Cine jurizează semifinala Campionatului Mondial de Paella de la Bucharest Street Food Festival

Bucureștiul găzduiește pe 9 și 10 mai una dintre semifinalele europene ale World Paella Day Cup, competiție internațională care stabilește finaliștii ce vor ajunge în luna septembrie la Valencia.

Alioli Group aduce, în premieră în România, semifinala Campionatului Mondial de Paella 2026, în cadrul Bucharest Street Food Festival, desfășurat pe Bulevardul Kiseleff, unde 12 participanți concurează pentru un loc în finala mondială.

Decizia finală este luată de un juriu împărțit pe două zile, cu o componență care combină bucătari cunoscuți, creatori de conținut culinar și reprezentanți ai Spaniei.

În prima zi a competiției, pe 9 mai, între orele 12:00 și 17:00, juriul este format din Chef Cătălin Scărlătescu, Cristi Dandes de la Food of Bucharest și Daniel Ciripan, cunoscut pentru proiectul Dan Has The Munchies, alături de Alejandro Barambones Adarve, Deputy Head of Mission în cadrul Ambasadei Spaniei în România.

A doua zi, pe 10 mai, între 13:00 și 16:00, procesul de jurizare continuă cu Chef Alex Petricean, Cristi Dandes și Chef Radu Dumitrescu, împreună cu Cristina Pérez Mahiques, Head Economic and Commercial Counsellor în cadrul Ambasadei Spaniei.

Structura juriului aduce împreună trei perspective diferite asupra gastronomiei: bucătăria profesională, zona de conținut culinar și perspectiva instituțională a Spaniei, țara de origine a paellei și a competiției.

Semifinala de la București face parte din circuitul internațional al World Paella Day Cup, alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo. Câștigătorul etapei locale va merge în finala organizată la Valencia, unde se reunesc finaliști din întreaga lume.

Prezența oficialilor spanioli în juriu și implicarea unor nume cunoscute din gastronomia românească consolidează statutul competiției ca etapă de calificare cu standard internațional, integrată într-un eveniment de amploare dedicat culturii street food - Bucharest Street Food Festival, cel mai mare eveniment de street food din Europa.

