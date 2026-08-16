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Copiii care se joacă singuri nu sunt neapărat singuratici. Ce arată un nou studiu despre sentimentul de apartenență

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Foto: Getty Images
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Din articol
Nu toți copiii care preferă singurătatea sunt izolați Refuzul repetat al invitațiilor poate duce la izolare Ce recomandă cercetătorii

Un copil care preferă să se joace singur nu este neapărat nefericit sau izolat. Un nou studiu arată că, în cazul unora dintre copii, este vorba pur și simplu despre o preferință pentru propria companie. Ceea ce contează mai mult este dacă aceștia simt că aparțin în continuare grupului de colegi, relatează Euronews

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia, Statele Unite, au descoperit că elevii care aleg frecvent să se joace singuri pot fi în continuare mulțumiți de prieteniile lor și de relațiile cu ceilalți colegi, mai ales atunci când au un puternic sentiment de apartenență.

Studiul a inclus 473 de elevi cu vârste între 9 și 11 ani, de la mai multe școli primare din statul american Georgia.

Copiii au fost întrebați care dintre colegii lor obișnuiau să se joace singuri, deși se înțelegeau bine cu ceilalți. Cercetătorii au vrut să afle și cât de important era pentru copii să simtă că aparțin unui grup și cât de mulțumiți erau de prieteniile lor și de locul pe care îl ocupau în clasă.

Nu toți copiii care preferă singurătatea sunt izolați

Rezultatele au evidențiat o diferență importantă între copiii care preferă să petreacă timp singuri, dar consideră în continuare important să aparțină unui grup, și cei pentru care integrarea în colectiv nu este o prioritate.

Copiii din prima categorie erau, în general, mulțumiți atât de prieteniile lor, cât și de relațiile cu grupul mai larg de colegi. Cercetătorii spun că aceștia pot accepta suficiente invitații la activități pentru a rămâne conectați social, dar se simt confortabil să le refuze atunci când preferă să fie singuri.

„Preferă să fie singuri și să facă ce vor în loc să se joace cu colegii, dar există și cealaltă latură: se înțeleg bine cu ceilalți”, a explicat Rachael Pfanz, autoarea principală a studiului și psiholog școlar, într-un comunicat de presă.

În schimb, copiii care nu considerau important sentimentul de apartenență erau mai predispuși să raporteze relații mai slabe atât cu prietenii, cât și cu colegii de clasă.

Refuzul repetat al invitațiilor poate duce la izolare

Cercetătorii atrag atenția că refuzarea constantă a invitațiilor poate avea, în timp, efecte asupra vieții sociale a copiilor. Dacă un copil refuză în mod repetat să participe la activități împreună cu ceilalți, este posibil ca acesta să primească tot mai puține invitații, ceea ce poate duce la o izolare mai accentuată și la o satisfacție mai scăzută în relațiile sociale.

„Sunt lucruri pe care le facem pentru că știm că ne fac bine”, a spus Michele Lease, profesor de psihologie educațională la Universitatea din Georgia și coautoare a studiului.

„Interacțiunea socială funcționează la fel. Refuzarea invitațiilor, la fel ca evitarea exercițiilor fizice, duce la rezultate mai slabe”, a adăugat Lease.

Ce recomandă cercetătorii

Studiul sugerează că adulții nu ar trebui să presupună automat că un copil care se joacă singur are nevoie să fie împins să participe la activități în grupuri mari.

În schimb, cercetătorii recomandă ca acești copii să fie încurajați să interacționeze cu grupuri mai mici de colegi care au interese sau comportamente similare.

„Poate că nu ar trebui să le spuneți să meargă direct să se alăture unui meci mare de fotbal în pauză. Poate fi copleșitor dacă ei preferă deja să se joace singuri”, a explicat Pfanz.

Cercetătorii spun că rezultatele sunt deosebit de relevante pentru copiii din clasele a IV-a și a V-a, când grupurile de prieteni devin mai bine conturate, iar elevii sunt tot mai capabili să observe care dintre colegi aleg să fie singuri și care ajung să fie excluși.

Astfel, faptul că un copil preferă să se joace singur nu indică automat o problemă. Un indicator mai important este dacă acesta se simte în continuare conectat la ceilalți și consideră că are un loc în grup.

Editor : C.S.

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