stabilește finaliștii ce vor ajunge în luna septembrie la Valencia.

Alioli Group aduce, în premieră în România, semifinala Campionatului Mondial de Paella 2026, în cadrul Bucharest Street Food Festival, desfășurat pe Bulevardul Kiseleff, unde 12 participanți concurează pentru un loc în finala mondială.

Decizia finală este luată de un juriu împărțit pe două zile, cu o componență care combină bucătari cunoscuți, creatori de conținut culinar și reprezentanți ai Spaniei.

În prima zi a competiției, pe 9 mai, între orele 12:00 și 17:00, juriul este format din Chef Cătălin Scărlătescu, Cristi Dandes de la Food of Bucharest și Daniel Ciripan, cunoscut pentru proiectul Dan Has The Munchies, alături de Alejandro Barambones Adarve, Deputy Head of Mission în cadrul Ambasadei Spaniei în România.

A doua zi, pe 10 mai, între 13:00 și 16:00, procesul de jurizare continuă cu Chef Alex Petricean, Cristi Dandes și Chef Radu Dumitrescu, împreună cu Cristina Pérez Mahiques, Head Economic and Commercial Counsellor în cadrul Ambasadei Spaniei.

Structura juriului aduce împreună trei perspective diferite asupra gastronomiei: bucătăria profesională, zona de conținut culinar și perspectiva instituțională a Spaniei, țara de origine a paellei și a competiției.

Semifinala de la București face parte din circuitul internațional al World Paella Day Cup, alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo. Câștigătorul etapei locale va merge în finala organizată la Valencia, unde se reunesc finaliști din întreaga lume.

Prezența oficialilor spanioli în juriu și implicarea unor nume cunoscute din gastronomia românească consolidează statutul competiției ca etapă de calificare cu standard internațional, integrată într-un eveniment de amploare dedicat culturii street food - Bucharest Street Food Festival, cel mai mare eveniment de street food din Europa.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
camioane autostrada
2
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
4
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Digi Sport
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
targ de turism
România îşi promovează oferta turistică la ITB Berlin: Via Transilvanica şi „Bunătăţi din Şpaisul Bănăţean”, în atenţia vizitatorilor
pizza napoletana
Tainele gastronomiei, predate la clasă. Zeci de elevi au învățat să facă pizza napoletană, după rețeta originală: „Părea mai ușor”
cuplu in drumetie
Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata
vin romanesc romexpo februarie 2024
Ziua Națională a gastronomiei și vinului românesc, sărbătorită și în plan internațional prin evenimente culturale
maestrul bucătar Alain Ducasse
Viermi crocanți și caviar de anghinare. Ce preparate ne vor ajuta să supraviețuim schimbărilor climatice, potrivit maeștrilor bucătari
Recomandările redacţiei
Foto guvern
Cât mai rămâne Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu: „PSD nu intră într-un guvern minoritar”. Ce a spus...
george simion nicusor dan
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția: „Se...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi privind trecerea în opoziție...
Ultimele știri
Dan Dungaciu îl contrazice pe George Simion privind varianta Călin Georgescu premier: „N-am luat nicio decizie”
Concedieri masive la Damen Mangalia: peste 1.000 de angajați, vizați de disponibilizări după faliment
Medvedev amenință cu un masacru de proporții: „Securitatea Rusiei prin frica animalică a Europei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Moțiunea care schimbă tot: cine câștigă și cine pierde după prăbușirea guvernului. Jocurile care zguduie PNL...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ester Exposito, iubita lui Kylian Mbappe, nu a mai suportat și a luat măsuri: liniște!
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...